الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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لحظة اعتناق مشجع أجنبي الإسلام في مونديال قطر واحتفاء مواطن سعودي به

الكثير من الأجانب عبروا عن سعادتهم بالأجواء في قطر

كتب خالد السعدي
اعتناق أجنبي الإسلام watanserb.com
لحظة اعتناق أجنبي الإسلام على يد مشجع سعودي
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وطن– انتشر مقطع فيديو يُوثّق لحظةَ اعتناق مشجع أجنبي للإسلام خلال بطولة كأس العالم، على يد مشجع سعودي.

وأظهر الفيديو شخصاً سعودياً، وهو يُلقّن المشجع الأجنبي الشهادتين، وبعدها احتضنه بقوة، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

تفاعل واسع

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حظي مقطع الفيديو، بتداول كبير على موقع “تويتر”، وسط احتفاء بالمشجعينِ: الأجنبي والسعودي.

فقال مغرد: “الله اكبر ،،،، الله يثبته .. والله يجزاه خير اخونا السعودي .. في ميزان اعماله ان شاء الله”.

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وكتبت ناشطة: “ما شاء الله يارب زيد و يبارك”.

وذكر ناشط: “ايقونة المونديال الجمهور السعودي”.

وغرد سلطان: “ماشاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ عيالنا فيهم الخير والبركة”.

لكن في الوقت نفسه، ظهرت بعض الأصوات التي شككت في المشهد.

نسخة مونديالية استثنائية

وتحمل النسخة الحالية من مونديال قطر مشهداً استثنائياً بشكل كبير، بالنظر إلى مشاهد التوعية بالإسلام التي تجريها الدوحة.

ومنذ بداية المونديال، حرصت قطر على نشر رسائل توعية بالسلوكيات التي يحض عليها الإسلام، وقد كُتبت على الجدران بمختلف اللغات.

وقال الصحفي البريطاني روبيرت كارتر، إن قطر تتعرض لحملة إسلاموفوبيا ممنهجة تقف وراءها دول أوربية.

وأضاف، أن هذه الدول وظّفت بطريقة ذكية عددًا من المؤسسات الإسلامية، للنيل من دولة قطر خلال تنظيم فعاليات مونديال 2022.

وتتضمن هذه الحملة جرعات كبيرة من الكراهية الغربية ضد المسلمين، وفق كارتر الذي كان يتحدث لقناة “إسلام تشانيل” البريطانية.

وأكد عدد من المشجعين الأجانب الذين جاؤوا إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، أنهم يحترمون الثقافة العربية ولم يأتوا لشرب الخمر، مؤكدين أنهم وجدوا المحبة والاحترام في قطر، التي تعدّ أول بلد عربي ومسلم ينظم كأس العالم لكرة القدم.

ونشر صانع المحتوى “عبد الله العمادي” مقطعَ فيديو على حسابه الرسمي في إنستغرام، يظهر حديثه مع مجموعة من المشجعين من ولاية فلوريدا الأميركية وهم يتحدثون عن جمال زيارتهم للمساجد في قطر واحترامهم الثقافة العربية.

وقال العمادي: “دعوة جماهير كأس العالم للإسلام ما كنت متوقعا فعاليتها بالشكل الملاحظ، ومن الصدمة طلبت جوازات جمهور تعرفت عليهم”.

 

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وأشاد المشجعون بالجهود القطرية، وعند سؤالهم عن اسم أمير قطر أجابوا بعدم معرفتهم، لكنهم يعرفون صورته، واصفين إياه بـ”الوسيم”، والمتحدث الجيد في المنابر.

المصدروطن - رصد تويتر + انستغرام
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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