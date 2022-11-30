لحظة اعتناق مشجع أجنبي الإسلام في مونديال قطر واحتفاء مواطن سعودي به

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وطن– انتشر مقطع فيديو يُوثّق لحظةَ اعتناق مشجع أجنبي للإسلام خلال بطولة كأس العالم، على يد مشجع سعودي.

وأظهر الفيديو شخصاً سعودياً، وهو يُلقّن المشجع الأجنبي الشهادتين، وبعدها احتضنه بقوة، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

تفاعل واسع

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حظي مقطع الفيديو، بتداول كبير على موقع “تويتر”، وسط احتفاء بالمشجعينِ: الأجنبي والسعودي.

فقال مغرد: “الله اكبر ،،،، الله يثبته .. والله يجزاه خير اخونا السعودي .. في ميزان اعماله ان شاء الله”.

الله اكبر ،،،، الله يثبته .. والله يجزاه خير اخونا السعودي .. في ميزان اعماله ان شاء الله — Ahmadah (@Ahmadah03141440) November 30, 2022

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وكتبت ناشطة: “ما شاء الله يارب زيد و يبارك”.

ما شاء الله يارب زيد و يبارك. — ¸ღ¸.عطر الأمس¸¸ღ (@Itr_alams) November 30, 2022

وذكر ناشط: “ايقونة المونديال الجمهور السعودي”.

ايقونة المونديال الجمهور السعودي🇸🇦 — Al-3yd (@qpf1133) November 29, 2022

وغرد سلطان: “ماشاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ عيالنا فيهم الخير والبركة”.

ماشاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ عيالنا فيهم الخير والبركة 🇸🇦💪 — سلطان الجهني 🇸🇦. اتحادي صميم 🖤💛🖤💛🖤💛 (@FWcORDmPYlD5avw) November 30, 2022

لكن في الوقت نفسه، ظهرت بعض الأصوات التي شككت في المشهد.

طيب الاسلام ماهو ب الكلام فقط !!! — ּ؏ــبــدٰا̍ڵــڕحۡــمۭــنۨ (@albdwee55) November 29, 2022

هل هو ايمان خالص بالشهادة او قالها فقط ؟ ياريت توضح — like 36 . (@5_nadoo55) November 29, 2022

نسخة مونديالية استثنائية

وتحمل النسخة الحالية من مونديال قطر مشهداً استثنائياً بشكل كبير، بالنظر إلى مشاهد التوعية بالإسلام التي تجريها الدوحة.

ومنذ بداية المونديال، حرصت قطر على نشر رسائل توعية بالسلوكيات التي يحض عليها الإسلام، وقد كُتبت على الجدران بمختلف اللغات.

وقال الصحفي البريطاني روبيرت كارتر، إن قطر تتعرض لحملة إسلاموفوبيا ممنهجة تقف وراءها دول أوربية.

وأضاف، أن هذه الدول وظّفت بطريقة ذكية عددًا من المؤسسات الإسلامية، للنيل من دولة قطر خلال تنظيم فعاليات مونديال 2022.

وتتضمن هذه الحملة جرعات كبيرة من الكراهية الغربية ضد المسلمين، وفق كارتر الذي كان يتحدث لقناة “إسلام تشانيل” البريطانية.

وأكد عدد من المشجعين الأجانب الذين جاؤوا إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، أنهم يحترمون الثقافة العربية ولم يأتوا لشرب الخمر، مؤكدين أنهم وجدوا المحبة والاحترام في قطر، التي تعدّ أول بلد عربي ومسلم ينظم كأس العالم لكرة القدم.

ونشر صانع المحتوى “عبد الله العمادي” مقطعَ فيديو على حسابه الرسمي في إنستغرام، يظهر حديثه مع مجموعة من المشجعين من ولاية فلوريدا الأميركية وهم يتحدثون عن جمال زيارتهم للمساجد في قطر واحترامهم الثقافة العربية.

وقال العمادي: “دعوة جماهير كأس العالم للإسلام ما كنت متوقعا فعاليتها بالشكل الملاحظ، ومن الصدمة طلبت جوازات جمهور تعرفت عليهم”.

View this post on Instagram A post shared by عبدالله العمادي (@ml6)

وأشاد المشجعون بالجهود القطرية، وعند سؤالهم عن اسم أمير قطر أجابوا بعدم معرفتهم، لكنهم يعرفون صورته، واصفين إياه بـ”الوسيم”، والمتحدث الجيد في المنابر.