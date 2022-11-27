الأحد, نوفمبر 27, 2022
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لا يعرفها الكثيرون..ميزة تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة على الآيفون

لاستعادة الرسائل، عليك أولاََ التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iOS

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها الكثيرون..ميزة تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة على الآيفون watanserb.com
الرسائل المحذوفة على الآيفون
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وطن- قامت شركة آبل مؤخراً بتحديث كلّ أجهزة آيفون مع القدرة على استعادة الرسائل المحذوفة، حيث يُمكن للمستخدم استعادة أي رسالة تم حذفها قبل أقل من 30 يوماً.

ولكن، إذا تمّ حذف رسالة منذ أكثر من 30 يومًا، فسيتم مسحها تلقائيًا إلى الأبد، وفقاً لما كشفته صحيفة ذا صن البريطانية.

كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على الآيفون؟

لاستعادة الرسائل، عليك أولاََ التأكّد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iOS، حيث تعمل الميزة فقط على iOS 16.

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وللتحقّق من نسخة ios لديك، انتقل إلى “الإعدادات”> “عام”> “تحديث البرنامج”، وقم بتنزيل آخر تحديث.

وبمجرد تشغيل iOS 16، افتح تطبيق الرسائل، واضغط على زر تحرير في الزاوية العلوية اليسرى، وابحث عن إظهار المحذوفة مؤخرًا.

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وقد تكون المحذوفة مؤخرًا في قسم التصفية في الجزء العلوي الأيسر، إذا كنتَ قد قمت بتنشيطها.

في ذلك القسم، ستتمكن من رؤية جميع النصوص التي قمت بإزالتها خلال الشهر الماضي. كما سترى تاريخ انتهاء الصلاحية بجوار كل رسالة، والذي يوضح متى سيتم حذف الرسالة إلى الأبد.

إذا لم تكن متأكداً من حذف رسالة إلى الأبد، فما عليك سوى استعادتها ثم حذفها مرة أخرى لإعادة تعيين المؤقت. لاستعادة رسالة، حدّدْها ثم انقر فوق استرداد في أسفل اليمين، وبدلاً من ذلك، اضغط على حذف “Delete” إذا كنتَ تريد مسح الرسالة إلى الأبد.

وإذا كنتَ تريد القيام بإجراء جماعي بسرعة، هناك أيضًا أزرار Recover All، وDelete All. وإذا لم تتمكن من رؤية الرسائل المحذوفة مؤخرًا، فهذا يعني أنك لم تقم بتخزين أي رسائل في آخر 30 يومًا.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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