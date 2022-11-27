لا يعرفها الكثيرون..ميزة تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة على الآيفون

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وطن- قامت شركة آبل مؤخراً بتحديث كلّ أجهزة آيفون مع القدرة على استعادة الرسائل المحذوفة، حيث يُمكن للمستخدم استعادة أي رسالة تم حذفها قبل أقل من 30 يوماً.

ولكن، إذا تمّ حذف رسالة منذ أكثر من 30 يومًا، فسيتم مسحها تلقائيًا إلى الأبد، وفقاً لما كشفته صحيفة ذا صن البريطانية.

كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على الآيفون؟

لاستعادة الرسائل، عليك أولاََ التأكّد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iOS، حيث تعمل الميزة فقط على iOS 16.

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وللتحقّق من نسخة ios لديك، انتقل إلى “الإعدادات”> “عام”> “تحديث البرنامج”، وقم بتنزيل آخر تحديث.

وبمجرد تشغيل iOS 16، افتح تطبيق الرسائل، واضغط على زر تحرير في الزاوية العلوية اليسرى، وابحث عن إظهار المحذوفة مؤخرًا.

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وقد تكون المحذوفة مؤخرًا في قسم التصفية في الجزء العلوي الأيسر، إذا كنتَ قد قمت بتنشيطها.

في ذلك القسم، ستتمكن من رؤية جميع النصوص التي قمت بإزالتها خلال الشهر الماضي. كما سترى تاريخ انتهاء الصلاحية بجوار كل رسالة، والذي يوضح متى سيتم حذف الرسالة إلى الأبد.

إذا لم تكن متأكداً من حذف رسالة إلى الأبد، فما عليك سوى استعادتها ثم حذفها مرة أخرى لإعادة تعيين المؤقت. لاستعادة رسالة، حدّدْها ثم انقر فوق استرداد في أسفل اليمين، وبدلاً من ذلك، اضغط على حذف “Delete” إذا كنتَ تريد مسح الرسالة إلى الأبد.

وإذا كنتَ تريد القيام بإجراء جماعي بسرعة، هناك أيضًا أزرار Recover All، وDelete All. وإذا لم تتمكن من رؤية الرسائل المحذوفة مؤخرًا، فهذا يعني أنك لم تقم بتخزين أي رسائل في آخر 30 يومًا.