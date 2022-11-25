الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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5 نصائح للتغلب على آلام المفاصل والتشنجات العضلية في الشتاء

بعض المشكلات الصحية مثل آلام المفاصل تتفاقم بسبب الطقس البارد

كتب ايمان الباجي
5 نصائح للتغلب على آلام المفاصل والتشنجات العضلية في الشتاء watanserb.com
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وطن خلال فصل الشتاء، تظهر العديد من المشكلات الصحية كآلام المفاصل وتشنج العضلات، خاصة بين كبار السن الذين يعانون من آلام مزمنة.

خلال هذا الوقت، يقل تدفق الدم في أجزاء معينة من الجسم. عندما يحدث هذا، يشعر الشخص بعدم الراحة والألم في تحريك المفاصل مثل الركبتين والوركين والأصابع.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “India Today”  5 نصائح من شأنها أن تساعد على تخفيف أعراض آلام المفاصل والتشنجات العضلية في فصل الشتاء.

الحصول على بعض أشعة الشمس

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يعاني معظم الناس من هذا النوع من الألم بسبب التعرض المحدود لأشعة الشمس.

وللتخفيف من آلام المفاصل في فصل الشتاء، ينصح بالتعرض لأشعة الشمس كلما أمكن، لأن البرودة تجعل  العضلات مشدودة وعند تحريكها تسبب الكثير من التعب ووجع في العضلات، مما يؤدي إلى ألم في الحركة.

ترطيب الجسم

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من المهم أن تحافظ على رطوبتك.

يتجاهل معظم الناس شرب كمية كافية من الماء في فصل الشتاء، ما يزيد من فرص الشعور بآلام في المفاصل لذلك ينصح بتناول كميات وفيرة من الماء يوميًا، لتجنب الإصابة بهذه المشكلة.

الأطعمة

لتجنب مثل هذه الأمراض، يُنصح دائمًا بتناول أطعمة تحتوي على فيتامينات C و D و K وهذا يشمل السبانخ والملفوف والطماطم والبرتقال والتي تحتوي أيضًا على الكالسيوم والمعادن الأخرى والتي تعتبر ضرورية لصحة العظام والمفاصل.

كما يجب تضمين منتجات الألبان والحبوب والبقول والفواكه الموسمية في النظام الغذائي أيضًا.

السبانخ

كما يُنصح بتناول الأطعمة التي يمكن أن تزيد من مستويات السيروتونين ويشمل ذلك المكسرات والخضروات الورقية الخضراء ومواد بروبيوتيك مختلفة والبيض والدجاج.

تغيير نمط الحياة

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة مثل الاستحمام بالمياه الدافئ قبل النوم أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

كما ينصح بشرب كوب من الحليب الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش لتحسين جودة النوم.

فإذا تحسن النوم، فإن معظم مشاكل آلام العضلات والتقلصات ستختفي بمرور الوقت.

التمارين الرياضية

يمكن أن تزيد التمارين الرياضية خاصة تمارين الإطالة من المرونة وتحسين نطاق حركة المفاصل.

كما يمكن أن تقوي التمارين الأخرى كركوب الدراجات والمشي والسباحة عضلات الركبة وتحافظ على صحتها ومرونتها.

المصدرصحيفة India Today، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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