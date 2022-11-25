الجمعة, نوفمبر 25, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022سؤال صعب.. كم سيتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة؟!
مونديال قطر 2022

سؤال صعب.. كم سيتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة؟!

حكم نهائي كأس العالم 2022 هو الأعلى أجراً في البطولة العالمية بنسختها العربية

كتب فارس أبو شيحة
كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة watanserb.com
كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة
- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن المبلغ الذي سيتلقاه حكام كأس العالم 2022، خلال تحكيمهم على المباريات في البطولة العالمية بنسختها ال22.

وكشفت شبكة (NBC) الأمريكية، عن قمية ما سيتقاضاه حكام كأس العالم 2022 قطر، على مبارياتهم، في هذه البطولة بنسختها العربية داخل ملاعب العاصمة القطرية (الدوحة).

حكام كأس العالم 2022 قطر

وقالت الشبكة الأمريكية، نقلاً عن الخبراء ورياضيين سابقين، ” متوسط ما يتلقاه حكام كأس العالم. هو 70 ألف دولار لحكم الساحة، وربما يزيد ذلك أو يقل، وفق المباريات التي سيديرها، وأهمية المباراة وقوتها”.

حكم نهائي كأس العالم 2022 هو الأعلى أجراً

- Advertisement -

كما وأضافت، “يعد حكم مباراة نهائي هو الأعلى أجراً في البطولة، وفي نسخة مونديال روسيا 2018 تقاضى كل حكم مبلغ 70 ألف دولار على مشاركتهم في البطولة، بينما في مونديال 2014. حصل الحكام على مبلغ 50 ألف دولار”.

وبهذا التقرير، فإن حكام كأس العالم يتقاضون من 10-25 ألف دولار، على المباراة الواحدة في مونديال كأس العالم 2022 وفق التقديرات تقريباً.

36 حكماً في نسخة مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وبينت الشبكة، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد اختار 36 حكماً للمشاركة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، باستثناء الحكام المساعدين لهم”.

وأردفت، ” سيتم اختيار أفضل الحكام منهم، من أجل تحكيم مباريات دور ال16، والدور الربع النهائي، والنصف النهائي للبطولة. وفق التقييم الذين حصلوا عليهم خلال تحكيمهم في منافسات دور المجموعات”.

ومن الجدير بالذكر، بأن نسخة مونديال كأس العالم 2022، هو أول نسخة عربية تنجح في تنظيمها دولة قطر على مستوى عالٍ، والتي ستستمر فعالياتها. حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المصدروطن + NBC
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

فعل مُتهور.. أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر على بين سبورت

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب تونس ضد أستراليا في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

الجولة الثانية .. جدول مباريات كأس العالم 2022 والمعلقين عليها

مونديال قطر 2022

البرازيل يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بفوزٍ نظيف على صربيا (فيديو)

مونديال قطر 2022

مباراة الجنون .. البرتغال تفوز على غانا بشق الأنفس (شاهد)

مونديال قطر 2022

التعادل سيد الموقف بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية (فيديو)

مونديال قطر 2022

بث مباشر مباراة البرازيل ضد صربيا اليوم بجودة عالية يلا شوت

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب هولندا أمام الإكوادور في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

سويسرا تهزم الكاميرون في كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت في مونديال 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فعل مُتهور.. أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

فجر السعيد تحذر السعوديين من لعنة ستنزل عليهم في مباراة بولندا بسبب شخصية كويتية

مطرقة ملطخة بالدماء..”بوتين” يرسل هدية مروعة للبرلمان الأوروبي.. ماذا قصد بها؟ (شاهد)

“فلوسي”..أكبر قطة حية في العالم تدخل موسوعة غينيس وهذا عمرها وحكايتها

وضع يده داخل سرواله وأكل شيئا.. تصرف لا يصدق من رونالدو في مباراة البرتغال وغانا

تفاصيل وكواليس حوار مبهر بين طفل سعودي وصحفي أجنبي خلال المونديال

فيديو لمشجعين إنجليز يتحرشون بأطفال قطريين.. “وطن” تكشف الحقيقة!

لماذا رفضت الأميرة ديانا إرتداء هذا التاج في المناسبات الملكية؟ .. السبب سيفاجئك!

تغريدة غير متوقعة من مستشار محمد بن زايد عن تدريس إنكار الهولوكست بالمناهج

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC