سؤال صعب.. كم سيتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة؟!

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن المبلغ الذي سيتلقاه حكام كأس العالم 2022، خلال تحكيمهم على المباريات في البطولة العالمية بنسختها ال22.

وكشفت شبكة (NBC) الأمريكية، عن قمية ما سيتقاضاه حكام كأس العالم 2022 قطر، على مبارياتهم، في هذه البطولة بنسختها العربية داخل ملاعب العاصمة القطرية (الدوحة).

حكام كأس العالم 2022 قطر

وقالت الشبكة الأمريكية، نقلاً عن الخبراء ورياضيين سابقين، ” متوسط ما يتلقاه حكام كأس العالم. هو 70 ألف دولار لحكم الساحة، وربما يزيد ذلك أو يقل، وفق المباريات التي سيديرها، وأهمية المباراة وقوتها”.

حكم نهائي كأس العالم 2022 هو الأعلى أجراً

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كما وأضافت، “يعد حكم مباراة نهائي هو الأعلى أجراً في البطولة، وفي نسخة مونديال روسيا 2018 تقاضى كل حكم مبلغ 70 ألف دولار على مشاركتهم في البطولة، بينما في مونديال 2014. حصل الحكام على مبلغ 50 ألف دولار”.

How Much Will World Cup Referees Make in Qatar? https://t.co/7WVHi1SmQW — NBC Chicago (@nbcchicago) November 23, 2022

وبهذا التقرير، فإن حكام كأس العالم يتقاضون من 10-25 ألف دولار، على المباراة الواحدة في مونديال كأس العالم 2022 وفق التقديرات تقريباً.

36 حكماً في نسخة مونديال كأس العالم 2022

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وبينت الشبكة، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد اختار 36 حكماً للمشاركة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، باستثناء الحكام المساعدين لهم”.

وأردفت، ” سيتم اختيار أفضل الحكام منهم، من أجل تحكيم مباريات دور ال16، والدور الربع النهائي، والنصف النهائي للبطولة. وفق التقييم الذين حصلوا عليهم خلال تحكيمهم في منافسات دور المجموعات”.

في #مونديال_قطر سيكون لأول من نوعه الذي تضم ثلاثة نساء حكام ساحة

#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/BoXMqvXOmB —  أبو إلياس (@AHMED_H_AYASHI) November 20, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نسخة مونديال كأس العالم 2022، هو أول نسخة عربية تنجح في تنظيمها دولة قطر على مستوى عالٍ، والتي ستستمر فعالياتها. حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.