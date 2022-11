سؤال صعب.. كم سيتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة؟!

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن المبلغ الذي سيتلقاه حكام كأس العالم 2022، خلال تحكيمهم على المباريات في البطولة العالمية بنسختها ال22.

وكشفت شبكة (NBC) الأمريكية، عن قمية ما سيتقاضاه حكام كأس العالم 2022 قطر، على مبارياتهم، في هذه البطولة بنسختها العربية داخل ملاعب العاصمة القطرية (الدوحة).

وقالت الشبكة الأمريكية، نقلاً عن الخبراء ورياضيين سابقين، ” متوسط ما يتلقاه حكام كأس العالم. هو 70 ألف دولار لحكم الساحة، وربما يزيد ذلك أو يقل، وفق المباريات التي سيديرها، وأهمية المباراة وقوتها”.

- Advertisement -

كما وأضافت، “يعد حكم مباراة نهائي هو الأعلى أجراً في البطولة، وفي نسخة مونديال روسيا 2018 تقاضى كل حكم مبلغ 70 ألف دولار على مشاركتهم في البطولة، بينما في مونديال 2014. حصل الحكام على مبلغ 50 ألف دولار”.

How Much Will World Cup Referees Make in Qatar? https://t.co/7WVHi1SmQW

— NBC Chicago (@nbcchicago) November 23, 2022