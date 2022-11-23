مفاجأة المونديال.. اليابان تضرب ألمانيا بالثنائية في كأس العالم 2022 (فيديو)

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وطن- حقّق منتخب اليابان مفاجأة المونديال، بعد تحقيق الفوز الثمين على منافسه ألمانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وافتتح منتخب ألمانيا (المكاكين)، أول أهداف المباراة أمام اليابان، في الدقيقة ال33 عن طريق اللاعب إيلكاي غوندوغان من ركلة الجزاء.

نتيجة مباراة اليابان وألمانيا في كأس العالم 2022

كما وأدرك اليابان هدفَ تقليص الفارق والتعادل من توقيع اللاعب “ريتسو دوان”، عند الدقيقة ال75.

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وسجّل الياباني “تاكوما سانو” هدفَ الانتصار في الزاوية التسعين، داخل شباك الحارس الألماني مانويل نوير، في الدقيقة ال83.

ورغم خسارة مكاكين ألمانيا، فقد كان الأكثر استحواذاً وتسديداً على شباك مرمى الفريق المنافس اليابان، حيث وصل عدد التسديدات إلى 26 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 74%.

اليابان تقلب تأخرها وتتقدم أمام ألمانيا 2 – 1 !!

زلزال في مدرجات استاد خليفة الدولي 😮#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المانيا_اليابان pic.twitter.com/vdVqqiHT8Z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022

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على عكس الفائز منتخب اليابان (الساموراي الأزرق)، الذي وصلت تسديداته إلى 12 تسديدة، كما وجاءت نسبة الاستحواذ ب 26% طيلة مجريات المباراة.

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان

ودخل المدرب الألماني هانسي فليك، المباراة المثيرة أمام نظيره اليابان، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

دفاع التشكيلة: ديفيد راوم، نيكو شلوتربيك، أنطونيو رودريجر، نيكلاس زوله.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، جوشوا كيميش، توماس مولر.

كما وفي مركز الهجوم: جمال موسيالا، سيرجي جنابري، كاي هافرتز.

ترتيب اليابان وألمانيا في دور مجموعات كأس العالم 2022

وتصدّر منتخب اليابان بهذا الفوز صدراة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما وجاء منتخب ألمانيا (المكاكين) في أدنى الترتيب بدون أيٍّ من النقاط، في انتظار نتيجة لقاء إسبانيا وكوستاريكا في الساعات القادمة بذات المجموعة.