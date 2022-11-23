رجال أعمال سعوديين خسروا مبلغا ضخما في رهانهم على هزيمة الأخضر أمام الأرجنتين!

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وطن – كشف المعارض السعودي حمود أبو مسمار عن خسارة 3 من رجال الأعمال السعوديين مبلغ 4 ملايين دولار في رهانهم على المباراة التي جمعت بين المنتخب السعودي والأرجنتيني استاد “لوسيل” والتي انتهت بفوز الأخضر.

وقال “أبو مسمار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “خسر ثلاثة رجال أعمال سعوديون اكثر من 4مليون دولار في أحد ( الأجنحة الخاصة باستاذ البيت) والتي قيمة الإيجار اليومي له = 2 مليون دولار”.

كما أوضح أنه “جرت عملية مراهنات تساوي 187 مليون دولار خلال مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور”.

#كأس_العالم_قطر_2022

مضاربات و مراهنات مصاحبة لكأس العالم!!!

خسر ثلاثة رجال أعمال سعوديون اكثر من 4مليون$

في أحد ( الأجنحة الخاصة باستاذ البيت ) والتي قيمة الإيجار اليومي له = 2 مليون$ !!

جرت عملية مراهنات تساوي 187 مليون$!

خلال مبارة الإفتتاح بين قطر و الإكوادور؛ #WorldCup2022 pic.twitter.com/i88sSRbXoM — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) November 22, 2022

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لا علاقة للحكومة القطرية بالأمر

من جانبها، أكدت باحثة قطرية على ان الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لا علاقة لها بما حدث.

وأوضحت أن هناك جناحا ملكيا في الاستاد تم ايجاره، مشددة على أن “كل اللي حاصل جناح ملكي وتم تأجيره، اللي يصير داخل الجناح من مراهنات، برعاية شركات مراهنات دولية”.

الحكومة القطرية واللجنة المنظمة مالها أي علاقة، كل اللي حاصل جناح ملكي وتم تأجيره، اللي يصير داخل الجناح من مراهنات، برعاية شركات مراهنات دولية. — بنت قـطــر☕️ ♞🇶🇦 (@bint_qatar1999) November 22, 2022

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انتعاش سوق المراهنات مع انطلاق كأس العالم

مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، تنتعش سوق المراهنات خلال الحدث الرياضي الأعظم على وجه الأرض.

وقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حجم الإنفاق في سوق المراهنات على هامش مونديال روسيا 2018 بأنه بلغ 156 مليار دولار. وتأمل شركات القمار في انتعاش أكبر لبطولة هذا العام، على الرغم من الحظر المفروض على المراهنات في قطر.

يقول الأكاديمي والصحفي الرياضي، علي ربيع، إن “المونديال كمنافسة رياضية تجذب عشاق المراهنات”.

وبحسب أرقام “statista“، وهي شركة ألمانية متخصصة في تقديم خدمات إحصائية لزبائنها، فإن 90 بالمئة من عمليات المراهنات التي تمت بين أعوام 2017 و2021 استهدفت مباريات كرة القدم.

وجاءت مباريات دور المجموعات في كأس العالم ضمن واجهة أغلب مواقع شركات المراهنات العالمية، حيث تستعد لاستقبال زبائنها من مختلف أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يراهن حوالى 20.5 مليون أمريكي على نتيجة كأس العالم 2022، حيث ازدهرت المراهنات الرياضية القانونية، بحسب ما نقلت شبكة “cbsnews” الإخبارية.

ووفقا لتقديرات اتحاد الألعاب الأمريكي، من المتوقع أن تصل الرهانات في الولايات المتحدة وحدها إلى 1.8 مليار دولار.