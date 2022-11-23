الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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رجال أعمال سعوديين خسروا مبلغا ضخما في رهانهم على هزيمة الأخضر أمام الأرجنتين!

سوق الرهانات ينتعش مع انطلاق كأس العالم

كتب سالم حنفي
خسارة رهانات رجال أعمال سعوديين watanserb.com
انتعاش سوق المراهنات مع انطلاق كأس العالم
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وطن – كشف المعارض السعودي حمود أبو مسمار عن خسارة 3 من رجال الأعمال السعوديين مبلغ 4 ملايين دولار في رهانهم على المباراة التي جمعت بين المنتخب السعودي والأرجنتيني استاد “لوسيل” والتي انتهت بفوز الأخضر.

وقال “أبو مسمار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “خسر ثلاثة رجال أعمال سعوديون اكثر من 4مليون دولار في أحد ( الأجنحة الخاصة باستاذ البيت) والتي قيمة الإيجار اليومي له = 2 مليون دولار”.

كما أوضح أنه “جرت عملية مراهنات تساوي 187 مليون دولار خلال مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور”.

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لا علاقة للحكومة القطرية بالأمر

من جانبها، أكدت باحثة قطرية على ان الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لا علاقة لها بما حدث.

وأوضحت أن هناك جناحا ملكيا في الاستاد تم ايجاره، مشددة على أن “كل اللي حاصل جناح ملكي وتم تأجيره، اللي يصير داخل الجناح من مراهنات، برعاية شركات مراهنات دولية”.

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انتعاش سوق المراهنات مع انطلاق كأس العالم

مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، تنتعش سوق المراهنات خلال الحدث الرياضي الأعظم على وجه الأرض.

وقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حجم الإنفاق في سوق المراهنات على هامش مونديال روسيا 2018 بأنه بلغ 156 مليار دولار. وتأمل شركات القمار في انتعاش أكبر لبطولة هذا العام، على الرغم من الحظر المفروض على المراهنات في قطر.

يقول الأكاديمي والصحفي الرياضي، علي ربيع، إن “المونديال كمنافسة رياضية تجذب عشاق المراهنات”.

وبحسب أرقام “statista“، وهي شركة ألمانية متخصصة في تقديم خدمات إحصائية لزبائنها، فإن 90 بالمئة من عمليات المراهنات التي تمت بين أعوام 2017 و2021 استهدفت مباريات كرة القدم.

وجاءت مباريات دور المجموعات في كأس العالم ضمن واجهة أغلب مواقع شركات المراهنات العالمية، حيث تستعد لاستقبال زبائنها من مختلف أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يراهن حوالى 20.5 مليون أمريكي على نتيجة كأس العالم 2022، حيث ازدهرت المراهنات الرياضية القانونية، بحسب ما نقلت شبكة “cbsnews” الإخبارية.

ووفقا لتقديرات اتحاد الألعاب الأمريكي، من المتوقع أن تصل الرهانات في الولايات المتحدة وحدها إلى 1.8 مليار دولار.

المصدرstatista + cbsnews + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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