البلجيكي كورتوا يتصدى لركلة جزاء أمام كندا ببراعة (شاهد)

وطن- نجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (30 عاماً)، لاعب ريال مدريد الإسباني، في التصدّي لركلة جزاء ببراعة أمام منافسه كندا، الأربعاء، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتمكّن جدار بلجيكا “كورتوا” من التصدي لركلة جزاء، تحصّل عليها منتخب كندا في الدقيقة ال10 من مجريات أحداث الشوط الأول، ارتكبها اللاعب البلجيكي كاراسكو بعد عرقلة أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

وكان المدافع الكندي “ألفونسو ديفيز” لاعب بايرن ميونخ الألماني، قد نفّذ تلك الركلة، إلا أنّ الوحش البلجيكي “كورتوا” تصدى لها ببراعة، وأبعدها عن شباك مرماه.

كما وحقّق منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، الفوزَ النظيف على نظيره كندا، بهدف نظيف دون ردّ، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

وجاء هدف منتخب بلجيكا الفوزَ الوحيد في المباراة أمام كندا، في الدقيقة ال44، عن طريق اللاعب “ميتشي باتشوايي”.

وشهدت المباراة تفوّق منتخب كندا على بلجيكا، على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 22 تسديدة، على عكس الأخير، الذي وصلت تسديداته إلى 9 تسديدات فقط، رغم تحقيق الفوز في تلك المباراة.

كما وتفوّق الشياطين الحمر البلجيكي في الاستحواذ على الكرة أمام كندا، بنسبة 54%، فيما استحوذ الأخير على الكرة بنسبة 46%.

And so the World Cup begins! 🇧🇪 Let's gain confidence and get better for the next game. #DEVILTIME pic.twitter.com/8dN019sAL8

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) November 23, 2022