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مونديال قطر 2022

البلجيكي كورتوا يتصدى لركلة جزاء أمام كندا ببراعة (شاهد)

بلجيكا يحقق المطلوب أمام كندا ويتصدر مجموعته السادسة في منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
كورتوا يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
تصدي الحارس البلجيكي كورتوا
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وطن- نجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (30 عاماً)، لاعب ريال مدريد الإسباني، في التصدّي لركلة جزاء ببراعة أمام منافسه كندا، الأربعاء، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتمكّن جدار بلجيكا “كورتوا” من التصدي لركلة جزاء، تحصّل عليها منتخب كندا في الدقيقة ال10 من مجريات أحداث الشوط الأول، ارتكبها اللاعب البلجيكي كاراسكو بعد عرقلة أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

تصدّي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا

وكان المدافع الكندي “ألفونسو ديفيز” لاعب بايرن ميونخ الألماني، قد نفّذ تلك الركلة، إلا أنّ الوحش البلجيكي “كورتوا” تصدى لها ببراعة، وأبعدها عن شباك مرماه.

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كما وحقّق منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، الفوزَ النظيف على نظيره كندا، بهدف نظيف دون ردّ، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

وجاء هدف منتخب بلجيكا الفوزَ الوحيد في المباراة أمام كندا، في الدقيقة ال44، عن طريق اللاعب “ميتشي باتشوايي”.

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مباراة منتخب بلجيكا وكندا 

وشهدت المباراة تفوّق منتخب كندا على بلجيكا، على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 22 تسديدة، على عكس الأخير، الذي وصلت تسديداته إلى 9 تسديدات فقط، رغم تحقيق الفوز في تلك المباراة.

كما وتفوّق الشياطين الحمر البلجيكي في الاستحواذ على الكرة أمام كندا، بنسبة 54%، فيما استحوذ الأخير على الكرة بنسبة 46%.

وسيلتقي منتخب بلجيكا، للمواجهة القوية القادمة أمام المغرب (أسود الأطلس)، الأحد، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

مجموعة منتخب بلجيكا في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويتصدّر منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما وأتى منتخب كرواتيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، بينما جاء منتخب كندا في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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