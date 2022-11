لقطة عفوية للشيخة جواهر زوجة أمير قطر وإشادة بجمالها العربي

- Advertisement -

وطن- خطفت زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، الأنظار في حفل افتتاح كأس العالم 2022 والذي تستضيفه بلادها، حيث ظهرت، بحسب رواد مواقع التواصل، بصورة مشرفة وراقية ممثلة لقطر.

واستقلبت الشيخة جواهر، قرينات قادة الدول العربية والأجنبية في افتتاح كأس العالم في استاد البيت مساء، الأحد.

وتبادلت معهم الأحاديث حول عدد من الموضوعات، حيث رحبت بهن في قطر، متمنية لهن طيب الإقامة.

وظهرت زوجة أمير قطر، في لقطة عفوية خلال مباراة قطر والاكوادور أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل.

وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور زوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد، وأشادوا بجمالها وإطلالتها الأنيقة.

كما التقت حرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع نجم الحفل الافتتاحي للمونديال، الشاب القطري “غانم المفتاح”، الذي عبر بدوره عن سعادته للقاء الشيخة جواهر.

أثار هذا الحضور اللافت لحرم أمير قطر تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل، معبرين عن إعجابهم بالحسن والحياء الذين ظهرت بهما.

فكتب “سعد صالح الحريول” عبر تويتر يقول: “جزاها الله خير وانت كل الناس تحبك وتتمنى ان تحظى بالجلوس والتحدث معك فأنت من زرعت حب الناس فيك.”

وتابع:”انتي أكاديمية إنسانية واسمحي لي أن اطلق عليك هذه التسمية التي تليق بك.. جعل السعادة والرضى ما يفارقك وشكرا لكل من يشاركك فرحتك.”

وغردت “شيخة آل ذياب”: “جعلها في المكان سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني، حرم سمو الأمير الشيخ تميم، أم سعادة الشيخ حمد بن تميم الله يحفظهم في لوحه المحفوظ”.

جدير بالذكر انّ الشيخة القطرية جواهر بنت حمد، تبلغ من العمر 38 عامًا ولديها أربعة أطفال.

ويشار إلى أن أول ظهور رسمي لها كان في مايو الماضي، حيث رافقت الأمير تميم في زيارته إلى إسبانيا.

ووقتها أظهرت مقاطع فيديو متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر في العاصمة الإسبانية مدريد، الشيخة جواهر بجانبه رفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.

وخلال الزيارة المشار إليها صرح أمير قطر في كلمته بأن زيارته إلى إسبانيا، تؤكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وكان في استقبال الأمير تميم وزوجته الشيخة جواهر، ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا.

وفي سبتمبر الماضي أيضا شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفقةَ زوجته الشيخة جواهر بنت سحيم، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومراسم دفنها.

وكان ظهور زوجة الشيخ تميم لافتاً خلال مراسم التشييع وداخل قصر باكنغهام الملكي، حيث إن ظهورها في الأساس يكون نادراً، ويعد هذا هو ثاني ظهور رسمي لها، عقب ظهورها رفقة أمير قطر في زيارته الأخيرة لإسبانيا، بمايو الماضي.

ونشر الديوان الأميري القطري وقتها صوراً للشيخة جواهر آل ثاني، أثناء لقائها الملك تشارلز الثالث.

وحاز الظهور الرسمي الثاني لزوجة الأمير القطري، بتفاعل واسع من قبل النشطاء على مواقع التواصل.

After flying in to London on state jets over the last 48 hours, Gulf heads of state, including HH Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and HM Sultan Haitham bin Tarik, join other world leaders at Buckingham Palace this evening, ahead of tomorrow’s State Funeral for the Queen. 👇🏽 pic.twitter.com/u93OxigzGl

— Alex Macheras (@AlexInAir) September 18, 2022