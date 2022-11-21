الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةحياتنالقطة عفوية للشيخة جواهر زوجة أمير قطر وإشادة بجمالها العربي
حياتنا

لقطة عفوية للشيخة جواهر زوجة أمير قطر وإشادة بجمالها العربي

ظهرت في افتتاح كأس العالم ومباراة العنابي مع الإكوادور

كتب فهمي الورغمي
الشيخة جواهر watanserb.com
الشيخة جواهر
- Advertisement -

وطن- خطفت زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، الأنظار في حفل افتتاح كأس العالم 2022 والذي تستضيفه بلادها، حيث ظهرت، بحسب رواد مواقع التواصل، بصورة مشرفة وراقية ممثلة لقطر.

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني

واستقلبت الشيخة جواهر، قرينات قادة الدول العربية والأجنبية في افتتاح كأس العالم في استاد البيت مساء، الأحد.

وتبادلت معهم الأحاديث حول عدد من الموضوعات، حيث رحبت بهن في قطر، متمنية لهن طيب الإقامة.

- Advertisement -

وظهرت زوجة أمير قطر، في لقطة عفوية خلال مباراة قطر والاكوادور أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل.

شاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا

- Advertisement -

وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور زوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد، وأشادوا بجمالها وإطلالتها الأنيقة.

كما التقت حرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع نجم الحفل الافتتاحي للمونديال، الشاب القطري “غانم المفتاح”، الذي عبر بدوره عن سعادته للقاء الشيخة جواهر.

تفاعل النشطاء مع ظهور الشيخة جواهر

أثار هذا الحضور اللافت لحرم أمير قطر تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل، معبرين عن إعجابهم بالحسن والحياء الذين ظهرت بهما.

فكتب “سعد صالح الحريول” عبر تويتر يقول: “جزاها الله خير وانت كل الناس تحبك وتتمنى ان تحظى بالجلوس والتحدث معك فأنت من زرعت حب الناس فيك.”

وتابع:”انتي أكاديمية إنسانية واسمحي لي أن اطلق عليك هذه التسمية التي تليق بك.. جعل السعادة والرضى ما يفارقك وشكرا لكل من يشاركك فرحتك.”

وغردت “شيخة آل ذياب”: “جعلها في المكان سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني، حرم سمو الأمير الشيخ تميم، أم سعادة الشيخ حمد بن تميم الله يحفظهم في لوحه المحفوظ”.

أول ظهور رسمي

جدير بالذكر انّ الشيخة القطرية جواهر بنت حمد، تبلغ من العمر 38 عامًا ولديها أربعة أطفال.

ويشار إلى أن أول ظهور رسمي لها كان في مايو الماضي، حيث رافقت الأمير تميم في زيارته إلى إسبانيا.

ووقتها أظهرت مقاطع فيديو متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر في العاصمة الإسبانية مدريد، الشيخة جواهر بجانبه رفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.

وخلال الزيارة المشار إليها صرح أمير قطر في كلمته بأن زيارته إلى إسبانيا، تؤكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وكان في استقبال الأمير تميم وزوجته الشيخة جواهر، ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا.

زوجة أمير قطر والملك تشارلز

وفي سبتمبر الماضي أيضا شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفقةَ زوجته الشيخة جواهر بنت سحيم، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومراسم دفنها.

إطلالة لافتة لزوجة أمير قطر في قصر باكنغهام (فيديو)

وكان ظهور زوجة الشيخ تميم لافتاً خلال مراسم التشييع وداخل قصر باكنغهام الملكي، حيث إن ظهورها في الأساس يكون نادراً، ويعد هذا هو ثاني ظهور رسمي لها، عقب ظهورها رفقة أمير قطر في زيارته الأخيرة لإسبانيا، بمايو الماضي.

ونشر الديوان الأميري القطري وقتها صوراً للشيخة جواهر آل ثاني، أثناء لقائها الملك تشارلز الثالث.

وحاز الظهور الرسمي الثاني لزوجة الأمير القطري، بتفاعل واسع من قبل النشطاء على مواقع التواصل.

وظهرت الشيخة جواهر بإطلالة كلاسيكية ومكياج خافت، كما كشفت عن شعرها واعتمدت تسريحة بسيطة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
تقارير

ما وراء مصافحة أردوغان والسيسي: الرئيس التركي لم يكن متعاطفًا مع الفكرة!

الهدهد

شاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا

الهدهد

عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

الهدهد

أول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان

الهدهد

حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

الهدهد

سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

الهدهد

كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

الهدهد

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

الهدهد

مورغان فريمان يعلن إسلامه في قطر بعد لقائه ذاكر نايك.. ما حقيقة الأمر؟

الهدهد

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

تقارير

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مصرية قفزت من السادس لتنتحر فقتلت شخصا آخر ونجت هي وما حدث لا يصدق!

ما وراء مصافحة أردوغان والسيسي: الرئيس التركي لم يكن متعاطفًا مع الفكرة!

لن تصدق.. بلدة إيطالية تدفع آلاف الدولارات لأي شخص يقيم فيها!

شاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا

ما هي المدة التي يجب أن تقضيها حقًا على الدراجة الثابتة لفقدان الوزن؟

عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

رقص مشهورة لبنانية على أنغام “ارحبو” يشعل مدرجات المونديال (فيديو)

ترتيب مجموعة قطر بعد فوز هولندا على السنغال (شاهد)

أول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان

بيكيه وعشيقته في صور صادمة .. غير قادرة على النظر الى وجهه! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC