حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

وطن- على خلفية الحظر الذي فرضته الـ “فيفا” على المشروبات الكحولية داخل الملاعب وفي جوارها خلال كأس العالم 2022 الذي تحتضنه قطر، لجأ جمهور المنتخب الإنجليزي لاستخدام أغطية تحمل شعار “كوكاكولا” لإخفاء عبوات الخمور أثناء دخولهم للملاعب القطرية الخاصة بالمونديال.

البيرة في ملاعب قطر بغلاف كوكا كولا

وتداولت حسابات عبر تويتر صورا تظهر الخدعة البسيطة التي لجأ إليها مشجعو المنتخب الإنجليزي، في سبيل التمكن من إدخال المشروبات الكحولية إلى داخل ملاعب المونديال الثمانية.

الإنجليز جايبين كفرات كوكاكولا بلاستيك حاطينها علي البيرة 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/zEs7K23EKl — Islamovic TM (@islamsaeed1907) November 20, 2022

لاقت هذه الحيلة، تفاعل النشطاء بين من أكد على أن مثل تلك التصرفات حتمية على اعتبار أن “الممنوع مرغوب”، فيما أشار آخرون إلى الهوس الكبير للجماهير الانكليزية بـ “البيرة” داخل الملاعب.

الجمهور الإنجليزي يستخدم كفرات تحمل شعار كوكاكولا لإخفاء عبوات البيرة اثناء دخول ملاعب كأس العالم 😅 pic.twitter.com/4tImhzRVAm — أحمد|🇳🇱🇦🇷🇪🇦 (@_a7m3dx) November 20, 2022

فكتب أحد المغردين ساخرا يقول: “لقد أسلمت المشروبات العالمية وارتدت حجاب الكوكاكولا الحلال الله اكبر”

لقد أسلمت المشروبات العالمية وارتدت حجاب الكوكاكولا الحلال الله اكبر pic.twitter.com/UKJU3ai7PE — MaحMoud (@Mahmoud_melsayd) November 20, 2022

فيما كتب آخر: “أنا ما أفهم البيرة ولعبة الكرة مو راح تسكرون ولا تقدر تسوق عيب صرفوا فلوس كثيرة حتى الكل just have fun and enjoy your time “.

انا ما افهم البيرة و لعبة الكرة مو راح تسكرون ولا تقدر تسوق عيب صرفوا فلوس كثيرة حتى الكل just have fun and enjoy your time . — Amera Vanover (@AmeraVanover) November 21, 2022

يشار أن “وطن” لاتؤكد ولا تنفي صحة هذه الصور المتداولة خاصة وأنه لم يصدر إلى الآن مايؤكد رسميا رصد مثل هذه التصرفات (إدخال المشروبات الكحولية داخل الملاعب) التي كانت الفيفا قد حظرتها بالفعل.

الفيفا يحظر الكحول داخل وفي محيط ملاعب مونديال قطر

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة 18 نوفمبر، أن قطر ستحظر بيع الجعة “البيرة” في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها، خلال فترة إقامة البطولة التي انطلقت أمس، الأحد.

لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع “إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر”.

وأثار إعلان حظر البيرة داخل الملاعب وفي محيطها وحصره في أماكن محددة موجة عارمة من ردود الافعال بين رافض وبين مؤيد.

حيث عبر الكثيرون عن غضبهم بهذا الإعلان الذي رأو فيه حجبا للحرية الشخصية وتعد على التوجهات الشخصية للكثيرين.

فيما أكد آخرون أن قطر ليست هي الوحيدة التي منعت أن يتم إدخال المشروبات الكحولية داخل الملاعب، وأنها عبر ذلك دافعت عن هويتها وخصوصيتها في مواجهة من يتحدثون عن الحقوق والحريات.

وشدد هؤلاء على ضرورة احترام عادات وتقاليد المجتمع القطري، والالتزام بقوانينه كما تفرض كل دولة قوانين خاصة بها على أرضها، وتجبر الجميع على الالتزام بها.