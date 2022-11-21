الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

حظرت الفيفا الكحول داخل الملاعب وفي محيطها

كتب فهمي الورغمي
إدخال الخمور إلى ملاعب قطر watanserb.com
إدخال الخمور إلى ملاعب قطر
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وطن- على خلفية الحظر الذي فرضته الـ “فيفا” على المشروبات الكحولية داخل الملاعب وفي جوارها خلال كأس العالم 2022 الذي تحتضنه قطر، لجأ جمهور المنتخب الإنجليزي لاستخدام أغطية تحمل شعار “كوكاكولا” لإخفاء عبوات الخمور أثناء دخولهم للملاعب القطرية الخاصة بالمونديال.

البيرة في ملاعب قطر بغلاف كوكا كولا

وتداولت حسابات عبر تويتر صورا تظهر الخدعة البسيطة التي لجأ إليها مشجعو المنتخب الإنجليزي، في سبيل التمكن من إدخال المشروبات الكحولية إلى داخل ملاعب المونديال الثمانية.

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لاقت هذه الحيلة، تفاعل النشطاء بين من أكد على أن مثل تلك التصرفات حتمية على اعتبار أن “الممنوع مرغوب”، فيما أشار آخرون إلى الهوس الكبير للجماهير الانكليزية بـ “البيرة” داخل الملاعب.

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فكتب أحد المغردين ساخرا يقول: “لقد أسلمت المشروبات العالمية وارتدت حجاب الكوكاكولا الحلال الله اكبر”

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فيما كتب آخر: “أنا ما أفهم البيرة ولعبة الكرة مو راح تسكرون ولا تقدر تسوق عيب صرفوا فلوس كثيرة حتى الكل just have fun and enjoy your time “.

يشار أن “وطن” لاتؤكد ولا تنفي صحة هذه الصور المتداولة خاصة وأنه لم يصدر إلى الآن مايؤكد رسميا رصد مثل هذه التصرفات (إدخال المشروبات الكحولية داخل الملاعب) التي كانت الفيفا قد حظرتها بالفعل.

الفيفا يحظر الكحول داخل وفي محيط ملاعب مونديال قطر

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة 18 نوفمبر، أن قطر ستحظر بيع الجعة “البيرة” في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها، خلال فترة إقامة البطولة التي انطلقت أمس، الأحد.

لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع “إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر”.

وأثار إعلان حظر البيرة داخل الملاعب وفي محيطها وحصره في أماكن محددة موجة عارمة من ردود الافعال بين رافض وبين مؤيد.

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حيث عبر الكثيرون عن غضبهم بهذا الإعلان الذي رأو فيه حجبا للحرية الشخصية وتعد على التوجهات الشخصية للكثيرين.

فيما أكد آخرون أن قطر ليست هي الوحيدة التي منعت أن يتم إدخال المشروبات الكحولية داخل الملاعب، وأنها عبر ذلك دافعت عن هويتها وخصوصيتها في مواجهة من يتحدثون عن الحقوق والحريات.

وشدد هؤلاء على ضرورة احترام عادات وتقاليد المجتمع القطري، والالتزام بقوانينه كما تفرض كل دولة قوانين خاصة بها على أرضها، وتجبر الجميع على الالتزام بها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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