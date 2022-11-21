ترتيب مجموعة قطر بعد فوز هولندا على السنغال (شاهد)

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وطن- نجح منتخب هولندا في تحقيق الفوز النظيف على منافسه السنغال، الاثنين، بهدفين دون رد، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجّل المنتخب الهولندي أولى أهداف المباراة عن طريق اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة ال84، بعد تمريرة عرضية من زميله “فيرنكي دي يونج”.

كما وأحرز “دافي كلاسين” الهدف الثاني في الدقيقة ال99، من الوقت البديل مع نهاية أحداث المباراة، بعد خطأ ارتكبه الحارس السنغالي ميندي في التصدي للكرة، ليستغلها لاعب الفريق المنافس، ويضعها داخل شباك المرمى.

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وتفوق منتخب السنغال (أسود التيرانغا) رغم الخسارة على صعيد التسديدات باتجاه شباك مرمى منافسه هولندا (الطواحين)، حيث وصلت إلى 15 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات.

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بينما استحوذ منتخب هولندا على مجريات دقائق المباراة أمام السنغال بنسبة 54%، فيما وصل استحواذ الأخير على الكرة إلى 64%.

تشكيلة منتخب السنغال ضد هولندا

ولعب المدرب السنغالي أليو سيسيه، المباراة أمام نظيره هولندا، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

دفاع أسود التيرانغا: عبدو ديالو، بابي أبو سيسيه، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.

خط الوسط: نامباليس ميندي، شيخو كوياتي، إدريسا غاي.

مركز الهجوم: إسمايلا سار، بولاي ديا، كريبان ديانا.

تشكيلة منتخب هولندا ضد السنغال

ودخل المدرب الهولندي لويس فان خال، بتشكيلة أساسية أمام السنغال، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع الطواحين: ماتايس دي ليخت، فان ديك، ناثان أكي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، بيرغويس، فرينكي دي يونج، بليند.

مركز الهجوم: كودي جاكبو، ستيفن بيرجوين، فينسنت يانسن.

ترتيب المجموعة في منافسات كأس العالم 2022

ويتصدّر منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة في منافسات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع صاحب المركز الثاني الإكوادور.

كما وجاء منتخب السنغال في المركز الثالث بدون أي من النقاط، كما هو الحال مع المستضيف قطر الذي جاء في أدنى جدول الترتيب في البطولة العالمية.