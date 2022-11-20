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حياتنا

عراقي يقتل شقيقته الراقصة بأبشع الطُرق!

تعمل الفتاة في ملهى ليلي وتسكن مع صديقاتها

كتب رفيف عبدالله
عراقي يقتل شقيقته الراقصة بأبشع الطُرق! watanserb.com
عراقي يقتل شقيقته الراقصة
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وطن– أنهى عراقي حياة شقيقته الراقصة، بالطعن والرصاص، حتى تأكد من وفاتها.

ونقلت صحيفة “السومرية” المحلية، عن مصدر أمني قوله، إن فتاة قتلت من قبل شقيقها في منطقة الدورة بمحافظة بغداد.

طعن ورصاص

وأشار المصدر إلى أن شخصاً أقدم على قتل شقيقته بالطعن بالسكين وإطلاق الرصاص عليها ضمن حي الشرطة في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد”.

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وأضاف: “الفتاة تعمل راقصة في نادي ليلي وتسكن في حي الشرطة مع صديقاتها”.

وأوضح المصدر أن الشاب قتل شقيقته لأنها هاربة من عائلتها. ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

وبحسب إفادة صديقتها، فقد قام الشاب بطعن شقيقته أولاً، ثم أطلق الرصاص عليها ليتأكد من وفاتها.

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مجزرة عائلية

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جاءت هذه الجريمة بعد أيام فقط من إقدام شاب عراقي على قتل والده ووالدته وجدّته بطريقة وحشية في محافظة واسط.

وأعلنت شرطة محافظة واسط ، القبضَ على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته، في قضاء النعمانية التابع للمحافظة.

وأفادت في بيان نشرت “وكالة هنا العراق“: “بعد ورود إخبار بوجود حادث قتل في قضاء النعمانية تم على الفور توجيه قوة مشتركة. وبعد جمع المعلومات وفي غضون ساعة تم القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة”.

وأضافت: “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتجريمه وفق احكام المادة 406 القتل العمد. واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل”.

ووفق ناشطين، فإن “الشاب البالغ من العمر 26 عاماً أقدم على قتل أمه وأبيه وجدته في قضاء النعمانية بمحافظة واسط لأسباب الجريمة لا زالت مجهولة”.

جرائم الشرف في العراق

الجدير بالذكر، أنه على الرغم من عدم معرفة عدد جرائم الشرف في العراق، فإن التقديرات تشير إلى وقوع مئات من الفتيات والنساء ضحايا لجرائم الشرف كل عام. وذلك بحسب تقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادر في يونيو 2018.

في الواقع يجري الإبلاغ عن معظم هذه الجرائم على أنها جرائم انتحار.

وينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969على معاقبة مرتكب جريمة شرف بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات فقط.

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المصدرالسومرية
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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