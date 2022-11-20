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بعد فشل جهات ممولة إماراتياً في تشويه قطر ..”المزروعي”: “افتتاح أقل من عادي”

المغرد الإماراتي انتقد الحفل رغم إشادة نائب رئيس بلاده

كتب خالد السعدي
حمد المزروعي watanserb.com
حمد المزروعي المغرد الإماراتي الشهير والمقرب من ابن زايد
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وطن – أثيرت موجة من السخرية من المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي الذي حاول التقليل من حفل افتتاح مونديال كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر.

وكتب المرزوعي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “قطر لم تبهر العالم افتتاح أقل من عادي”.

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الحقد الذي عبر عنه المزروعي في تغريدته، ارتد في وجهه بتعليقات ساخرة منه بشكل كبير من قبل نشطاء تويتر.

وربط مغردون، بين تغريدة المزروعي وفشل دولة الإمارات في مخطط تشويه قطر ومحاولة إظهارها عاجزة عن استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم.

وعلق المفكر العربي تاج السر عثمان رئيس المركز القومي الاستراتيجي على تغريدة المزروعي قائلاً: “أنصح ولي نعمتك أن يستخدم هذه الليلة الحبوب المنومة الموصوفة طبياً بدلاً من إشغالك بالتغريدات المتتالية للتنفيس عن كمده وغيظه وهو يرى ملياراته التي أهدرها لإفشال كأس العالم ذهبت سدى ، نجحت قطر وتجاوزت كل الصعاب ، و التائه بجوارك لم يتجاوز عقده النفسية المزمنة”.

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وكتب هشام: “لله در الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله”.

وسخر ناشط كويتي من المزروعي: “دليل انه عادي خلاك تغرد اليوم الف تغريده بعد انقطاعك عن تويتر اصلن عادي ها ووضعك جذي”، مرفقا تعليقه بصورة شخص يحرق نفسه.

كما تفاعل ناشط بإعادة تغريدة كتبها نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، الذي تحدث عن لحظات تاريخية عاشها بحضوره حفل افتتاح المونديال، ووصف الدوحة بأنها عاصمة الرياضة العالمية.

وكتب مغرد يصف نفسه بأنه يختلف كثيرا مع قطر: “فما عساي أن أقول …إلا شكراً قطر .. أنا أختلف كثيراً فكرياً مع قطر لكن مارأيناه كعرب أسعدنا ونومسنا وشي يبيض الوجه لو لم ينلنا من هذا شي لكن السيد المزروعي يذكرني بقول الشافعي وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عينَ السخط تبدي المساويا”.

وقال علي مستغربا: “مدري وش سالفة العداء بين الاخوه في الامارات وقطر لازال التراشق الإعلامي مستمر ! رغم انتهاء الأزمة والجميع رجعوا أكثر من إخوان”.

تغريدات أخرى

والزعم بأن قطر لم تبهر العالم ليست التغريدة الوحيدة التي كتبها حمد المزروعي، فقد كتب العديد من التغريدات أظهرت قدرا من الشماتة في دولة قطر، التي تستضيف المونديال.

فقال المغرد الإماراتي: “من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر”، في تعليق على أجواء مباراة منتخبي قطر والإكوادور التي خسرها العنابي بهدفين نظيفين.

كما كتب عبارات ساخرة من حفل الافتتاح في تغريدات قصيرة.

انطلاقة المونديال.. خسارة كروية وافتتاح أسطوري

وخسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي حفل استمر نحو نصف ساعة، أذهلت قطر أنظار العالم بحفل افتتاح أسطوري للمونديال الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية.

وعلى الرغم من حملات الأذرع الإلكترونية الإماراتية، فقد حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حفل الافتتاح، وبرفقته الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وعبر محمد بن راشد، عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير.

وقال إن هذا الأمر يعد إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التوفيق والتقدّم والازدهار.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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