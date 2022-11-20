حمد المزروعي شامتا:إذا سجلت قطر هدف واحد بالمونديال سأحذف حسابي

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وطن- لم يترك المغرد الإماراتي حمد المزروعي المحسوب على رئيس الإمارات محمد بن زايد، خسارة المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري في مباراة مونديال 2022 الافتتاحية اليوم، حتى انتهزها فرصة للشماتة بالدوحة كعادته وشيطنة الدولة الخليجية المستضيفة لكأس العالم 2022.

حمد المزروعي يهاجم قطر مجددا

وانتهت المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، لصالح الأخير بنتيجة هدفين نظيفين، في مقابلة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا.

حمد المزروعي وعبر تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي غرد شامتا بخسارة المنتخب القطري.

من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

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بل وصل به الأمر للاستهزاء بـ “العنابي” والتقليل من قدراته بقوله:”من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر.”

كما نشر الرجل المحسوب على ابن زايد، عدة تغريدات أخرى تحمل سخرية وشماتة واضحة ضد قطر.

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كما انتقص المرزوعي من التنظيم القطري ووصفه بأنه “أقل من عادي”، في هجوم يعكس مدى حقده الدفين على قطر وشعبها رغم حدوث المصالحة الخليجية.

ولا يمكن لأي إماراتي أو مقيم داخل الإمارات أن يخوض بأمور كهذه أو يتطاول على دولة وقياداتها، دون أن يكون الأمر تحت رعاية رأس الدولة، وهو ما يشير إلى دعم ابن زايد نفسه لهذه الإساءات ضد الدوحة، بحسب نشطاء.

مونديال قطر النسخة الأفضل في تاريخ البطولة

ولفتت الدوحة اليوم، الأحد، أنظار العالم أجمع بالافتتاح الأسطوري للبطولة والتنظيم الضخم.

وكان لافتا حجم المجهود المبذول في عملية التنظيم، بداية من الشوارع إلى داخل استاد البيت الذي شهد حفل افتتاح المونديال.

ويشارك منتخب قطر، في كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه وسيهدف لمواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه في السنوات الأخيرة، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال، رغم الخسارة الأولى في المقابلة الافتتاحية في مواجهة منتخب الاكوادور.

ويهدف المنتخب القطري إلى أن تكون مشاركته الأولى في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا بعد إنجازاته الدولية الأخيرة، مستفيدا بعامل الأرض والجمهور.

حتى أن خسارة المقابلة الافتتاحية، بحسب بعض المحللين، يمكن أن تكون اللحظة التي تخلص بها العنابي من العبء والضغط المسلط عليه في هذه النسخة المونديالية.

هل أغضبت صور ابن سلمان مع أمير قطر محمد بن زايد؟

وفي سياق آخر سلط مونديال قطر 2022 الكثير من الأضواء على شخصيات ومشاهد نادرة لم تكن حتى وقت قريب “أمرا عاديا” ولعل من تلك المشاهد مقطعا مصورا ظهر فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ممسكا بيد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقطة أشعلت مواقع التواصل على حرارتها.

ممسكا بيد أمير قطر، ظهر ابن سلمان وهي يصعد أحد مدارج ستاد الخيمة، بعد انتهاء المقابلة الافتتاحية لكأس العالم، التي جمعت المنتخب القطري بنظيره الاكوادوري.

لكن اللافت في مشهد حاكمي الدوحة والرياض، هو التقارب الكبير الذي ظهرا به في مواقف كثيرة خلال أقل من 24 ساعة على حضور محمد بن سلمان لقطر.

وبحرارة شديدة، صعد الأمير السعودي بابتسامة تعلو محياه رفقة أمير قطر في لقطة يقول مراقبون، إنه سيكون لها صدى كبير على مستقبل العلاقات بين البلدين.

فيما لفت آخرون إلى أن هذه الصور ربما تشير إلى خروج ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي، من عباءة الإمارات التي حرضته على التحالف معها في حصار قطر عام 2017، المخطط الذي وضعه محمد بن زايد لتدمير الدوحة لكنه فشل فشل ذريعا واضطر لعقد مصالحة في النهاية.

وترك حمد المزروعي يهاجم قطر ليل نهار ويشوّهها، دون تحرّك من القيادة أو السلطات هناك ضده، يؤكد إقرار القيادة الإماراتية لهذه الأفعال والموافقة عليها، بحسب رأي البعض.