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اختبار الذكاء..هل يمكنك اكتشاف مكان التمساح في أقل من 15 ثانية فقط؟

الأذكياء فقط يمكنهم اكتشاف التمساح خلال 15 ثانية فقط

كتب ايمان الباجي
اختبار الذكاء..هل يمكنك اكتشاف مكان التمساح في أقل من 15 ثانية فقط؟ watanserb.com
هل يمكنك اكتشاف مكان التمساح في أقل من 15 ثانية فقط؟
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وطن– وهم بصري جديد، اخترناه اليوم نقلا عن موقع “جارغان جوس، لاختبار معدل الذكاء لديك، هل يمكنك تحديد مكان التمساح في 15 ثانية؟ فقط العبقري يمكنه ذلك.

الوهم البصري هو صورة محيرة للعقل ورائعة للغاية، ومغيرة الشكل لشيء أو رسم أو أشخاص يتحدون طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

تكشف الدراسات أن الأوهام البصرية هي أيضًا جزء من مجال التحليل النفسي الذي يلقي الضوء على كيفية إدراكك للأشياء. يمكن للدماغ الطبيعي للإنسان أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصورًا مختلفًا من كل زاوية.

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فصورة اليوم عبارة عن صورة تحتوي على بحيرة والكثير من العشب الأخضر والأشجار. وكل ما عليك القيام به هو العثور على التمساح داخل البحيرة.

دقق نظرك بالصورة حتى تتمكن من رؤيته.

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وقد أشار الموقع إلى أن الأذكياء فقط يمكنهم اكتشاف التمساح خلال 15 ثانية، وأن هناك 1% فقط من البشر يمكنهم تحديد مكان التمساح.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل وجدت التمساح؟

إذا كنت تجد صعوبة في تحديد مكان التمساح في البحيرة، فهناك طريقة لرؤيته بوضوح.

في هذه الصورة، يمكنك أن ترى البحيرة التي بها الأشجار الخضراء. ويختبئ التمساح خلف فرع شجرة بلا أوراق على الجانب الأيمن السفلي من الصورة.

هل لاحظته أم لا؟

في البداية، من الصعب جدًا تحديد مكانه. ومع ذلك إذا نظرت عن كثب إلى الأشجار فستجده.

تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على مكان التمساح داخل البحيرة.

تشير الدراسات إلى أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.

تعطي الأوهام البصرية دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا ويمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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