اختبار الذكاء..هل يمكنك اكتشاف مكان التمساح في أقل من 15 ثانية فقط؟

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وطن– وهم بصري جديد، اخترناه اليوم نقلا عن موقع “جارغان جوس“، لاختبار معدل الذكاء لديك، هل يمكنك تحديد مكان التمساح في 15 ثانية؟ فقط العبقري يمكنه ذلك.

الوهم البصري هو صورة محيرة للعقل ورائعة للغاية، ومغيرة الشكل لشيء أو رسم أو أشخاص يتحدون طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

تكشف الدراسات أن الأوهام البصرية هي أيضًا جزء من مجال التحليل النفسي الذي يلقي الضوء على كيفية إدراكك للأشياء. يمكن للدماغ الطبيعي للإنسان أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصورًا مختلفًا من كل زاوية.

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فصورة اليوم عبارة عن صورة تحتوي على بحيرة والكثير من العشب الأخضر والأشجار. وكل ما عليك القيام به هو العثور على التمساح داخل البحيرة.

دقق نظرك بالصورة حتى تتمكن من رؤيته.

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وقد أشار الموقع إلى أن الأذكياء فقط يمكنهم اكتشاف التمساح خلال 15 ثانية، وأن هناك 1% فقط من البشر يمكنهم تحديد مكان التمساح.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل وجدت التمساح؟

إذا كنت تجد صعوبة في تحديد مكان التمساح في البحيرة، فهناك طريقة لرؤيته بوضوح.

في هذه الصورة، يمكنك أن ترى البحيرة التي بها الأشجار الخضراء. ويختبئ التمساح خلف فرع شجرة بلا أوراق على الجانب الأيمن السفلي من الصورة.

هل لاحظته أم لا؟

في البداية، من الصعب جدًا تحديد مكانه. ومع ذلك إذا نظرت عن كثب إلى الأشجار فستجده.

تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على مكان التمساح داخل البحيرة.

تشير الدراسات إلى أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.