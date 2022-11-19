السبت, نوفمبر 19, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022موعد افتتاح كأس العالم 2022 قطر وأبرز الفنانين المشاركين فيه
مونديال قطر 2022

موعد افتتاح كأس العالم 2022 قطر وأبرز الفنانين المشاركين فيه

المطربة اللبنانية ميرم فارس وفرقة " بي تي أس" العالمية سيشاركون في حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
أشهر الفنانين العرب المشاركين في افتتاح كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- ساعاتٌ قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، على ملعب “ استاد البيت” في مدينة الخور، شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

موعد افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر. أي قبل ساعتين من خوض أولى مواجهات المونديال بين العنابي القطري والإكوادور.

كما وبتوقيت دولة قطر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الرابعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

- Advertisement -

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستكون أولى مواجهات كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض قطر (العنابي) ونظيره الإكوادور، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، على ملعب ” استاد البيت”.

- Advertisement -

كما وسيعلق على مباراة قطر ضد الإكوادور، في افتتاح كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “ بي أن سبورت” الرياضية القطرية المفتوحة بالمجان للجميع، المعلقين القطري يوسف سيف والتونسي عصام الشوالي.

أشهر الفنانين المشاركين في افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وكانت فرقة (بي تي أس) العالمية، قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب طرحها أغنية جديدة لنسخة مونديال ال22.

كما وستشارك المغنية اللبنانية ميريام فارس، في إحدى الفقرات في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وفق الاختيارات من قبل اللجنة المنظمة لبطولة مونديال قطر 2022.

وستشارك الفنانة العراقية رحمة بأغنية جديدة لها، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

فيما تداولت تقارير صحفية، عن مشاركة المطرب المصري الاستعراضي حسن شكوش، في إحدى الفقرات كذلك في مونديال قطر 2022. فيما لم يؤكد صحة تلك الأنباء بعد.

ويشار إلى أن مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر، ستنطلق الأحد، كما وستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + مونديال قطر 2022 + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

أبرز المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 قطر

مونديال قطر 2022

مزايا مُذهلة عن استاد “البيت” المُستضيف لمباراة افتتاح كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

خبر سار لكل الجماهير العربية بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مصر تُكشر عن أنيابها أمام بلجيكا بفوز ثمين (شاهد)

مونديال قطر 2022

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات والتوقيت

مونديال قطر 2022

وصفهُ بأجمل الأشياء.. مُشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر (فيديو)

مونديال قطر 2022

بيليه من بينهم .. أصغر 5 لاعبين في تاريخ مونديال كأس العالم

مونديال قطر 2022

جرب حظك.. من هو منتخبك المُفضَّل؟ وأين سيصل حسب ميلادك بالمونديال؟!

مونديال قطر 2022

منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث الغائب عن مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

ميسي يزفُّ النبأ السار للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

بُشرى سارة لجماهير كأس العالم 2022 قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيران على صفيح ساخن.. محتجون يشعلون النار في منزل الخميني (فيديو)

فيديو محرج جدا لأحمد موسى قبل ساعات من انطلاق كأس العالم بقطر

أحمد حلمي يحمل منى زكي.. إطلالة مثيرة احتفالا بعيد ميلادهما (شاهد)

إسرائيلي يتقمص شخصية السيسي على قناة عبرية.. ما فعله قد يحدث أزمة

منتخب قطر على أرضه وبين جمهوره.. هل يفعلها “العنابي” ويدخل التاريخ؟

حملة قطر للتعريف بالإسلام تسفر عن إسلام 558 شخصا في أسبوع واحد

رامز جلال يصاب بالعمى ومقالبه انتهت.. ما حقيقة الأمر؟

رد فعل لافت لمشجع أجنبي عند سماعه أذان الفجر في قطر (فيديو)

الملك تشارلز يحذر طهاته من هذه الوجبة ويصدر أمرا ملكيا بحظرها

ذاكر نايك في قطر للتعريف بالإسلام خلال كأس العالم.. ما القصة؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC