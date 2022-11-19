موعد افتتاح كأس العالم 2022 قطر وأبرز الفنانين المشاركين فيه

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وطن- ساعاتٌ قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، على ملعب “ استاد البيت” في مدينة الخور، شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

موعد افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر. أي قبل ساعتين من خوض أولى مواجهات المونديال بين العنابي القطري والإكوادور.

كما وبتوقيت دولة قطر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الرابعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

الدوحة ترحب بكل الجماهير العاشقة لكرة القدم 🇶🇦 هلا هلا هلا في #كأس_العالم_FIFA 👋 pic.twitter.com/Mf2jZ6me3Q — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 19, 2022

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ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستكون أولى مواجهات كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض قطر (العنابي) ونظيره الإكوادور، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، على ملعب ” استاد البيت”.

جيل سيُذكر إلى الأبد كأول من يمثل قطر في #كأس_العالم_FIFA 🤩 بأحلام 3 مليون قطري 🇶🇦 وخبرة الكبار وطموح الشباب 🤝 العنابي قادم لصناعة المجد وكتابة التاريخ على أراضيه 🫡@QFA | #قطر2022 pic.twitter.com/kj8juji7vb — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 19, 2022

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كما وسيعلق على مباراة قطر ضد الإكوادور، في افتتاح كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “ بي أن سبورت” الرياضية القطرية المفتوحة بالمجان للجميع، المعلقين القطري يوسف سيف والتونسي عصام الشوالي.

أشهر الفنانين المشاركين في افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وكانت فرقة (بي تي أس) العالمية، قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب طرحها أغنية جديدة لنسخة مونديال ال22.

دريمرز هي الأغنية الرسمية الأخيرة من أغاني كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️ – من غناء فهد الكبيسي وجونغكوك (بي تي أس) لا تفوّت مشاهدتها مباشرة خلال حفل الافتتاح في ٢٠ نوفمبر#قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/nFEXsJ1yp8 — Road to 2022 (@roadto2022) November 19, 2022

كما وستشارك المغنية اللبنانية ميريام فارس، في إحدى الفقرات في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وفق الاختيارات من قبل اللجنة المنظمة لبطولة مونديال قطر 2022.

وستشارك الفنانة العراقية رحمة بأغنية جديدة لها، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

فيما تداولت تقارير صحفية، عن مشاركة المطرب المصري الاستعراضي حسن شكوش، في إحدى الفقرات كذلك في مونديال قطر 2022. فيما لم يؤكد صحة تلك الأنباء بعد.

ويشار إلى أن مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر، ستنطلق الأحد، كما وستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.