موعد افتتاح كأس العالم 2022 قطر وأبرز الفنانين المشاركين فيه

وطن- ساعاتٌ قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح كأس العالم 2022، بنسخته ال22، على ملعب “ استاد البيت” في مدينة الخور، شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر. أي قبل ساعتين من خوض أولى مواجهات المونديال بين العنابي القطري والإكوادور.

كما وبتوقيت دولة قطر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الرابعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

وستكون أولى مواجهات كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض قطر (العنابي) ونظيره الإكوادور، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، على ملعب ” استاد البيت”.

كما وسيعلق على مباراة قطر ضد الإكوادور، في افتتاح كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “ بي أن سبورت” الرياضية القطرية المفتوحة بالمجان للجميع، المعلقين القطري يوسف سيف والتونسي عصام الشوالي.

وكانت فرقة (بي تي أس) العالمية، قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب طرحها أغنية جديدة لنسخة مونديال ال22.

كما وستشارك المغنية اللبنانية ميريام فارس، في إحدى الفقرات في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وفق الاختيارات من قبل اللجنة المنظمة لبطولة مونديال قطر 2022.

وستشارك الفنانة العراقية رحمة بأغنية جديدة لها، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

فيما تداولت تقارير صحفية، عن مشاركة المطرب المصري الاستعراضي حسن شكوش، في إحدى الفقرات كذلك في مونديال قطر 2022. فيما لم يؤكد صحة تلك الأنباء بعد.

