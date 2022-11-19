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الهدهد

“رونالدو” يعترف: رفضت عرضاً بقيمة 364 مليون دولار من نادي سعودي!

أكد على رغيته في البقاء مع مانشستر يونايتد حينها

كتب سالم حنفي
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن– اعترف كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بأنه رفض عرضًا بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني للعب في المملكة العربية السعودية خلال مقابلته المثيرة مع بيرس مورغان.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فقد انفتح كريستيانو رونالدو على سبب رفضه الاهتمام بالدوري السعودي على الرغم من أنه عرض عليه عقدًا بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين فقط.

وقالت الصحيفة إن المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا أوضح لمسؤولي مانشستر يونايتد أنه يريد الخروج من ملعب أولد ترافورد الصيف الماضي، لكنه انتهى به الأمر إلى البقاء في مكانه بسبب قلة الاهتمام من أي نادي أوروبي كبير، في الوقت الذي كان فيه “رونالدو” موضوع عرض فلكي كبير في الشرق الأوسط.

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عقد لعب الأكثر ربحًا في تاريخ رونالدو

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ولفتت الصحيفة إلى أن “رونالدو” أخبر أن النادي الذي قدم العرض له هو نادي سعودي، دون أن يذكر اسمه، مشيرا إلى أن هذا النادي السعودي كان مستعدًا لمنحه عقد اللعب الأكثر ربحًا في تاريخ كرة القدم، إلا أن رونالدو رفضه بسبب رغبته في إطالة أمد علاقة حبه مع أكثر منافسات كرة القدم الأوروبية شهرة .

نفى عدم تلقيه عروضا من أندية أوروبية

وبحسب الصحيفة، فإنه وخلال حديثه على العرض لأول مرة في المقابلة، أوضح رونالدو كيف كان لديه أيضًا عروض أخرى على الرغم من عدد كبير من التقارير التي تدعي خلاف ذلك.

وقال: “هذا صحيح ، نعم هذا صحيح … ولكن ما تقوله الصحافة عبارة عن قمامة، وهو أن لا أحد يريدني ، وهذا خطأ تمامًا” ، وقال. “كنت سعيدًا هنا لأكون صادقًا، لقد كنت متحمسًا للقيام بعمل الموسم هنا”.

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وتابع:”لكنهم يواصلون تكرار أن لا أحد يريد كريستيانو. كيف لا يريدون لاعباً سجل 32 هدفاً العام الماضي مع المنتخب الوطني؟”.

وفي استجوابه من قبل المذيع حول مدى صعوبة رفض هذا النوع من العرض من المملكة العربية السعودية نظرًا للمبلغ الهائل من المال المتاح للاستيلاء عليه، قال “رونالدو”:”إنه صعب ، إنه صعب. ولكن بالطريقة نفسها ، اعتقدت أنني سعيد جدًا هنا ؛ لأنني ما زلت قادرًا على تسجيل الأهداف … ما زلت أعتقد أنه يمكنني تسجيل العديد والعديد من الأهداف ومساعدة الفريق لأنني ما زلت أعتقد ذلك ما زلت جيدًا وقادرًا على مساعدة المنتخب الوطني – حتى مانشستر يونايتد. ولكن إذا لم تشعر من حولك أن الطاقة في صفك ، فهذا صعب “.

ومضى في الحديث عن حقيقة أن الكثيرين ينظرون إلى رونالدو كلاعب في مرحلة من مسيرته حيث سيكون يوم الدفع الأخير في بلد مثل المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة أمرًا منطقيًا.
وأضاف الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات “بالطبع النقد موجود طوال الوقت. آه إنه يبلغ من العمر 37 عامًا ، إنه ليس هو نفسه”.

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سأشارك في كأس عالم رائعة

وأضاف:”لكني أريد أن أرى ما إذا كان شخص ما في سني يمكنه الحفاظ على المستوى الذي أظهره … نعم ، في هذه اللحظة ، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا … أعتقد أنني سأشارك في كأس عالم رائعة وأنا مهيأ جسديا وعقليا”.

وتابع: “الحياة جيدة ، أنا بخير ، [نظرتي] العقلية جيدة. أنا سعيد لإجراء هذه المقابلة معك. أعلم أننا سنخلق الكثير من الجدل.”

المصدرميرور ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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