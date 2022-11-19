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حياتنا

رنا رئيس وحبيبها يسري.. خطوبة على الهواء وقصة مؤثرة خلف الكواليس! (شاهد)

تفاجأت رنا بحبيبها يخطبها أثناء استضافة منى الشاذلي لها

كتب رفيف عبدالله
رنا رئيس وحبيبها يسري.. خطوبة على الهواء وقصة مؤثرة خلف الكواليس! (شاهد) watanserb.com
رنا رئيس
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وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية رنا رئيس، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تفاجأت بخطبتها على الهواء مباشرة.

يسري علي

حيث تفاجأت رنا رئيس، أثناء استضافتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي“، بظهور الشاب يسري يخطبها على الهواء.

جاء ذلك حين كانت منى الشاذلي تسأل رنا رئيس عن حالتها العاطفية.

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وما أن بدأت الفنانة الشابة بالكشف عن وجود مشروع ارتباط قريب. حتى خرج حبيبها يسري من بين الجمهور المشارك في تصوير الحلقة. وطلب منها الزواج بوجود شقيقتها وشقيقها.

صدمة وصراخ هستيري

وعبرت رنا عن صدمتها و فرحتها في ذات الوقت، بالصراخ والضحك الهستيري، وسط تصفيق الحضور.

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ووسط خجل وصدمة رنا رئيس، قبلت الزواج من يسري، وأخذت خاتم الخطوبة وارتدته على الفور.

رنا رئيس

وكشفت منى الشاذلي، أنها تعاونت مع خطيب رنا رئيس، وشقيقتها وشقيقها. بعدما كشفت خلال تحضير الحلقة أن الفنانة الشابة على وشك الارتباط.

رنا رئيس

وأشارت الإعلامية المصرية إلى أنها حصلت على إذن والدة رنا ووالدة العريس. بعدما طلب الأخير عمل مفاجأة لها في الاستوديو وطلب خطبتها أمام الملايين من مشاهدي البرنامج.

من هو خطيب رنا رئيس؟

ويسري علي  خطيب رنا رئيس، هو شاب من خارج الوسط الفني، ويبلغ من العمر 35 عامًا.

وتعود بداية قصة حب يسري ورنا إلى المرحلة الثانوية، وبالأخص في الصف الثاني الثانوي، وجمعت بينهما مواقف مشاركة، أبرزها رحيل والد كل منهما.

اعتمد يسري على نفسه بعد رحيل والده  في آخر سنة له بالجامعة؛ ليتمكن من الارتباط برنا، وكان من المقرر إعلان خطوبتهما خلال الأسابيع المقبلة، حتى قرر أن يفاجئها على الهواء.

أزمة منتصف العمر

وعلى الصعيد الفني، شاركت رنا مؤخراً في مسلسل “أزمة منتصف العمر”. وهو من بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد.و تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج كريم العدل.

و تنتظر رنا عرض أجدد مسلسلاتها “حدث بالفعل”، والذي يشارك في بطولته كل من: ماجد المصري، رنا رئيس، سينتيا خليفة، أحمد عبد الله محمود، بسمة.

وهو من تأليف فادي النجار، إخراج محمد هشام الرشيدي.

وتدور أحداثه حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة المصابين بها، وعلى حياة المقربين منهم.

قدم لها خاتم الخطوبة وقبلها أمام المشاهدين.. خطوبة مذيعة mbc مباشرة على الهواء “شاهد”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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