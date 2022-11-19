الأغلى في التاريخ..بلومبرغ: قطر أنفقت 300 مليار دولار من أجل كأس العالم!

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وطن– نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية تقريراً، كشفت فيه عن رقم جديد أنفقته قطر على استعدادتها لاستضافة مونديال كأس العالم، منذ فوزها بتنظيم البطولة عام 2010.

وقالت الوكالة، إن قطر قامت ببناء 7 ملاعب جديدة، بالإضافة إلى قيامها بتجديد ملعب كان موجوداً، مشيرة إلى أن المبلغ الذي أُنفق على هذه الملاعب ليس إلا جزءاً صغيراً جداً من المبالغ التي استثمرتها لاستضافة هذا الحدث العالمي، والبالغة نحو 300 مليار دولار.

وبحسب الوكالة، فإنه مع الكشف عن هذا الرقم الضخم، فإن البطولة التي ستنطلق في قطر غداً الأحد ستكون الأغلى في التاريخ.

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ولفتت الوكالة إلى أنه بالإضافة إلى قيام قطر ببناء الملاعب، فإنها قامت بتشييد نظام مترو جديد تماماً بقيمة 36 مليار دولار، بالإضافة لميناء شحن حديث بكلفة 7 مليارات دولار، وتوسعة مطارها الرئيسي بكلفة تجاوزت 15 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير، فإن قطر أنفقت أيضاً مبلغ 45 مليار دولار لبناء لوسيل، وهو مشروع ضخم شمال الدوحة، يضم مناطق سكنية تتسع لمئتي ألف شخص، إضافة لمجمعات تجارية، و4 جزر اصطناعية، ومراكز ترفيهية، وملعب هو الأكبر في البلاد بـ80 ألف متفرج، حيث ستقام المباراة النهائية لكأس العالم.

كما أنفقت قطر 4.5 مليار دولار لتطوير وسط العاصمة، و3.2 مليار دولار لإنشاء مناطق اقتصادية.

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ونوهت الوكالة إلى سهولة الوصول إلى الملاعب التي ستقام عليها البطولة، موضحة على عكس نهائيات كأس العالم السابقة، حيث امتدت الملاعب عادة عبر مدن متعددة، ستلعب جميع المباريات ضمن مسافة 50 كيلومتراً تقريبا، وهذا يعني أن نحو مليون مشجع، أي ما يقرب من ثلث إجمالي سكان قطر، سيحتشدون في العاصمة خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر.

ويأمل المسؤولون القطريون -بحسب الوكالة- أن تساعد البنية التحتية التي تم تطويرها كجزء من استعداداتها لكأس العالم، في تعزيز الاقتصاد غير القائم على الطاقة.

وعلى الجانب الآخر، أشارت الوكالة إلى توقّع معظم الاقتصاديين بتباطؤ النشاط التجاري غير المتعلق بالطاقة في أعقاب البطولة، حيث ستخلو المباني السكنية والفنادق من زوار كأس العالم.

وفيما بتعلق بالمكاسب الاقتصادية المتوقّع أن تحقّقها قطر، أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تحقّق البطولة عائدات قياسية، وأن تتفوق على ما يقرب من 5.4 مليار دولار، التي حققتها بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

يشار إلى أنّ البطولة تعتبر أول تجمع عالمي مفتوح للجمهور، منذ أن أدت قيود “كوفيد-19” إلى منع المشجعين من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية والألعاب الشتوية في بكين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة انطلاق مونديال كأس العالم 2022 مساء غد الأحد، حيث ستشهد البطولة المباراة الأولى الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره المنتخب الإكوادوري.