أطعمة تربك جهازك الهضمي.. حاول الابتعاد عنها

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وطن– يمكن أن تتسبّب وجبات غذائية بعينها في الإصابة بعسر هضم، وبحسب مجلة “سانتي جورنال دي فام” الفرنسية، فإنّ خبراء التغذية ينصحون بضرورة تقليل كميات الطعام التي يصعب هضمها، والتي تسبّب تلبّكاً معويًا أو انتفاخًا أو إسهالاً.

واستعرضت المجلة، قائمة بالوجبات الغذائية التي يصعب هضمها أو تستغرق وقتاً أطول في الهضم، ما يتسبّب في مشاكل يمكن تجنبها.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فهناك بعض الأطعمة التي يصعُب هضمها أكثر من غيرها. على سبيل المثال، الأغذية التي تحتوي على الكربوهيدرات، التي تنتج المزيد من الغازات، وتتسبب في تخمّر الأمعاء.

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في هذا السياق، أوضح الدكتور “بيير نيس”، اختصاصي الغدد الصماء والتغذية، أنه من بين الأطعمة، التي يصعب هضمها هي الكربوهيدرات المعقدة، كما أنّ كمية الطعام في أثناء الوجبة لها تأثير على تحمل عملية الهضم.

وفيما يلي، ما هي الأطعمة التي يصعب هضمها وبالتحديد في المساء؟

قائمة الأطعمة التي يصعب هضمها؟

الفاكهة النيئة.

الثمار التفاحية.

طماطم.

الأطعمة الدهنية (اللحوم الباردة والأطعمة المقلية وأطباق الصلصة).

الخضار النيئة.

الكرنب (ملفوف، بروكلي).

البقول، مثل: الفول، أو الحمص، أو العدس، أو الفول.

البهارات (الفلفل، الكاري).

توابل (خل، صلصات صناعية).

المشروبات الغازية السكرية.

الكحول.

عصائر الفاكهة أو مركزات العصير.

البروتين الحيواني عالي الدهون، مثل: لحم البقر، أو لحم الخنزير.

أجبان طرية، جبن مطبوخ.

الخبز الأبيض.

كيف تجعل الطعام أكثر قابلية للهضم؟

يمكنك أن تتناول الفاكهة مطبوخةً (كومبوت التفاح)، فهي أكثر قابلية للهضم من الفاكهة النيئة (التفاح). يؤكد الطبيب المتخصص أنّ “تحضير الثمار مع تقطيعها لإعداد السلطة مع القليل من الليمون، يساعد على التحضير لعملية الهضم عن طريق تكسير الألياف”. فضلاً عن ذلك، فإن بعض الفواكه تكون أكثر ثراءً من تلك الموجودة في قائمة فودماب للأغذية، وبالتالي فهي أكثر قابلية للهضم على غرار: البطيخ والمانغو والتفاح والبرقوق والخوخ.

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في المقابل، فإنّ الفواكه التي تحتوي على بذور مثل العنب، يصعب هضمها لأنّ جسم الإنسان ليس لديه نظام من حيث الإنزيمات أو الجراثيم لهضم البذور. كذلك، إذا كنتَ تعاني من التهاب القولون (التهاب جدار الجهاز الهضمي) والرتج، فإن البذور يمكن أن تلتصق ببعضها البعض وتزيد من الالتهاب الموضعي.

هل تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل: الانتفاخ وآلام المعدة أو الإسهال؟ قبل التخلص من الغلوتين أو اللاكتوز، دون إدراك سبب معاناتك بالتحديد، جرّب النظام الغذائي الخالي من الفودماب والكربوهيدرات التي لا يمكن هضمها بشكل كبير، والتي يصعب امتصاصها من قبل الأمعاء الدقيقة.

ومن الأفضل تقشير الطماطم والتخلّص من بذورها، حيث تحتوي على الهستامين المسؤول عن تنشيط الخلايا البدينة، التي يمكن أن تسبّب أزماتٍ مؤلمة (كثرة الخلايا البدينة).

من جهة أخرى، فإنّ الخضراوات النيئة هي أطعمة يصعب هضم أليافها، لذا، من الأفضل أن نأكلها بكميات قليلة. كما يقترح المتخصص في التغذية: “بالنسبة لللخضروات الصلبة، يجب أن يتم طهيها مرتين في المياه لتبييضها وتقليل العناصر غير القابلة للهضم فيها”.

بالنسبة للصلصات محلية الصنع، ينبغي أنْ نستخدم كمية صغيرة من التوابل التي يمكن أن نخفّفها بالماء.

هذا ويوضح الدكتور نيس: “لا يتم عزل البروتينات الحيوانية أبدًا؛ أي أن اللحوم غالبًا ما يكون فيها محتوى دهني”. أما اللحوم الخالية من الدهون (الدجاج أو الأرانب على سبيل المثال)، فهي تحتوي على نسبة دهون أقل من اللحم البقري أو لحم الخنزير. ومع ذلك، فإن الدهون تبطئ عملية الهضم.

علاوةً على ذلك، لا توجد قيود صحية عند استهلاك الأسماك، فحتى الأنواع الأكثر دهنية تكون أقل دهونًا من اللحوم البيضاء. ومع ذلك، إذا كنت تستهلك سمك السلمون المستزرع، فسيكون ضارًا بعملية الهضم.

يمكن هضم الأجبان المطبوخة بشكل أفضل، مثل: (شيدر​​، موزاريلا)، لأن اللاكتوز يتحلل.

يمكن هضم خبز العجينة المتخمرة أيضًا، أو خبز الحنطة بشكل أفضل.

ما هي قائمة الأطعمة التي يصعب هضمها في الليل؟

يجب أن تكون وجبة المساء خفيفة أكثر من أي وقت آخر من اليوم. لا تستهلك على سبيل المثال: اللحوم الحمراء والخضروات النيئة والخبز الأبيض وتشاركوتيري. كما ينبغي أن تحذّر أيضًا، من المعكرونة واللحوم الحمراء والبطاطس، حيث إنها أطعمة تؤخر النوم، وتعزز عملية الاستيقاظ ليلاً.

يجب تجنب الأطعمة الدهنية أو السكرية واللحوم الحمراء في المساء لأنها تضع ضغطًا شديدًا على الجهاز الهضمي، سواء من الناحية الأنزيمية أو الهرمونية (الهرمونات الهضمية). هذه الأطعمة تجعل عملية الهضم معقدة قبل النوم مباشرة وتعيق بشكل خطير نوعية النوم، بحسب المتخصص في الغدد الصماء والتغذية.

علمًا وأن عملية الهضم تكون بطيئة أكثر عندما ننام. وبشكل عام، نحن لا نمارس النشاط البدني في المساء، لذلك من الأفضل تناول عشاء خفيف.