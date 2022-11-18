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وسط أنباء عن توتر العلاقات.. “ابن سلمان” يلغي زيارته لليابان قبل ساعات من موعدها!

وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار ألغى رحلته لحضور ملتقي ياباني-سعودي

كتب سالم حنفي
ابن سلمان watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن– فيما يبدو أنه توتر في العلاقات عقب إلغاء منظمة التجارة الخارجية اليابانية منتدى أعمال للحكومتين اليابانية والسعودية وقادة الأعمال كان مقررا عقده الإثنين المقبل، قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلغاء زيارته لليابان ضمن جولته الآسيوية الحالية.

وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء نقلا عن قناة “تي بي أس” اليابانية، أن “ابن سلمان” قرر إلغاء زيارته لطوكيو التي كانت مقررة السبت، دون توضيح الأسباب.

ولفتت الوكالة انه كان من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال الزيارة التي كانت ستستمر حتى الاثنين المقبل، وهي الزيارة التي تعد الأولى للأمير محمد بن سلمان لليابان منذ نحو ثلاث سنوات.

إلغاء منتدى الأعمال الياباني السعودي

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وفيما يشير إلى توتر حقيقي في العلاقات بين الدولتين، كشفت “رويترز” عن إعلان منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) التي تنظم الحدث، الجمعة إن منتدى أعمال من اليابان والسعودية كان من المقرر عقده في طوكيو يوم الاثنين المقبل ألغي بعد أن ألغى الوفد السعودي رحلته.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح من بين الوفد الذي كان من المتوقع أن يحضر المنتدى، بحسب ما قاله مسؤول في الهيئة اليابانية للتجارة الخارجية، دون الخوض في التفاصيل.

وقالت “جيترو” إن حفل استقبال سعودي-ياباني منفصل كان مقررا أن تستضيفه صحيفة “عرب نيوز” كان مقررا يوم الأحد قد ألغي أيضا.

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من جانبه، صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين “لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء بخصوص زيارة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد (بن سلمان) لليابان”.

وقال “ماتسونو” إن “علاقة اليابان بالسعودية مهمة لأنها شريك استراتيجي مهم. ومن المهم أن نجري زيارات رفيعة المستوى بين اليابان والسعودية في المستقبل القريب.”

وتعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين حوالي 34 مليار دولار العام الماضي. وتعد المملكة أكبر مورد للنفط الخام لليابان بواقع مليون برميل يوميا.

تصاعد التوترات بين السعودية والولايات المتحدة

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ أن قررت “أوبك+” خفض الإنتاج في أكتوبر الماضي، لكن معظم المستوردين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك اليابان، لم ينتقدوا الرياض علانية.

وقالت الحكومة السعودية الشهر الماضي إن الأطباء طلبوا من الأمير محمد بن سلمان تجنب “السفر لمسافات طويلة ومتكررة بالطائرة” بسبب مشكلة صحية في الأذن.

“ابن سلمان” امتنع عن حضور القمة العربية وسافر لحضور قمة العشرين

ولم يحضر محمد بن سلمان قمة جامعة الدول العربية في الجزائر ولم يسافر إلى الهند في أوائل نوفمبر، كما أفادت بعض وسائل الإعلام الهندية.

ومع ذلك، فقد سافر إلى إندونيسيا هذا الأسبوع لحضور قمة مجموعة العشرين، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس والتقى هناك بالرئيس يون سوك يول ومسؤولين محليين من رجال الأعمال.

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وذكرت وسائل إعلام رسمية أن محمد بن سلمان وصل إلى تايلاند في زيارة رسمية، بالتزامن مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في العاصمة التايلاندية بانكوك الجمعة.

المصدررويترز ، بلومبرغ ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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