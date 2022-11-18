كيف تختار شركات الطيران المضيفات؟ حقائق قد تسمعها لأول مرة

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وطن– تفرض معظم شركات الطيران معايير صارمة على اختيار المضيفات. وأغلب هذه الشركات تتبع خطوات عملية تعيين معينة لإختيار المضيف أو المضيفة.

وفي هذا الإطار، نشر موقع “simpleflying” تقريرا أوضح من خلاله كيفية فرز شركات الطيران للمرشحين الأكثر تأهيلاً وخبرة.

نظام تتبع مقدمي الطلبات (ats)



نظام تتبع المتقدمين، أو ATS، هو المرحلة الأولى من عملية الاختيار.

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ويعد هذا النظام مهماً بالنسبة لشركات الطيران حيث يمكن من خلاله فرز طلبات كل متقدم واستبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع احتياجات الشركة مع التركيز فقط على أفضل المرشحين.

لذا، تأكد من تلبية الحد الأدنى من المتطلبات تمامًا. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تشترط على أن يكون طول المضيف 160 سنتيمترا، ووضعت طولك 158 سم، فسيقوم البرنامج بإستبعادك.

قواعد تتبعها الشركات



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لدى شركات الطيران متطلبات محددة للغاية، وبعضها غير معروف في الواقع للمرشحين.

على سبيل المثال، سيتم رفض معظم المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. وفي بعض الأحيان سيتم قبول المرشحات فقط. يمكن أن يتغير هذا على أساس يومي، لذلك في يوم المقابلة، قد يبحث الشخص الذي يقوم بالتوظيف على سبيل المثال عن الأشخاص الذين يكون أعمارهم بين 22 و 26 عامًا.

لذا كل هذا يعتمد على ما تطلبه شركة الطيران في ذلك الوقت.

ينظرون نظرة لا تتجاوز البضع ثواني على سيرتك

تستقبل شركات الطيران عددا هائلا من المتقدمين. لذا فإنهم عادة ما ينظرون إلى السيرة الذاتية لمدة تقل عن 30 ثانية قبل تحديد اذا كان المرشح مناسباً.

لهذا السبب ينصح دائما بأن تحتوي السيرة الذاتية على مهاراتك وإنجازاتك والأشياء التي تتطلبها الشركة، كما يجب أن تختار صورة مناسبة.



ما الذي يبحث عنه مسؤول التوظيف ؟

عادة ما يكون مسؤول التوظيف في الشركة إما مضيف سابق أو متخصص في الموارد البشرية داخل الشركة.

لذا، فهو بارع في اختيار المرشحين ورؤية قدراتهم وإمكانياتهم. ولذا ينصح خلال يوم المقابلة، أن تهتم بمظهرك وأن تتفاعل مع الأشخاص الآخرين والتحلي بسلوك إيجابي.

العمل في مجموعات

خلال يوم المقابلة، ستكون هناك عدة مراحل تقوم بها شركة الطيران لإختيار الشخص المناسب، من بينها العمل في مجموعات.

والغرض من هذا هو معرفة كيف تتصرف وتتواصل مع الأشخاص الآخرين. فمن أهم الصفات التي يجب أن يمتلكها طاقم الطائرة هي الانتباه وعدم إهانة الشخص الآخر وتشجيع الآخرين.

المقابلة النهائية

يبحث القائمون على التوظيف عن الاحتراف والشغف، إنهم يريدون أن يروا أن المرشح يعرف حقًا ما تستلزمه وتتطلبه الوظيفة.

وهذا هو السبب في أنه من المهم أن تتعرف على متطلبات هذه الوظيفة وأن تكون قد أجريت بحثا عنها قبل الدخول في المقابلة، لأن هذا سيساعدك على الإجابة على كل سؤال بثقة.