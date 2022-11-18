الجمعة, نوفمبر 18, 2022
الرئيسيةحياتناكيف تختار شركات الطيران المضيفات؟ حقائق قد تسمعها لأول مرة
حياتنا

كيف تختار شركات الطيران المضيفات؟ حقائق قد تسمعها لأول مرة

لدى شركات الطيران متطلبات محددة للغاية، وبعضها غير معروف في الواقع للمرشحين

كتب ايمان الباجي
كيف تختار شركات الطيران المضيفات؟ حقائق قد تسمعها لأول مرة watanserb.com
مضيفة طيران
- Advertisement -

وطنتفرض معظم شركات الطيران معايير صارمة على اختيار المضيفات. وأغلب هذه الشركات تتبع خطوات عملية تعيين معينة لإختيار المضيف أو المضيفة.

وفي هذا الإطار، نشر موقع “simpleflying” تقريرا أوضح من خلاله كيفية فرز شركات الطيران للمرشحين الأكثر تأهيلاً وخبرة.

نظام تتبع مقدمي الطلبات (ats)

نظام تتبع المتقدمين، أو ATS، هو المرحلة الأولى من عملية الاختيار.

- Advertisement -

ويعد هذا النظام مهماً بالنسبة لشركات الطيران حيث يمكن من خلاله فرز طلبات كل متقدم واستبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع احتياجات الشركة مع التركيز فقط على أفضل المرشحين.

لذا، تأكد من تلبية الحد الأدنى من المتطلبات تمامًا. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تشترط على أن يكون طول المضيف 160 سنتيمترا، ووضعت طولك 158 سم، فسيقوم البرنامج بإستبعادك.

قواعد تتبعها الشركات

- Advertisement -

لدى شركات الطيران متطلبات محددة للغاية، وبعضها غير معروف في الواقع للمرشحين.

على سبيل المثال، سيتم رفض معظم المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. وفي بعض الأحيان سيتم قبول المرشحات فقط. يمكن أن يتغير هذا على أساس يومي، لذلك في يوم المقابلة، قد يبحث الشخص الذي يقوم بالتوظيف على سبيل المثال عن الأشخاص الذين يكون أعمارهم بين 22 و 26 عامًا.

لذا كل هذا يعتمد على ما تطلبه شركة الطيران في ذلك الوقت.

ينظرون نظرة لا تتجاوز البضع ثواني على سيرتك

تستقبل شركات الطيران عددا هائلا من المتقدمين. لذا فإنهم عادة ما ينظرون إلى السيرة الذاتية لمدة تقل عن 30 ثانية قبل تحديد اذا كان المرشح مناسباً.

لهذا السبب ينصح دائما بأن تحتوي السيرة الذاتية على مهاراتك وإنجازاتك والأشياء التي تتطلبها الشركة، كما يجب أن تختار صورة مناسبة.

ما الذي يبحث عنه مسؤول التوظيف؟

عادة ما يكون مسؤول التوظيف في الشركة إما مضيف سابق أو متخصص في الموارد البشرية داخل الشركة.

لذا، فهو بارع في اختيار المرشحين ورؤية قدراتهم وإمكانياتهم. ولذا ينصح خلال يوم المقابلة، أن تهتم بمظهرك وأن تتفاعل مع الأشخاص الآخرين والتحلي بسلوك إيجابي.

العمل في مجموعات

خلال يوم المقابلة، ستكون هناك عدة مراحل تقوم بها شركة الطيران لإختيار الشخص المناسب، من بينها العمل في مجموعات.

والغرض من هذا هو معرفة كيف تتصرف وتتواصل مع الأشخاص الآخرين. فمن أهم الصفات التي يجب أن يمتلكها طاقم الطائرة هي الانتباه وعدم إهانة الشخص الآخر وتشجيع الآخرين.

المقابلة النهائية

يبحث القائمون على التوظيف عن الاحتراف والشغف، إنهم يريدون أن يروا أن المرشح يعرف حقًا ما تستلزمه وتتطلبه الوظيفة.

وهذا هو السبب في أنه من المهم أن تتعرف على متطلبات هذه الوظيفة وأن تكون قد أجريت بحثا عنها قبل الدخول في المقابلة، لأن هذا سيساعدك على الإجابة على كل سؤال بثقة.

المصدرsimpleflying، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟

حياتنا

“مقصورة سرية” داخل الطائرة.. هل شاهدتها من قبل وماذا تفعل المضيفات داخلها؟

حياتنا

هذه أسوأ شركة طيران من حيث تأخيرُ الرحلات وإلغاؤها!

الهدهد

رئيس أكبر شركة طيران بأوروبا يفجر مفاجأة صادمة عن أسعار التذاكر

حياتنا

مضيفة طيران تكشف سرًا “مقلقًا” بشأن الجلوس على متن الطائرة

حياتنا

لماذا لا تعوّضك شركات الطيران إذا كُسر مقبض أو عجلات حقيبتك

حياتنا

طيار تكشف 6 أخطاء كبيرة يرتكبها الركاب على متن الطائرة (صور)

حياتنا

لا يخطر على بال .. أول شيء يفعله طاقم الطائرة قبل صعود الركاب

حياتنا

مضيفة طيران تكشف 5 أخطاء يرتكبها المسافرون وتزعج طاقم الطائرة

حياتنا

تعرف على أخطر المطارات في العالم (صور)

الهدهد

“انجازات تتوالى” .. الخطوط الجوية القطرية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الـ6

الهدهد

الخطوط الجوية القطرية تكشف حقيقة رسم منسوب لها يتعلق بمتطلبات الدخول الى قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد بن سلمان غاضب من فساد تركي آل الشيخ وقال له “اخرس”.. معلومات صادمة

وقف حفلي زفاف في غزة تضامنا مع ضحايا حريق جباليا

نيمار يُرشح 4 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم 2022

أطلقوا سراح المعتقلين.. هتاف جماعي يصدح في جلسة رسمية حاشدة بقمة المناخ (شاهد)

موقع أمريكي يفضح ما فعلته السعودية لإعادة ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض

تشكيلة منتخب الجزائر أمام السويد القوية في المباراة الودية

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

هدف عالمي من توقيع المغربي حكيم زياش (شاهد)

صفعة مُوجعة بحق منتخب السنغال في كأس العالم 2022

أجهزة سرية غريبة مثبتة فوق طائرة محمد بن سلمان تثير جدلا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC