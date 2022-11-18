بي أن سبورت تزف بشرى لمتابعيها وتكشف عدد المباريات التي ستبثها بدون تشفير!

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وطن– كشفت شبكة “بي أن سبورت” الرياضية والمالك الحصري لحقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها ستبث 22 مباراة من مونديال قطر بدون تشفير.

وقال متحدث باسم الشبكة القطرية في تصريحات لوكالة الصحفية الفرنسية:”سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور”.

ستنقل قنوات @beINSPORTSNews الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال #مونديال_قطر2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة فرانس برس الجمعة.#فرانس_برس @AFPar — Ali Choukeir (@alichoukeir) November 18, 2022

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وبهذا الكشف فإن الشبكة ستبث 22 من 64 مباراة أي نحو ثلث المباريات على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.

الإنطلاقة بين قطر والإكوادور

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء كأس العالم 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في حين ستقام المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري.

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

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وتأتي هذه الخطوة مماثلة لما فعلته أيضاً في نسخة 2018، عندما فتحت العديد من المباريات للجمهور، بما فيها المباراة النهائية، وذلك في إطار سعيها لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين العرب.

قطر تشارك للمرة الأولى

وتشارك قطر في كأس العالم للمرة الأولى، وهي أول دولة عربية تحتضن منافسات البطولة.

كما تطمح قطر أن تتجنّب أن تكون ثاني دولة تستضيف البطولة ولا تنجح في تخطّي دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا 2010.

وتتطلع قطر أن تصبح أول دولة آسيوية تفوز في أول مباراة لها على الإطلاق في كأس العالم.

يشار إلى أن قطر حاملة لقب كأس آسيا حيث تفوّقت على اليابان 3-1 في النهائي 2019، وسجّلت 19 هدفاً واستقبلت هدفاً وحيداً خلال كأس آسيا.

وكان لاعب المنتخب القطري المعز علي قد تصدر ترتيب هدافي كأس آسيا 2019 مسجلاً 9 أهداف (من 10 تسديدات على المرمى) خلال 7 مباريات، كم انه هو أكثر لاعب سجّل في نسخة واحدة من البطولة.