الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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إطلالة محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية تشعل السوشيال ميديا

يزور محمد بن سلمان سيوول في إطار جولته الآسيوية

كتب فهمي الورغمي
محمد بن سلمان watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن– حظيت زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي، محمد بن سلمان، إلى ”سيول“ عاصمة كوريا الجنوبية، أمس الخميس، باهتمام كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهوره اللافت بإطلالة تُواكب عالم الموضة.

إطلالة محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية

وأشاد ناشطون بأناقة محمد بن سلمان، معبرين عن إعجابهم بالإطلالة الشبابية التي أبرزت خلالها الهوية العربية بارتدائه الثوب السعودي الأبيض الخاص بالرجال، وتغطية رأسه بالشماغ والغترة، مع إضفاء لمسة من العصرية والفخامة بجاكيت بليزر وحذاء من توقيع علامات تجارية عالمية.

ولم يفت الكثير من المغردين البحث عن أسعار وماركات الملابس التي ظهر بها ولي العهد السعودي.

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ووقع تداول منشورات يقول أحدها “تبيَّن أن بن سلمان نسَّق فوق ثوبه الأبيض ”جاكيت بليزر“ رمادي من العلامة الفرنسية Franck Namani، جاء محبوكا بخيوط الكشمير الفاخر، ويبلغ سعره 4900 يورو، ما يعادل 19 ألف ريال سعودي”.

فيما قال آخر مُعقبا “يعتبر الكشمير من أغلى الأنسجة عالميا؛ لتمتعه بنعومة عالية وتوفيره الدفء لمرتديه”.

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وأضاف مغرد قائلا “انتعل ولي العهد السعودي حذاء بني مصنوع من أجود أنواع جلود العجل المصقول، جاء بأربطة مغلقة، وهو من توقيع العلامة البريطانية CROCKETT & JONES HALLAM التي يعود تأسيسها لعام 1879”

وتابع “يبلغ سعر الحذاء، 570 يورو، أي ما يعادل 2500 ريال سعودي”.

لاقت هذه الإطلالة “الفخمة” بحسب كثيرين، استحسان رواد مواقع التواصل في السعودية، مشيرين إلى أنها تناسب شخصية محمد بن سلمان ومكانته.

وكانت هذه بعض التعليقات ”يستاهل والله يلبس اغلى الأثمان والسلع بالأرض. لانه عزنا بعد الله وخلا لنا هيبه بكل مكان بالعالم الكل يحترمك“.

”يازين أميرنا ابو سلمان الله يحفظه ويطول عمره .. هو اللي يضيف لمسات جماليه للأشياء وليس العكس“.

ولي العهد السعودي في سيوول

وكانت زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية قد أثارت الكثير مع اللغط، خاصة فيما يتعلق بـ اللقطات الطريفة وغير المتداولة التي رافقتها.

حيث إنتشرت عبر السوشيال ميديا، صورة لـ الرسالة التي وجهها ولي العهد السعودي لرئيس كوريا الجنوبية، والتي قيل إن ولي العهد كتبها بخط يده، وحملت توقعيه الشخصي قبل مغاردته العاصمة.

وجاء فيها: ”إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين..“ وأضاف: ”ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين.“

فتراوحت ردود الفعل بين المغردون بين من أشاد بخط يد ولي العهد، فقال أحدهم: ”خطه وأسلوبه فيه سلاسه وجمال مثل فخامته حفظه الله وشخصيته اللي ماله مثيل“ .

بينما أشار آخر إلى أن الحكام لا يكتبون الرسائل بأنفسهم، فقال: ”الخط مو خطه وما يكتبون رسائل بيدهم لان بيكون مسؤول بالديوان الملكي على كتابة الرسائل وبيكون دور الملك او الحاكم هو المراجعة والتوقيع“.

وتأتي هذه الجولة الآسيوية المُطولة التي يقوم بها محمد بن سلمان، بداية من بالي إندونيسيا ثم سيوول الكورية وأخيرا بانكوك تايلاند- مع تواتر أنباء عن تأجيله زيارة مبرمجة إلى طوكيو اليابان- في ظل أزمة متواصلة مع الإدارة الأمريكية.

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أزمة اقتصادية سياسية بالأساس، تفاقمت خاصة مع رفض المملكة الزيادة في نسبة الإنتاج النفطي اليومي، بل وتوجهها إلى تخفيض بقيمة مليوني برميل يومياً، في خطوة رأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية “مساعدة سعودية لـ روسيا في حربها ضد أوكرانيا”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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