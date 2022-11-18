إطلالة محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية تشعل السوشيال ميديا

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وطن– حظيت زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي، محمد بن سلمان، إلى ”سيول“ عاصمة كوريا الجنوبية، أمس الخميس، باهتمام كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهوره اللافت بإطلالة تُواكب عالم الموضة.

إطلالة محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية

وأشاد ناشطون بأناقة محمد بن سلمان، معبرين عن إعجابهم بالإطلالة الشبابية التي أبرزت خلالها الهوية العربية بارتدائه الثوب السعودي الأبيض الخاص بالرجال، وتغطية رأسه بالشماغ والغترة، مع إضفاء لمسة من العصرية والفخامة بجاكيت بليزر وحذاء من توقيع علامات تجارية عالمية.

ولم يفت الكثير من المغردين البحث عن أسعار وماركات الملابس التي ظهر بها ولي العهد السعودي.

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ووقع تداول منشورات يقول أحدها “تبيَّن أن بن سلمان نسَّق فوق ثوبه الأبيض ”جاكيت بليزر“ رمادي من العلامة الفرنسية Franck Namani، جاء محبوكا بخيوط الكشمير الفاخر، ويبلغ سعره 4900 يورو، ما يعادل 19 ألف ريال سعودي”.

فخامة الجاكيت 😍❤️

على حسب علمي من براند Franck Namani

سعره 19,110 ألف ريال تقريباً

#الأمير_محمد_بن_سلمان

#ولي_العهد_في_تايلند pic.twitter.com/bjuFFukOQP — البديل الأرخص (@fashionmekup) November 17, 2022

فيما قال آخر مُعقبا “يعتبر الكشمير من أغلى الأنسجة عالميا؛ لتمتعه بنعومة عالية وتوفيره الدفء لمرتديه”.

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وأضاف مغرد قائلا “انتعل ولي العهد السعودي حذاء بني مصنوع من أجود أنواع جلود العجل المصقول، جاء بأربطة مغلقة، وهو من توقيع العلامة البريطانية CROCKETT & JONES HALLAM التي يعود تأسيسها لعام 1879”

ارتدى الامير الشاب المحبوب “محمد بن سلمان” حذاء CROCKETT & JONES HALLAM وهو المفضل لسموّه في فصل الشتاء للظهور بإطلالة أنيقة مع الزي الرسمي pic.twitter.com/Ff3VJ28mhk — الرجل – TDM (@TDazzlingM) November 17, 2022

وتابع “يبلغ سعر الحذاء، 570 يورو، أي ما يعادل 2500 ريال سعودي”.

لاقت هذه الإطلالة “الفخمة” بحسب كثيرين، استحسان رواد مواقع التواصل في السعودية، مشيرين إلى أنها تناسب شخصية محمد بن سلمان ومكانته.

وكانت هذه بعض التعليقات ”يستاهل والله يلبس اغلى الأثمان والسلع بالأرض. لانه عزنا بعد الله وخلا لنا هيبه بكل مكان بالعالم الكل يحترمك“.

”يازين أميرنا ابو سلمان الله يحفظه ويطول عمره .. هو اللي يضيف لمسات جماليه للأشياء وليس العكس“.

ولي العهد السعودي في سيوول

وكانت زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية قد أثارت الكثير مع اللغط، خاصة فيما يتعلق بـ اللقطات الطريفة وغير المتداولة التي رافقتها.

رسالة بخط يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول" 🇸🇦🇰🇷. pic.twitter.com/kDxL8TGAO5 — Insider Mix (@InsiderMix1) November 17, 2022

حيث إنتشرت عبر السوشيال ميديا، صورة لـ الرسالة التي وجهها ولي العهد السعودي لرئيس كوريا الجنوبية، والتي قيل إن ولي العهد كتبها بخط يده، وحملت توقعيه الشخصي قبل مغاردته العاصمة.

وجاء فيها: ”إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين..“ وأضاف: ”ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين.“

شاهد: رسالة ولي العهد السعودي الوداعية بخط يده للرئيس الكوري قبل مغادرته البلاد

🇸🇦 🇰🇷#ولي_العهد_في_كوريا pic.twitter.com/IUSZyDETU5 — The Saudi Post (@TheSaudi_post) November 17, 2022

فتراوحت ردود الفعل بين المغردون بين من أشاد بخط يد ولي العهد، فقال أحدهم: ”خطه وأسلوبه فيه سلاسه وجمال مثل فخامته حفظه الله وشخصيته اللي ماله مثيل“ .

رسالة ولي العهد السعودي بخط يده للرئيس الكوري الجنوبي:

فمن أين أبدأ لأفيها حقهامن الجمال؟!أمن روعة الخط وسلاسته،أم من دقة اللغة وصحة العبارات إملائيًا ونحويًا والتي لايلمّ بها إلا متخصص،أم من الاعتزاز باللغة وعدم استبدالها بلغة خطاب أخرى.

رسالة نستلهم منها رسائل جمة"لغتنا هويتنا" pic.twitter.com/k1N8FoTgoP — لطيفة الثمالي (@latefahAlth) November 17, 2022

بينما أشار آخر إلى أن الحكام لا يكتبون الرسائل بأنفسهم، فقال: ”الخط مو خطه وما يكتبون رسائل بيدهم لان بيكون مسؤول بالديوان الملكي على كتابة الرسائل وبيكون دور الملك او الحاكم هو المراجعة والتوقيع“.

وتأتي هذه الجولة الآسيوية المُطولة التي يقوم بها محمد بن سلمان، بداية من بالي إندونيسيا ثم سيوول الكورية وأخيرا بانكوك تايلاند- مع تواتر أنباء عن تأجيله زيارة مبرمجة إلى طوكيو اليابان- في ظل أزمة متواصلة مع الإدارة الأمريكية.

أزمة اقتصادية سياسية بالأساس، تفاقمت خاصة مع رفض المملكة الزيادة في نسبة الإنتاج النفطي اليومي، بل وتوجهها إلى تخفيض بقيمة مليوني برميل يومياً، في خطوة رأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية “مساعدة سعودية لـ روسيا في حربها ضد أوكرانيا”.