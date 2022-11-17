للتواصل مع بعضهم البعض..5 عبارات سرية تستخدمها المضيفات على الطائرات

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وطن– قد يلاحظ المسافر أثناء رحلته أن المضيفات يستخدمون عبارات معينة للتواصل مع بعضهم البعض على متن الطائرة.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا، استعرضت فيه رموز أو عبارات يستخدمها طاقم الطائرة أثناء الرحلات الجوية.

Dairy fairy

بعد تقديم الوجبة الأساسية أثناء الرحلات الجوية، يذهب طاقم الطائرة إلى المقصورة لتقديم الشاي والقهوة وسيرافقهم مضيف يسمى Dairy fairy وهو الذي سيقدم للركاب طبق به لبن إضافي وسكر.

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Gash cart

عادة ما يسمع الركاب عبارة “Gash” والتي تعني على طاقم الطائرة أن يذهب ويجمع القمامة التي يجديونها في الطائرة.

ويكون لديهم حتى “عربة جر” لجمع الأوساخ والفضلات.

Slam-Click

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هذه العبارة تشير إلى العمل الذي قامت به المضيفات اللواتي بمجرد وصولهن للعمل، يحبسن أنفسهن في فندقهن ولا يخرجن حتى يضطررن للخروج مرة أخرى.

Bob

يمتلك مضيفو الرحلة لغة خاصة يستخدمونها للتحدث عن الركاب الذين يجدونهم وسيمين.



وفقًا لعضو طاقم الطائرة الراحل أوين بيدال، الذي كتب كتاب اعترافات مضيف طيران كانتاس، فإن زملائه يستخدمون كلمة “بوب” للإشارة إلى المسافرين الوسيمين.

KCM

أوضحت المضيفة كات كمالاني، أن KCM تعني “عضو طاقم معروف”، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على الكثير من الامتيازات في الوظيفة.

كما تعترف كمالاني أن هذا يعني الحاجة إلى إجراء الكثير من عمليات الفحص مسبقًا بما في ذلك فحوصات الخلفية ومسح بصمات الأصابع.

كما قالت كذلك: “يمكننا في الواقع المرور من خلال باب صغير سري موجود في المطار، وإظهار شارتنا، وإظهار البطاقة التي نمتلكها “بطاقة الطاقم المعروف”، والتي تساعدنا في تخطي نقطة التفتيش في المطار.”