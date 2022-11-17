الخميس, نوفمبر 17, 2022
الرئيسيةحياتناللتواصل مع بعضهم البعض..5 عبارات سرية تستخدمها المضيفات على الطائرات
حياتنا

للتواصل مع بعضهم البعض..5 عبارات سرية تستخدمها المضيفات على الطائرات

عادة ما يسمع الركاب عبارة "Gash" والتي تعني على طاقم الطائرة أن يذهب ويجمع القمامة التي يجديونها في الطائرة

كتب ايمان الباجي
للتواصل مع بعضهم البعض..5 عبارات سرية تستخدمها المضيفات على الطائرات watanserb.com
مضيفات طيران
- Advertisement -

وطن– قد يلاحظ المسافر أثناء رحلته أن المضيفات يستخدمون عبارات معينة للتواصل مع بعضهم البعض على متن الطائرة.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا، استعرضت فيه رموز أو عبارات يستخدمها طاقم الطائرة أثناء الرحلات الجوية.

Dairy fairy

بعد تقديم الوجبة الأساسية أثناء الرحلات الجوية، يذهب طاقم الطائرة إلى المقصورة لتقديم الشاي والقهوة وسيرافقهم مضيف يسمى Dairy fairy وهو الذي سيقدم للركاب طبق به لبن إضافي وسكر.

- Advertisement -

Gash cart

عادة ما يسمع الركاب عبارة “Gash” والتي تعني على طاقم الطائرة أن يذهب ويجمع القمامة التي يجديونها في الطائرة.

ويكون لديهم حتى “عربة جر” لجمع الأوساخ والفضلات.

Slam-Click

- Advertisement -

هذه العبارة تشير إلى العمل الذي قامت به المضيفات اللواتي بمجرد وصولهن للعمل، يحبسن أنفسهن في فندقهن ولا يخرجن حتى يضطررن للخروج مرة أخرى.

Bob

يمتلك مضيفو الرحلة لغة خاصة يستخدمونها للتحدث عن الركاب الذين يجدونهم وسيمين.

وفقًا لعضو طاقم الطائرة الراحل أوين بيدال، الذي كتب كتاب اعترافات مضيف طيران كانتاس، فإن زملائه يستخدمون كلمة “بوب” للإشارة إلى المسافرين الوسيمين.

Flight attendants use secret lights around the plane to communicate - here's how it works | The US Sun

KCM

أوضحت المضيفة كات كمالاني، أن KCM تعني “عضو طاقم معروف”، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على الكثير من الامتيازات في الوظيفة.

كما تعترف كمالاني أن هذا يعني الحاجة إلى إجراء الكثير من عمليات الفحص مسبقًا بما في ذلك فحوصات الخلفية ومسح بصمات الأصابع.

كما قالت كذلك: “يمكننا في الواقع المرور من خلال باب صغير سري موجود في المطار، وإظهار شارتنا، وإظهار البطاقة التي نمتلكها “بطاقة الطاقم المعروف”، والتي تساعدنا في تخطي نقطة التفتيش في المطار.”

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

ماذا يمكن أن يحدث إذا لم نضع هواتفنا على خاصية الطيران أثناء الرحلات الجوية؟

حياتنا

لتجنب الروائح الكريهة والإزدحام..مضيفة تكشف عن أفضل وقت لاستخدام مرحاض الطائرة

حياتنا

لتجنب السرقة..إليك كيف تحافظ على أغراضك خلال رحلات الطيران

حياتنا

انسداد الأذن في الطائرة..لماذا يحدث ومتى يجب أن تقلق؟

حياتنا

عند السفر..أشياء يجب أن تكون في حقيبتك اليدوية

حياتنا

خبير يكشف طريقة لتحسين مذاق الطعام على متن الطائرة

حياتنا

للمسافرين..أشياء تجنبوا لمسها أثناء السفر بالطائرة

حياتنا

مضيفة طيران تكشف عن طريقة لتجنب احتمالية إلغاء رحلتك

حياتنا

هذه أفضل شركة طيران في العالم لسنة 2022

حياتنا

راكب يوجه لكمة قوية لمضيف طيران لهذا السبب (فيديو)

حياتنا

تعرف معنا على أفضل مقعد في الطائرة لتجنب الاضطرابات الجوية

حياتنا

كيف تنجو من حادث تحطّم طائرة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس ليبيريا يتوجه إلى قطر لمشاهدة مباريات نجله “تيم” الذي يلعب مع المنتخب الأمريكي!

جرب حظك.. من هو منتخبك المُفضَّل؟ وأين سيصل حسب ميلادك بالمونديال؟!

إيلون ماسك في رسالة شديدة اللهجة لموظفي “تويتر”.. إما العمل الشاق أو المغادرة فوراً!

إذا رأيت هذا اللون البني على الطماطم.. فتخلص منها على الفور

مصورة الملكة إليزابيث الثانية تكشف عن الجزء من جسدها الذي رفضت دوما تصويره وكشفه للعامة!

تفاعل واسع مع طالب امتنع عن إعراب الفعل “مبني للمجهول” تأدبًا مع الله(شاهد)

نشاط يومي قد يفقدك 200 سعرة حرارية في الساعة دون أن تذهب إلى قاعة الألعاب الرياضية

مانشستر يونايتد تفتح النار على رونالدو .. ماذا حصل؟!

إعلامي ألماني يثير جدل العُمانيين عن قِدم ملعب بوشر.. ماذا قال وكيف قوبلت تصريحاته؟

مستقبل شيرين عبدالوهاب الفني على المحك.. بدأت دفع ثمن عودتها لحسام حبيب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC