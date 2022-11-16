من المواصلات إلى المشروبات الكحولية..كل ما تحتاج لمعرفته حول مونديال قطر 2022

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وطن– تنطلق بطولة كأس العالم يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر والتي تستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل على الأراضي القطرية.

وفي مقال نشرته South China Morning Post، تحدث المراسل كريس دواير عن ما يمكن للمشجعين توقعه أثناء تواجدهم في الإمارة الخليجية.

ينتطر مشجعو كرة القدم موعد انطلاق إحدى أكثر بطولات كرة القدم إثارة للجدل في التاريخ التي تحتضنها دولة عربية وإسلامية

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ومن ناحية، تحدث المراسل كريس دواير عن الانتقادات التي طالت قطر من خلال معاملاتها للعمال المهاجرين الذين بنوا الملاعب والبنية التحتية للبلاد، والذين تعرضوا كذلك للإصابة والوفاة.

ومن ناحية أخرى، عبر الكثيرون في الشرق الأوسط عن سعادتهم لاحتضان قطر لهذه البطولة الأولى على الإطلاق و التي تُجرى لأول مرة في دولة مسلمة.

مالذي يمكن توقعه في مونديال قطر 2022؟

يتعين على جميع زوار كأس العالم 2022 التقدم بطلب للحصول على بطاقة Hayya، والتي يجب إبرازها إلى جانب بطاقة الهوية المصورة والتذكرة، للدخول في المباريات، والتي تتيح أيضًا للزوار حجز الإقامة. وقد أشار كريس إلى أن البحث عن غرف شاغرة كانت أحد أكبر التحديات التي واجهت الجماهير. وقد كثرت الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن ندرتها وارتفاع أسعارها. فيتكلف حجز الغرف في العاصمة القطرية الدوحة 200 دولار أمريكي في الليلة. بينما تم تحويل سفينتين للرحلات البحرية، إم إس سي بويسيا و إم إس سي وورلد أوروبا، إلى فنادق عائمة.

تشمل خيارات الخمس نجوم فنادق Mandarin Oriental و Four Seasons في الدوحة، ولكن عند إلقاء نظرة سريعة على الإنترنت لمعرفة الأسعار، يمكن أن تجد “لا توجد غرف متاحة للتواريخ التي طلبتها”.

المواصلات والطقس



في الحديث عن الطقس في قطر، احتدم الجدل حول فصل مواسم كرة القدم التقليدية في نصف الكرة الشمالي لاستيعاب البطولة في نوفمبر وديسمبر. وقطر 2022 ستكون واحدة من أروع بطولات كأس العالم، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للتنقل عبر الدوحة، يحق لكل حامل بطاقة Hayya الحصول على ستة أسابيع من وسائل النقل العام المجانية، والتي تشمل شبكتي ترام وثلاثة خطوط مترو جديدة تتقاطع مع المدينة وتربط بين الملاعب، وكلها تقع على بعد 35 ميلاً (56 كم) من وسط الدوحة.

في المترو، يوجد في القطارات قسم عائلي وعربات مخصّصة للسيّدات فقط، بالإضافة إلى Gold Club، مكتمل بمقاعد مكسوة بالجلد الأحمر ومساند للرأس.

خلال كأس العالم، ستوفر بعض المحطات حافلات لنقل المشجعين، بينما ستنقل حافلات “ستاديوم إكسبريس” المشجعين من المراكز في وسط الدوحة إلى المباريات.

المشروبات الكحولية