الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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الهدهد

أنباء عن إلغاء التأشيرات بين مصر والجزائر تثير غضب الجزائريين!

تعليقات عنصرية ترفض تواجد المصريين في الجزائر

كتب شيراز ماضي
التاشيرات بين مصر والجزائر watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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وطن– كشف الناشط السياسي الجزائري المعروف، أحمد داوود، عن وجود أنباء حول اتفاق مصري-جزائري لإلغاء التأشيرات بين البلدين.

وقال “داوود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أنباء عن اتفاق بين الجزائر-مصر على إلغاء التأشيرة بين البلدين”.

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وعلى الرغم من مناداة الشعوب العربية دوما لقياداتها السياسية بفتح الحدود بين الدول وبعضها باعتبارها امة واحدة فرقتها حدود استعمارية، إلا أن ردود أفعال المغردين الجزائريين عبرت عن صدمتهم من هذه الخطوة إن صحت.

ردود أفعال رافضة للخطوة

ورصدت “وطن” العشرات من الردود على التغريدة ترفض مثل هذه الخطوة، حيث عبر أحدهم عن صدمته من الخبر، بلقول:” اذا صحيح كارثة على ام شنطة ، سترى الزواج العرفي زوج و طلق ، فتح السياحة فالجزائر يجب قبله قانون منع الجنسية على ابناء اذا كان الزوج غير الجزائري”.

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من جانبه، عبر مغرد يدعى “هشام” عن رفضه لما تم الإعلان عنه بالقول:” اذا هذا الخبر صحيح كارثة كبيرة وان شاء الله الدولة ما توقعش في هذا الخطأ”.

وقال المغردة “نائلة” معبرة عن غضبها في تغريدة حملت موقفا عنصريا:” لالا غير ميلغوهاش مخصناش مصريين في بلادنا”.

وفي نفس السياق، قالت مغردة أخرى:” هذا باب لن يأتينا منه الا الصداع نتمنى ان تنظر الجهات الرسمية في الأمر وتعدل عنه”.

وقال آخر:” من رأيي نحن في غنى عنهم ولا نحتاج لهم فهم ايضا اذا تم الغاء التأشيرة سنشهد نزوح مصري للجزائر بما يعني انهم سيتسببون في نقص العمل والخ للمواطن ونحن في غنى عن ذلك.”

السيسي يشارك في أعمال القمة العربية في الجزائر

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد شارك بداية الشهر الجاري في أعمال القمة العربية التي استضافتها الجزائر.

وهنأ الرئيس المصري نظيره الرئيس الجزائري والشعب الجزائري حينها على انطلاق أعمال القمة العربية العادية رقم 31، معربًا عن تمنيه التقدم والرخاء الدائم للشعب الجزائري.

رسائل جزائرية شديدة اللهجة إلى مصر حددت فيها “الخط الأحمر” الذي لا يمكن تجاوزه!

وقال في كلمة قصيرة للإعلام الجزائري: “أتمنى لكم دائمًا التقدم والنجاح والاستمرار، الشعب الجزائري شعب عظيم، ونقدره ونحترمه في مصر ونحبه”.

المصدرتويتر ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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