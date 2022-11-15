الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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حياتنا

ثعبان يتسلل داخل جسد سيدة بطريقة لا تُصدق.. والأطباء يقفزون خوفاً! (شاهد)

شكك البعض بأن يكون نوع الزاحف أفعى

كتب رفيف عبدالله
ثعبان يتسلل داخل جسد سيدة بطريقة لا تُصدق.. والأطباء يقفزون خوفاً! (شاهد) watanserb.com
أفعى في جسد امرأة
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وطن– خوف شديد قد يتولد داخلنا بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إخراج ثعبان حي من جسد امرأة.

ثعبان في جسد امرأة

وبالفيديو الذي رصدته “وطن”، تظهر السيدة مستلقية على طاولة العمليات بالمستشفى. بينما يعمل الأطباء على سحب الثعبان من حلقها.

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وتساءل الكثيرون كيف وصل الثعبان إلى هناك. وتبين أن الفيديو قد نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قبل عامين. وكشفت كواليسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضيف غير المرئي، دخل إلى جسد المرأة عبر فمها وهي نائمة.

من داغستان

وكانت البداية حين قالت سيدة روسية في جمهورية داغستان أنها بدأت تشعر بالمرض ، لذلك زارت طبيبها المحلي.

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بمجرد وصولها إلى المستشفى ، وضعها الأطباء تحت التخدير العام لمزيد من التحقيق في المشكلة. وفوجئ فريق المهنيين الطبيين بما وجدوه. في مقطع فيديو انتشر مجدداً على وسائل التواصل الاجتماعي .

وبدا الأطباء مرعوبون وهم ينتشلون الأفعى من حلق المرأة.

رعب بين طاقم الأطباء

يمكن للمشاهدين رؤية الصدمة على وجوه طاقم الأطباء وهم يصرخون من الاكتشاف المزعج.

و بعد أن تم سحب الثعبان بعناية من فم المرأة ، تم إسقاطه في وعاء قريب. وليس من الواضح ما إذا كانت الأفعى الزاحفة لا تزال على قيد الحياة.

ثعبان في جسد سيدة ثعبان في جسد سيدة

وعلى الرغم من ظهور وجه المريضة في الفيديو ، لم يتم الكشف عن هويتها. كما أنه من غير المعروف أي نوع كان هذا الأفعى.

ليس غريباً!

وأشارت الصحيفة حينها إلى أنه ليس من المستغرب أن تجد الثعابين طريقها إلى أفواه النائمين المطمئنين. يقال إن السكان المحليين يحذرون السكان الشباب من أخذ قيلولة في الخارج.

وشكك أحد المتابعين أن يكون المخلوق نوع من الزواحف، وكتب: “نعم ، يبدو مسطحًا جدًا بحيث لا يمكن أن يكون ثعبانًا. ولكن إذا كان الشخص في حالة سكر شديد ، أراهن أن حجمًا معينًا من الثعبان يمكن أن يتسلل إلى هناك”.

وتابع:” لا أعرف نوع النتيجة التي ستأتي من ذلك ، لأنه من المرجح أن يزحف إلى رئتيك. أنا أعتقد ذلك”.

حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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