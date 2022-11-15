ثعبان يتسلل داخل جسد سيدة بطريقة لا تُصدق.. والأطباء يقفزون خوفاً! (شاهد)

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وطن– خوف شديد قد يتولد داخلنا بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إخراج ثعبان حي من جسد امرأة.

ثعبان في جسد امرأة

وبالفيديو الذي رصدته “وطن”، تظهر السيدة مستلقية على طاولة العمليات بالمستشفى. بينما يعمل الأطباء على سحب الثعبان من حلقها.

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R — Fascinating Facts (@FascinateFlix) November 12, 2022

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وتساءل الكثيرون كيف وصل الثعبان إلى هناك. وتبين أن الفيديو قد نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قبل عامين. وكشفت كواليسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضيف غير المرئي، دخل إلى جسد المرأة عبر فمها وهي نائمة.

من داغستان

وكانت البداية حين قالت سيدة روسية في جمهورية داغستان أنها بدأت تشعر بالمرض ، لذلك زارت طبيبها المحلي.

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بمجرد وصولها إلى المستشفى ، وضعها الأطباء تحت التخدير العام لمزيد من التحقيق في المشكلة. وفوجئ فريق المهنيين الطبيين بما وجدوه. في مقطع فيديو انتشر مجدداً على وسائل التواصل الاجتماعي .

وبدا الأطباء مرعوبون وهم ينتشلون الأفعى من حلق المرأة.

رعب بين طاقم الأطباء

يمكن للمشاهدين رؤية الصدمة على وجوه طاقم الأطباء وهم يصرخون من الاكتشاف المزعج.

و بعد أن تم سحب الثعبان بعناية من فم المرأة ، تم إسقاطه في وعاء قريب. وليس من الواضح ما إذا كانت الأفعى الزاحفة لا تزال على قيد الحياة.

وعلى الرغم من ظهور وجه المريضة في الفيديو ، لم يتم الكشف عن هويتها. كما أنه من غير المعروف أي نوع كان هذا الأفعى.

ليس غريباً!

وأشارت الصحيفة حينها إلى أنه ليس من المستغرب أن تجد الثعابين طريقها إلى أفواه النائمين المطمئنين. يقال إن السكان المحليين يحذرون السكان الشباب من أخذ قيلولة في الخارج.

وشكك أحد المتابعين أن يكون المخلوق نوع من الزواحف، وكتب: “نعم ، يبدو مسطحًا جدًا بحيث لا يمكن أن يكون ثعبانًا. ولكن إذا كان الشخص في حالة سكر شديد ، أراهن أن حجمًا معينًا من الثعبان يمكن أن يتسلل إلى هناك”.

وتابع:” لا أعرف نوع النتيجة التي ستأتي من ذلك ، لأنه من المرجح أن يزحف إلى رئتيك. أنا أعتقد ذلك”.