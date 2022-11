ثعبان يتسلل داخل جسد سيدة بطريقة لا تُصدق.. والأطباء يقفزون خوفاً! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– خوف شديد قد يتولد داخلنا بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إخراج ثعبان حي من جسد امرأة.

وبالفيديو الذي رصدته “وطن”، تظهر السيدة مستلقية على طاولة العمليات بالمستشفى. بينما يعمل الأطباء على سحب الثعبان من حلقها.

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R

— Fascinating Facts (@FascinateFlix) November 12, 2022