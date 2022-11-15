العراق.. حريق مروع وفوضى كبيرة في مطار بغداد الدولي (فيديو)

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وطن – أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية اندلاع حريق كبير داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.

وذكرت المديرية في بيان تداولته وسائل إعلام عراقية، أن “فرق الدفاع المدني اتجهت لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي”.

ذهول الركاب والعاملين

وتسبب الحريق مجهول المصدر بارتفاع أعمدة الدخان وإطلاق صافرات الإنذار.

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وتداولت مواقع التواصل صورا ومقاطع تظهر النيران والدخان داخل المطار وسط ذهول الركاب والعاملين.

وأظهر أحد هذه الفيديوهات المتداولة نيراناً كثيفة تندلع من أحد أرجاء المطار وداخل صالة الانتظار.

وذكرت المديرية أن فرقها أسعفت 3 عاملين في المطار أصيبو بحالات اختناق نتيجة الدخان.

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار #بغداد الدولي. وذكرت المديرية في بيان أن "فرق الدفاع المدني تتجه حاليا لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في #مطار_بغداد_الدولي".#شاهد_الحرة #الحقيقة_أولا #الحرة pic.twitter.com/ssux33QW0q — الحرة عراق (@AlhurraIraq) November 15, 2022

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ونقلت صحف عن مصادر أمنية أنه “لم تعرف لغاية الآن أسباب اندلاع الحريق أو الخسائر الناتجة عن الحادث”، مؤكداً أن “فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق لإخماده”.

وأشارت إلى أن “هناك فرق تابعة لوزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق”.

سبب الحريق تطاير الشرار

بينما نقلت قناة “الرشيد” الفضائية عن مصدر من داخل المطار قوله، إن “حريق مطار بغداد سببه تطاير الشرار بفعل وجود أعمال (لحام) داخل الكافتيريا في صالة المغادرين”.

وأصدرت إدارة مطار بغداد توضيحا بشأن حريق صالة المغادرة نشره موقع “بغداد اليوم“.

وذكرت فيه “أن الحريق الذي اندلع في صالة بابل بالمطار تم السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني ولا توجد خسائر بشرية”.

وأضافت أن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة، ولا يوجد أي تأخير في مواعيد الرحلات الجوية للمسافرين، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق.

هل الحريق مفتعل؟

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الحريق وعبر البعض عن اعتقادهم بأن الحريق مفتعل، وبخاصة أن سلطات المطار المسيطر عليه من قبل المليشيات الشيعية ـ حسب وصفهم ـ منعت بعض سيارات الإسعاف والإطفاء من الدخول لعدم وجود تصاريح أمنية -وفق ناشطين-.

وعلقت “لينا الأصيل”: حريق داخل صالة انتظار نينوى للمسافرين في مطار بغداد الدولي.

وأضافت: “يا حكومة العتاكو وين تريدون توصلون بعد وكلكم تعرفون مطار بغداد بيد ميليشياتكم”.

عاااااجل …

حريق داخل صالة انتظار نينوى للمسافرين في مطار بغداد الدولي ‼️ يا حكومة العتاكه وين تريدون توصلون بعد

وكلكم تعرفون مطار بغداد بيد ميليشياتكم#العراق pic.twitter.com/EYiHU8xVCk — Lina Al Assil (@Linaassilassil1) November 15, 2022

وقال “حسن”: “يستمر مسلسل الحرائق في العراق مطار بغداد الدولي يحترق الان”.

وعقب صاحب حساب “ضد الذيول”: “في كل دول العالم وحتى في الصحراء توجد في الاماكن المغلقة المهمة اجهزة اطفاء اوتوماتيكية تشعر بالحرائق وتضخ ماء لاطفائها الا في مطار بغداد الدولي لا توجد هذه الاجهزة”.

حريق في احدى صالات مطار بغداد الدولي ..في كل دول العالم وحتى في الصحراء توجد في الاماكن المغلقة المهمة اجهزة اطفاء اوتوماتيكية تشعر بالحرائق وتضخ ماء لاطفائها الا في مطار بغداد الدولي لا توجد هذه الاجهزة ..شحجي بعد مو اعصابي دمروها عملاء ايران و قوا …دو..ها. اترك النعليق لكم.. pic.twitter.com/JQHpKPReEz — ضد الذيول (@DAldhywl) November 15, 2022

وقالت “راية الحسيني”:”عراقي الحبيب انهم يعثون بك فسادا”. وأضافت :”حرائق سيول اغتيالات خداع فساد على جميع الأصعدة”.