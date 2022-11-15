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العراق.. حريق مروع وفوضى كبيرة في مطار بغداد الدولي (فيديو)

تم إسعاف ثلاثة عاملين أصيبوا بالاختناق

كتب خالد الأحمد
حريق مطار بغداد الدولي watanserb.com
حريق مروع في مطار بغداد الدولي
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وطن – أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية اندلاع حريق كبير داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.

وذكرت المديرية في بيان تداولته وسائل إعلام عراقية، أن “فرق الدفاع المدني اتجهت لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي”.

ذهول الركاب والعاملين

وتسبب الحريق مجهول المصدر بارتفاع أعمدة الدخان وإطلاق صافرات الإنذار.

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وتداولت مواقع التواصل صورا ومقاطع تظهر النيران والدخان داخل المطار وسط ذهول الركاب والعاملين.

وأظهر أحد هذه الفيديوهات المتداولة نيراناً كثيفة تندلع من أحد أرجاء المطار وداخل صالة الانتظار.

وذكرت المديرية أن فرقها أسعفت 3 عاملين في المطار أصيبو بحالات اختناق نتيجة الدخان.

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ونقلت صحف عن مصادر أمنية أنه “لم تعرف لغاية الآن أسباب اندلاع الحريق أو الخسائر الناتجة عن الحادث”، مؤكداً أن “فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق لإخماده”.

وأشارت إلى أن “هناك فرق تابعة لوزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق”.

سبب الحريق تطاير الشرار

بينما نقلت قناة “الرشيد” الفضائية عن مصدر من داخل المطار قوله، إن “حريق مطار بغداد سببه تطاير الشرار بفعل وجود أعمال (لحام) داخل الكافتيريا في صالة المغادرين”.

وأصدرت إدارة مطار بغداد توضيحا بشأن حريق صالة المغادرة نشره موقع “بغداد اليوم“.

وذكرت فيه “أن الحريق الذي اندلع في صالة بابل بالمطار تم السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني ولا توجد خسائر بشرية”.

وأضافت أن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة، ولا يوجد أي تأخير في مواعيد الرحلات الجوية للمسافرين، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق.

هل الحريق مفتعل؟

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الحريق وعبر البعض عن اعتقادهم بأن الحريق مفتعل، وبخاصة أن سلطات المطار المسيطر عليه من قبل المليشيات الشيعية ـ حسب وصفهم ـ منعت بعض سيارات الإسعاف والإطفاء من الدخول لعدم وجود تصاريح أمنية -وفق ناشطين-.

وعلقت “لينا الأصيل”: حريق داخل صالة انتظار نينوى للمسافرين في مطار بغداد الدولي.

وأضافت: “يا حكومة العتاكو وين تريدون توصلون بعد وكلكم تعرفون مطار بغداد بيد ميليشياتكم”.

وقال “حسن”: “يستمر مسلسل الحرائق في العراق مطار بغداد الدولي يحترق الان”.

وعقب صاحب حساب “ضد الذيول”: “في كل دول العالم وحتى في الصحراء توجد في الاماكن المغلقة المهمة اجهزة اطفاء اوتوماتيكية تشعر بالحرائق وتضخ ماء لاطفائها الا في مطار بغداد الدولي لا توجد هذه الاجهزة”.

وقالت “راية الحسيني”:”عراقي الحبيب انهم يعثون بك فسادا”. وأضافت :”حرائق سيول اغتيالات خداع فساد على جميع الأصعدة”.

المصدربغداد اليوم + تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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