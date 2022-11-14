نرمين الفقي بفستان مكشوف الصدر في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)

- Advertisement -

وطن– خطفت الفنانة المصرية نرمين الفقي، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وظهرت نرمين الفقي بفستان أوف شولدر طويل، مكشوف الصدر. وضيق يوضح تفاصيل جسدها وقوامها الممشوق.

تصميم مصري

تميز الفستان بأنه مشغول بالكريستال اللامع، وممزوج بعدة ألوان ما بين الأزرق الغامق والفاتح والقليل من اللون الوردي.

- Advertisement -

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلا على ظهرها وكتفيها.

وكشف ضيق الفستان، عن خسارة كبيرة في وزن نرمين الفقي.

- Advertisement -

وأشاد المتابعون بإطلالة نرمين، وأطلقوا عليها أوصافاً وألقاباً مثل “عروس البحر، البرنسيسة، أيقونة الجمال والرشاقة، فراشة”. وغيرها.

وأشارت نرمين الفقي في تعليقها عبر “انستجرام”، إلى أن الفستان من توقيع المصمم المصري محمود غالي.

View this post on Instagram A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky)

أبو العروسة

وأعربت نرمين الفقي عن سعادتها لحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44. وتحمسها لمعرفة فعاليات هذه الدورة التي يترأسها الفنان حسين فهمي.

وتحدثت الفقي عن مستوى الأعمال الفنية الجديدة. وقالت إنها وصلت لمستوى جيد، والمشاهد حريص على متابعة المسلسل بالكامل.

وتابعت الفقي خلال لقائها بقناة دى إم سى “لو بقدم عمل مش هكون مبسوطة لو حد حرق الأحداث وهكون سعيدة لو في متابعة لنهاية العمل”.

وأضافت: “مسلسل أبو العروسة يناقش كل مشكلات الأسرة العربية ويطرح لها حلولا. وحقق نجاحا كبيرا لأنه يخاطب العقول بمنتهى الاحترام”.

دور جديد

وعن مشاركتها في مسلسل “بعد النهاية”، قالت نرمين إن العمل مختلف عليها، والدور لأول مرة تشارك فيه.

وأردفت: “دوري في مسلسل بعد النهاية دا أول مرة أعمله في حياتي، وهو مسلسل ساسبينس، وأنا لأول مرة أظهر في دور مثل هذا العمل”.

مهرجان القاهرة

وانطلقت أمس الأحد فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والمقرر أن تستمر حتى 22 من نفس نوفمبر الجاري.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن، على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي. أبرزهم حسين فهمي، وشريف منير، وليلى علوي، ونهال عنبر، ونبيلة عبيد، وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعبد الرحيم كمال، وأنوشكا وأخرين.

وسيطر اللون الأسود على فساتين النجمات بإفتتاح الدورة الــ44 من مهرجان القاهرة السينمائي. ومن بين النجمات الذين إختارو الزى الأسود كانت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.