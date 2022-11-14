الإثنين, نوفمبر 14, 2022
الرئيسيةحياتنانرمين الفقي بفستان مكشوف الصدر في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)
حياتنا

نرمين الفقي بفستان مكشوف الصدر في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)

كشف الفستان خسارة نرمين الكثير من وزنها

كتب رفيف عبدالله
نرمين الفقي بفستان مكشوف الصدر في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد) watanserb.com
نرمين الفقي
- Advertisement -

وطن– خطفت الفنانة المصرية نرمين الفقي، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وظهرت نرمين الفقي بفستان أوف شولدر طويل، مكشوف الصدر. وضيق يوضح تفاصيل جسدها وقوامها الممشوق.

تصميم مصري

تميز الفستان بأنه مشغول بالكريستال اللامع، وممزوج بعدة ألوان ما بين الأزرق الغامق والفاتح والقليل من اللون الوردي.

- Advertisement -

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلا على  ظهرها وكتفيها.

وكشف ضيق الفستان، عن خسارة كبيرة في وزن نرمين الفقي.

- Advertisement -

وأشاد المتابعون بإطلالة نرمين، وأطلقوا عليها أوصافاً وألقاباً مثل “عروس البحر، البرنسيسة، أيقونة الجمال والرشاقة، فراشة”. وغيرها.

وأشارت نرمين الفقي في تعليقها عبر “انستجرام”، إلى أن الفستان من توقيع المصمم المصري محمود غالي.

نرمين الفقي تنهي خطوبتها من سفير بسبب ما قالته والدته عن رائحتها!

 

أبو العروسة

وأعربت نرمين الفقي عن سعادتها لحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44. وتحمسها لمعرفة فعاليات هذه الدورة التي يترأسها الفنان حسين فهمي.

وتحدثت الفقي عن مستوى الأعمال الفنية الجديدة. وقالت إنها وصلت لمستوى جيد، والمشاهد حريص على متابعة المسلسل بالكامل.

وتابعت الفقي خلال لقائها بقناة دى  إم سى “لو بقدم عمل مش هكون مبسوطة لو حد حرق الأحداث وهكون سعيدة لو في متابعة لنهاية العمل”.

وأضافت: “مسلسل أبو العروسة يناقش كل مشكلات الأسرة العربية ويطرح لها حلولا. وحقق نجاحا كبيرا لأنه يخاطب العقول بمنتهى الاحترام”.

دور جديد

وعن مشاركتها في مسلسل “بعد النهاية”، قالت نرمين إن العمل مختلف عليها، والدور لأول مرة تشارك فيه.

وأردفت: “دوري في مسلسل بعد النهاية دا أول مرة أعمله في حياتي، وهو مسلسل ساسبينس، وأنا لأول مرة أظهر في دور مثل هذا العمل”.

 مهرجان القاهرة

وانطلقت أمس الأحد فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والمقرر أن تستمر حتى 22 من نفس نوفمبر الجاري.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن، على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي. أبرزهم حسين فهمي، وشريف منير، وليلى علوي، ونهال عنبر، ونبيلة عبيد، وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعبد الرحيم كمال، وأنوشكا وأخرين.

وسيطر اللون الأسود على فساتين النجمات بإفتتاح الدورة الــ44 من مهرجان القاهرة السينمائي. ومن بين النجمات الذين إختارو الزى الأسود كانت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

الراقصة دينا تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فاضحة وعارية (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

نرمين الفقي تنهي خطوبتها من سفير بسبب ما قالته والدته عن رائحتها!

حياتنا

بعد زواجها من رجل من غير ديانتها.. نرمين الفقي: “لم أقل كلمة بحبك للآن”! (فيديو)

حياتنا

نرمين الفقي تلجأ لهذه الحيلة منعاً للحسد بعد استعراض أنوثتها بفستان قصير على الساحل! (شاهد)

حياتنا

نرمين الفقي.. قصة الخلاف مع أحمد بدير والذي انتهى بحكم سَجنها 6 أشهر!

حياتنا

نرمين الفقي تحسم الجدل حول عمرها الحقيقي.. أقل أم أكثر من 50؟!

حياتنا

نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة من الجيم في عمر الـ50! (شاهد)

حياتنا

نرمين الفقي تدخل في حالة بكاء هستيري وحزن واكتئاب وتكشف السبب (فيديو)

حياتنا

نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان عاري الكتفين وتتحدث عن شعورها بأنها “ولد”!

حياتنا

نرمين الفقي تثير الجدل بصورتها على الإقامة الذهبية في الإمارات! (شاهد)

حياتنا

زواج نرمين الفقي إلى الواجهة من جديد.. هل تحققت الشائعة المتكررة هذه المرة؟

حياتنا

نرمين الفقي تستفز متابعيها بصورتها الجريئة في يوم عرفة

حياتنا

نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها وسر عدم زواجها من أصحاب المليارات!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر بطريقة صادمة!

شاهد كيف اعتقلوا المشتبه بها بتنفيذ تفجير تقسيم في اسطنبول وماذا ضبطوا معها

تحذير أمريكي يثير اضطرابا حادا في أسواق الأسهم الرئيسية الخليجية.. ماذا حدث؟

صودا الخبز والزبدة.. 7 منتجات صحية ومدهشة يمكن أن تضيفها إلى قهوتك

عمرو أديب يوجه سؤالاً صادماً لـ “هبة قطب”.. هل ينوي الزواج على لميس؟!

معلومة ستدهشك عن أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022

فيديو لحظة هروب المشتبه بها بتفجير تقسيم في اسطنبول من المكان (شاهد)

فجر السعيد تُعلق على حكم سجنها 3 سنوات.. ولماذا هاتفها جورج قرداحي؟

كريستيانو رونالدو يفضح تين هاج واليونايتد على العلن (فيديو)

فضيحة للإمارات.. المخابرات الأمريكية تكشف تلاعب أبوظبي بسياسة واشنطن لمصلحتها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC