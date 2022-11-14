الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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الهدهد

من داخل مطعم.. سائح كويتي وثق لحظة انفجار إسطنبول!(شاهد)

الشرطة التركية كشفت هوية منفذة الهجوم واسمها

كتب سالم حنفي
سائح كويتي و انفجار إسطنبول watanserb.com
سائح كويتي و انفجار إسطنبول
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائح كويتي في تركيا، يوثق لحظة انفجار إسطنبول الإرهابي، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين، أمس الأحد.

ووفقا للفيديو المتداول، فبينما كان السائح الكويتي يطلب وجبته داخل مطعم “meat moot” الشهير بتقديم اللحوم المدخنة، رج صوت انفجار ضخم أركان المطعم.

وبحسب الفيديو فقد شهد المطعم حالة من الهرج والمرج بين الزبائن الذين انتابتهم حالة من الرعب الشديد.
وأكد السائح الكويتي بأن الانفجار وقع في الشارع الذي يتواجد فيه المطعم.

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هوية منفذة هجوم إسطنبول

وكانت السلطات التركية قد كشفت عن هوية منفذة هجوم منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول، موضحة أنها تدعى “أحلام البشير”، ورتبتها “ضابط مخابرات خاصة” في حزب العمال الكردستاني “بي كي كي”، المصنف في تركيا على أنه منظمة إرهابية.

وقالت الشرطة إن منفذة الهجوم دخلت إلى تركيا قادمة من سوريا بطريقة غير شرعية، ونفذت تعليمات “بي كي كي” بوضع قنبلة في منطقة تقسيم المزدحمة، وتفجيرها.

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وزير الداخلية التركي اتهم حزب العمال الكردستاني

وفجر اليوم الإثنين، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، اعتقال السيدة، متهما منظمة العمال الكردستاني بالوقوف خلف الانفجار.

وتابع بأن التقديرات تشير إلى أن منفذة العملية جاءت من منطقة عفرين في الشمال السوري.

وقال صويلو إن الأجهزة الأمنية رصدت مكالمة يوجه فيها المتكلم عناصر الخلية المسؤولة عن التفجير، بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة الملابسات، وأضاف أنها “كانت ستفر إلى اليونان لو لم نقبض عليها اليوم”.

اعتقال 46 مشتبها به

وأعلن الأمن التركي اعتقال 46 مشتبها في مداهمات استهدفت 21 عنوانا، مؤكدا أنه يفحص تسجيلات 1200 كاميرا، وفقا لوكالة “الأناضول”.

هوية الضحايا وجنسياتهم

ومساء الأحد، قال والي إسطنبول علي يارلي كايا، إن جميع الضحايا القتلى مواطنون أتراك، وهم سيدة وابنتها، ورجل وطفلته، وسيد وزوجته.

ونشرت وزارة الداخلية التركية أسماء وصور الضحايا، بعد أقل من 24 ساعة من الانفجار الذي وقع في وقت الذروة وفي يوم عطلة الأحد.

والضحايا جميعهم يحملون الجنسية التركية، ومقسمون على ثلاث عائلة، وهم أرزو أوزصوي (38 عاما)، وابنته ياغمور (15 سنة)، ويوسف ميدان (34 عاما) وابنته أكرين (9 سنوات)، وآدم توبكارا (40 عاما) وزوجته مقيديس إليف توبكارا (27 سنة).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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