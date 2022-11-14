الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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دوا ليبا تفجر مفاجأة عن غنائها في مونديال قطر

كتب رفيف عبدالله
دواليبا تفجر مفاجئة عن غنائها في مونديال قطر watanserb.com
دوا ليبا
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وطن– حسمت المغنية العالمية دوا ليبا التكهنات بأنها ستشارك في حفل افتتاح كأس العالم الأسبوع المقبل في قطر.

وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، إن الأمر مجرد شائعة. وانتقدت قطر بسبب سجلها الحقوقي.

التعهدات الحقوقية

وكتبت دوا ليبا: “هناك الكثير من التكهنات بأنني سأقدم عرضًا في حفل افتتاح مونديال قطر. لن أؤدي ولم أشارك في أي مفاوضات للقيام بها”.

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وتابعت: “سأشجع إنجلترا من بعيد وأتطلع إلى زيارة قطر عندما تفي بجميع التعهدات الحقوقية التي قطعتها على نفسها عندما فازت بحق استضافة كأس العالم.”

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يأتي ذلك قبل أسبوع واحد فقط من كأس العالم في قطر ، حيث تواجه الدولة الخليجية انتقادات متزايدة بشأن معاملتها للنساء والعمال المهاجرين والمثليين.

الشاغل الرئيسي هو الشروط التعاقدية لمئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين تم توظيفهم لتحويل الإمارة الصغيرة إلى منطقة قادرة على استضافة أكبر بطولة لكرة القدم.

انتهاكات جسيمة

لم يتضح بعد كم من الوقت سيقضيه مذيعو كأس العالم في تسليط الضوء على المزاعم ضد الحكومة القطرية. والتي تشمل ادعاءات عام 2013 من قبل صحيفة الغارديان بأن العمال حرموا من الطعام والماء وجُردوا من جوازات سفرهم.

يزعم البعض أنهم لم يتقاضوا رواتبهم ، أو إذا كانوا قد حصلوا على هذه المدفوعات ، فإن المدفوعات كانت في حدها الأدنى ومتأخرة طويلاً.

وجد تحقيق أجرته صحيفة “ديلي ميرور” عام 2019 أن 28 ألف عامل حصلوا على أجر واحد تقريبًا في الساعة على مدار 48 ساعة في الأسبوع.

الأكثر إدانة ،حين  ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2015 أن أكثر من 1200 عامل ماتوا في بناء البنية التحتية للبطولة.

في العام الماضي ، قدّرت صحيفة “ذا جارديان” هذا الرقم بما يقارب 6500.

قوانين صارمة

كما تعاقب قطر على المثلية الجنسية بالسجن وتعتبر الرجال أوصياء على قريباتهم من الإناث.

كما أن لديها قوانين صارمة بشأن الكحول والمخدرات والعلاقة الحميمة والعلاقات خارج الزواج وقواعد اللباس والشتائم.

في مارس ، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن قطر كانت تقدمية في مجال حقوق العمال: “يسعدني أن أرى التزامًا قويًا من السلطات القطرية لضمان تنفيذ الإصلاحات بالكامل في سوق العمل. مما يترك إرثًا دائمًا لكأس العالم لكرة القدم”.

وذلك بعد فترة طويلة من وقوع الحدث، وإفادة العمال المهاجرين في البلد المضيف على المدى الطويل.

دعوات مقاطعة

حث بعض النشطاء المشاهير على مقاطعة كأس العالم ، حيث تعرض كل من روبي ويليامز وديفيد بيكهام لانتقادات لارتباطهما بالمسابقة.

حيث سيكون روبي إداري الأعمال الموسيقية المقرر عرضها في حفلات قطر لايف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة.

في غضون ذلك ، وافق ديفيد على صفقة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني ليصبح سفيراً للبلاد على مدى عقد من الزمان. مما أدى إلى كونه وجه كأس العالم 2022.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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