دراسة..ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة في الأسبوع ستطيل متوسط العمر المتوقع

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وطن-خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة سيدني في (أستراليا)، ونشرت في مجلة القلب الأوروبية، إلى أن قضاء بضع دقائق في ممارسة الرياضة كل أسبوع سيكون لها تأثير مثير للغاية على متوسط ​​العمر المتوقع.

وليس من المستغرب أن يكون لممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن تأثير إيجابي على متوسط ​​العمر المتوقع. ولكن إذا أرنا معرفة المزيد من التفاصيل، فكم عدد الدقائق في اليوم أو الأسبوع التي يجب أن نتدرب فيها لنطيل متوسط ​​العمر المتوقع؟

15 دقيقة من الرياضة سيكون لها تأثير حقيقي

بحسب تقرير لمجلة “فيمينا” الفرنسية، نظرت الجامعة الأسترالية بعناية في هذا السؤال واستجوبت حوالي 72000 بالغ يبلغ عمرهم 65.5 في المتوسط. ووجد الباحثون أن الأفراد الذين لم يمارسوا الرياضة معرضون لخطر الوفاة بنسبة 4.17٪ في غضون 5 سنوات. من ناحية أخرى، انخفض هذا الخطر إلى النصف بين المشاركين الذين مارسوا أقل من 10 دقائق من الرياضة كل أسبوع.

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أما أولئك الذين يمارسون ما بين 10 و 30 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع هم أقل عرضة للوفاة في السنوات القادمة، بنسبة 1.78٪ خلال 5 سنوات المقبلة.

في ذات السياق، أشار الباحثون أيضًا إلى أن 15 دقيقة من النشاط البدني المكثف ارتبط بانخفاض خطر الموت بنسبة 18٪، وانخفاض بنسبة 15٪ في مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ووفقًا لهذه الدراسة، نعلم أيضًا أن دقيقتين من ممارسة الرياضة الشديدة، حوالي أربع مرات في اليوم، ستقلل من خطر الموت بنسبة 27٪، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

من جهته، قال مؤلف الدراسة الدكتور ماثيو ن.أحمدي في بيان: “إن القيام بنشاط قوي في فترات قصيرة على مدار الأسبوع يمكن أن يساعدنا على العيش لفترة أطول”.

قم بنشاط تستمتع به حقًا

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من ناحية أخرى، لقد سألنا مؤخرًا Adrien Raffault، مدرب بدني، حول كيفية دمج نصائحه الرياضية بسهولة في جدوله المزدحم، حيث نصح بضرورة اختيار نشاط يثير الشخص ويستمتع به.

وقال المدرب: “من الغريب أننا دائمًا ما نجد الوقت للقيام بالمهام الإجبارية، ومن المفارقات أننا لا نجد الوقت للرياضة”.

كما أضاف: “لذلك من الضروري أن تختار نشاطًا ينعشك. إذا كنت لا تحب الركض، فلا تركض واذهب في نزهة على الأقدام بدلاً من ذلك. إذا كنت لا تحب التمرين في صالة الألعاب الرياضية، فافعل ذلك في المنزل. يمكنك، على سبيل المثال، متابعة البرامج التدريبية للمدربين المعتمدين في صالة الألعاب الرياضية وعلى الشبكات التي تقدم برامج ممتعة وفعالة. وبشكل عام عليك أن تجد نشاطًا يعجبك ويتناسب مع احتياجاتك”.