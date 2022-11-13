بعد وصول السفن الحربية البريطانية.. تعرف على الدول المشاركة في تأمين كأس العالم بقطر

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وطن– استقبلت قاعدة أم الهول البحرية القطرية، ثلاث سفن حربية بريطانية، وذلك ضمن عمليات التأمين لفعاليات كأس العالم، الذي سيقام في قطر 2022.

جاء ذلك في إطار اتفاقيات تعاون أبرمتها قطر مع دول تصفها بـ”الصديقة”، لتأمين بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرّر، أنْ تشارك صائدات الألغام البريطانية في دوريات بالمياه القريبة في الخليج.

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وتنضم السفن البريطانية إلى سفن أخرى من ثلاث عشرة دولة، تشارك في تأمين فعاليات بطولة كأس العالم.

أبرز الدول المشاركة

ومن بين أبرز الدول المشاركة في تأمين البطولة، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا، وباكستان، وفق شبكة “بي بي سي“.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، في مايو الماضي، أنّها ستزود قطر بعناصر من القوات الجوية والبحرية الملكية البريطانية، للمشاركة في تأمين كأس العالم.

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وسبق أنْ قال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، إنّ بلاده ستدعم قطر بقدرات عسكرية لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى للبطولة، من خلال استخدام الأمن البحري، والتخطيط العملياتي، ودعم القيادة والسيطرة.

حضور تركي

والأربعاء الماضي، استقبلت قطر، سفينة حربية تركية للمشاركة في تأمين فعاليات كأس العالم 2022، التي تنطلق 20 نوفمبر الحالي.

وقال بيان لوزارة الدفاع القطرية، إنّ القوات البحرية الأميرية استقبلت في قاعدة أم الحول البحرية سفينة إف 513 بورغازادا التركية.

واستقبال السفينة التركية جاء ضمن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها وزارة الدفاع القطرية مع تركيا، لتأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، وفق البيان.

كما تخصّص تركيا، والتي لديها قاعدة عسكرية في قطر، 3250 عنصراً بصورة مؤقتة لتأمين المونديال.

وتقسم هذه القوات إلى 3 آلاف عنصر من ضباط شرطة مكافحة الشغب، و100 من القوات الخاصة التركية، و50 من كلاب الكشف عن القنابل، و50 من خبراء القنابل، وغيرهم من الأفراد سيكونون جميعاً في الخدمة لمدة 45 يوماً تقريباً طوال البطولة.

دعم أمريكي

وفيما يتعلق بالدعم الأمريكي لتنظيم كأس العالم، فستكون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حاضرة لتقديم الأمن اللازم لمونديال قطر 2022.

وقال “روب سيلفر” نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي لشؤون الإستراتيجية والخطط الشرطية: “نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع قطر للتأكد من أن العالم يمكنه الاستمتاع بكأس العالم بأمان وأمن. سنقدم الدعم الأمني لشريكنا وسنفعل ذلك بعدة طرق”.

مشاركة الناتو

كما أعربَ حلف شمال الأطلسي الناتو، في يونيو الماضي، عن استعداده لتقديم الدعم لدولة قطر في الجوانب الأمنية المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم.

دور فرنسي

وسبقَ أنّ تمّ الكشف عن أن فرنسا سترسل قوة شرطية مؤلفة من 220 عنصر، في إطار الشراكة الأمنية التي وقعتها الدوحة وباريس، العامَ الماضي.

استعدادات قطرية

أما قطرياً، فقد استدعت الدوحة مئات المدنيين، للخدمة العسكرية لتشغيل نقاط تفتيش أمنية في ملاعب كأس العالم، بحسب وكالة رويترز.

وفي أوائل سبتمبر، صدرت أوامر للمدنيين بالحضور إلى الخدمة قبل الفجر، في معسكر الخدمة الوطنية شمال العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مصدر لوكالة رويترز، إنّ المدنيين أُخبروا بأنه تم استدعاؤهم للمساعدة في كأس العالم، وإنه من “واجبهم الوطني” القيام بذلك.

وبحسب الوكالة، ذهبَ المجنّدون لمعسكر الخدمة الوطنية خمسةَ أيام في الأسبوع، حيث حضروا دورات تدريبية أجراها مسؤولون من القسم الأمني لمنظمي كأس العالم في قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وتتوجه أنظار الملايين من محبي كرة القدم، لمتابعة بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق في 20 نوفمبر الجاري، بمباراة افتتاحية بين قطر المضيفة والإكوادور، في ملعب البيت.