الأميرة ديانا.. مشهد جنسي دخل التاريخ سبب اختيار إليزابيث ديبيكي لتجسيد شخصيتها!

وطن– تصدّر اسم الممثلة الأسترالية، إليزابيث ديبيكي، التريند عبر “تويتر”، بعد مشهد القبلة بينها وبين الممثل الباكستاني، همايون سعيد.

حيث تجسّد “إليزابيث ديبيكي” في مسلسل “التاج The Crown” دور الأميرة ديانا، بينما يجسّد “همايون” دور الطبيب الباكستاني حسنات خان.

وبدأ عرض الموسم الخامس من مسلسل “التاج”، عبر منصة نتفليكس الشهيرة.

ويؤدي همايون دور الدكتور حسنات خان، الذي تردّد أنه دخل بعلاقة عاطفية قوية مع الأميرة ديانا، إلى الحد الذي جعل أميرة القلوب تفكر بجدية في اعتناق الإسلام لأجله.

ووصف البعض مشهد القبلة الحميمية بين الممثلين، بـ”الرائعة”، لكن همايون لم يسلم من الانتقادات، فهذه الجرأة غير مقبولة في المجتمع الباكستاني.

Right, I’m doing a long march over this, leaving from Sahiwal to Karachi midday #humayunsaeed #thecrown pic.twitter.com/rDwcQIGVQ5

— WAX (@waqas_bey) November 11, 2022