الأحد, نوفمبر 13, 2022
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أمطار الإسكندرية.. المواطنون يتحركون بمراكب صيد وعمرو أديب يتملق للنظام (شاهد)

شوارع العجمي غربي الإسكندرية تغرق

كتب شيراز ماضي
أمطار الإسكندرية watanserb.com
تعطل حركة المرور والمشاة بسبب تراكم مياه الأمطار وسوء الصرف الصحي في الإسكندرية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر غرق محافظة الإسكندرية شمالي مصر بمياه الأمطار، على الرغم من تصريحات سابقة للمحافظ محمد الشريف، أكد خلالها تنفيذ مشروعات لحماية المحافظة من الغرق.

وبين الفيديو، لجوء عدة المواطنين في المحافظة (التي تُحاط بتهديدات غرقها بالكامل بسبب التغيرات المناخية)، إلى استخدام مراكب صغيرة للتجول في الشوارع، بعدما تعذر لهم التنقل سيرا على الأقدام بسبب مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع بشكل مكثف.

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ويفسر سير المركب، بهذا الشكل الذي بدت فيه خلال الفيديو بمنطقة العجمي، أن مياه الأمطار كانت بارتفاع كبير.

سخرية واسعة

أثار هذا المقطع، سخرية واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوما حادا على السلطات التي كانت قد تعهدت باختفاء مثل هذه المشاهد.

وقال “سعد”: “الجمهورية الجديدة ٤ تريليون جنيه علي البنية التحتية وعجبي”.

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وكتبت ناشطة: “طالما المركب ماشيه يبقى عمق الميه كبير، وبيقولك قمة المناخ!!!!والبلد كلها من غير صرف +المجارى هتعمل عمايل اكتر من الشتا نفسه”.

وسخر ناشط: “عظيمه يا مصر يا أرض المطر”.

وكتب آخر: “حد يمنشن لقمة المناخ مصر 2022 يشوف النكبة اللي مصر فيها”.

وسخر مجدي: “بالمرة يصطادوا سمك”.

هطول أمطار على الإسكندرية

وكانت شوارع العجمي غربي الإسكندرية قد شهدت تراكم بحيرات من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء متفرقة من المدينة، مما تسبب في تعطل حركة المرور والمشاة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال شفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بمنطقة العجمي غربي المدينة، بحسب موقع “مصراوي” المحلي.

وقال رئيس الشركة، بعد ساعات من تكون مياه الأمطار، إنه تم الانتهاء من رفع هذه التجمعات بشكل كامل بواسطة معدات وسيارات الشركة.

وبعد تعرضه لموجة انتقادات على تصريحات سابقة له بالاستعداد لمواجهة الأمطار، قال المحافظ محمد الشريف إن الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بنطاق الحي، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحي.

عمرو أديب يجمل صورة النظام

بدوره، علق الإعلامي عمرو أديب، على هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بأنحاء محافظة الإسكندرية، قائلًا إن هذه هي الموجة الأولى من الأمطار على الإسكندرية، وفق ما أورد موقع “القاهرة24“.

وحذر من أن هناك العديد من النوات المقبلة، مؤكدا أن الإسكندرية تفتقد لأنظمة التصريف التي يمكنها استيعاب تصريف الكميات الكبيرة من مياه الأمطار، وتعتمد على المجاري في تصريف مياه الأمطار.

ودافع أديب عن المسؤولين قائلا: “عملوا اللي عليهم، والمحافظ كان موجود خلال عمليات تصريف الأمطار وسحب تجمعات المياه من خلال سيارات الرفع والشفط التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية”.

وعلى الرغم من استمرار غرق الإسكندرية في الأمطار، لكن أديب يرى أن هناك تطورا ملحوظا في قدرات التعامل مع تراكمات.

المصدرالقاهرة 24 + مصراوي
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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