أمطار الإسكندرية.. المواطنون يتحركون بمراكب صيد وعمرو أديب يتملق للنظام (شاهد)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر غرق محافظة الإسكندرية شمالي مصر بمياه الأمطار، على الرغم من تصريحات سابقة للمحافظ محمد الشريف، أكد خلالها تنفيذ مشروعات لحماية المحافظة من الغرق.

وبين الفيديو، لجوء عدة المواطنين في المحافظة (التي تُحاط بتهديدات غرقها بالكامل بسبب التغيرات المناخية)، إلى استخدام مراكب صغيرة للتجول في الشوارع، بعدما تعذر لهم التنقل سيرا على الأقدام بسبب مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع بشكل مكثف.

أهالي #العجمي في #الإسكندرية ينتقلون في الشوارع بمراكب صيد بعد غرقها بمياه الأمطار pic.twitter.com/eokO2SZ4up — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 13, 2022

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ويفسر سير المركب، بهذا الشكل الذي بدت فيه خلال الفيديو بمنطقة العجمي، أن مياه الأمطار كانت بارتفاع كبير.

سخرية واسعة

أثار هذا المقطع، سخرية واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوما حادا على السلطات التي كانت قد تعهدت باختفاء مثل هذه المشاهد.

وقال “سعد”: “الجمهورية الجديدة ٤ تريليون جنيه علي البنية التحتية وعجبي”.

الجمهورية الجديدة ٤ تريليون جنيه علي البنية التحتية وعجبي — Saad el gaming (@Saadelgaming1) November 13, 2022

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وكتبت ناشطة: “طالما المركب ماشيه يبقى عمق الميه كبير، وبيقولك قمة المناخ!!!!والبلد كلها من غير صرف +المجارى هتعمل عمايل اكتر من الشتا نفسه”.

طالما المركب ماشيه يبقى عمق الميه كبير، وبيقولك قمة المناخ!!!!والبلد كلها من غير صرف +المجارى هتعمل عمايل اكتر من الشتا نفسه — زهرة وطن (@ly563289) November 13, 2022

وسخر ناشط: “عظيمه يا مصر يا أرض المطر”.

عظيمه يا مصر يا أرض المطر — ال اختشو ماتو (@am21504274) November 13, 2022

وكتب آخر: “حد يمنشن لقمة المناخ مصر 2022 يشوف النكبة اللي مصر فيها”.

حد يمنشن ل #قمة_المناخ_مصر_2022 يشوف النكبة اللي مصر فيها — 💎.OSCAR.💎 (@BO___JIG) November 13, 2022

وسخر مجدي: “بالمرة يصطادوا سمك”.

بالمرة يصطادوا سمك — Magdi Nasr (@MagdiNasrM) November 13, 2022

هطول أمطار على الإسكندرية

وكانت شوارع العجمي غربي الإسكندرية قد شهدت تراكم بحيرات من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء متفرقة من المدينة، مما تسبب في تعطل حركة المرور والمشاة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال شفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بمنطقة العجمي غربي المدينة، بحسب موقع “مصراوي” المحلي.

وقال رئيس الشركة، بعد ساعات من تكون مياه الأمطار، إنه تم الانتهاء من رفع هذه التجمعات بشكل كامل بواسطة معدات وسيارات الشركة.

وبعد تعرضه لموجة انتقادات على تصريحات سابقة له بالاستعداد لمواجهة الأمطار، قال المحافظ محمد الشريف إن الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بنطاق الحي، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحي.

عمرو أديب يجمل صورة النظام

بدوره، علق الإعلامي عمرو أديب، على هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بأنحاء محافظة الإسكندرية، قائلًا إن هذه هي الموجة الأولى من الأمطار على الإسكندرية، وفق ما أورد موقع “القاهرة24“.

وحذر من أن هناك العديد من النوات المقبلة، مؤكدا أن الإسكندرية تفتقد لأنظمة التصريف التي يمكنها استيعاب تصريف الكميات الكبيرة من مياه الأمطار، وتعتمد على المجاري في تصريف مياه الأمطار.

ودافع أديب عن المسؤولين قائلا: “عملوا اللي عليهم، والمحافظ كان موجود خلال عمليات تصريف الأمطار وسحب تجمعات المياه من خلال سيارات الرفع والشفط التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية”.

وعلى الرغم من استمرار غرق الإسكندرية في الأمطار، لكن أديب يرى أن هناك تطورا ملحوظا في قدرات التعامل مع تراكمات.