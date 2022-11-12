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بزفاف ابنته تيفاني .. ترامب يضحك مع ميلانيا وطليقته و”غاضباً” مع العروس! (صور)

على الملياردير من أصل لبناني "مايكل بولس"

كتب شيراز ماضي
ترامب مع زوجته الحالية ميلانيا والسابقة مارلا مابلز في حفل زفاف ابنته تيفاني watanserb.com
ترامب مع زوجته الحالية ميلانيا والسابقة مارلا مابلز في حفل زفاف ابنته تيفاني
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وطن– توسّطَ الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، زوجته الحالية ميلانيا، وزوجته السابقة مارلا مابلز، والدة تيفاني ابنتهما، في حفل زفافها على الملياردير من أصل لبناني “مايكل بولس“.

وظهرت الزوجتان: الحالية والسابقة، وزوجهما، وهم يضحكون في الصورة التي التقطت على هامش حفل زفاف تيفاني ومايكل. وفق ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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شوهد ترامب وهو يختلط بالضيوف في منزله في فلوريدا، بينما كان يلتقط صوراً مع ميلانيا وزوجته السابقة “مارلا مابلز”، والدة العروس.

ومعروف أنّ “مارلا مابلز” ممثلة وشخصية تلفزيونية أمريكية، كانت متزوجة من رجل الأعمال ورئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعون “دونالد ترامب”، بين عامي 1993 – 1999.

التقت مارلا بدونالد ترامب في عام 1989، وكان بينها علاقة غرامية، وأنجبت منه “تيفاني”، في 13 أكتوبر عام 1993.

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تمّ الزواج رسمياً في شهر ديسمبر عام 1993 في فندق بلازا في مدينة نيويورك، في حفل حضره 1000 مدعو من بينهم الممثلة الأمريكية “روزي أودونيل” وولاعب كرة القدم الأمريكية أو جاي سيمبسون.

وانفصل الزوجان في شهر مايو 1997، وتمّ الطلاق رسمياً في عام 1999. وفق معلومات “ويكيبيديا“.

زفاف تيفاني ترامب

وبالعودة إلى زفاف “تيفاني”، فإنّه كان هناك تخوفات من أنْ يفسده “إعصار نيكول”.

ثمنه أكثر من مليون دولار.. خاتم خطبة ابنة ترامب تيفاني يُبهر الجميع، وهذه تفاصيل صناعته:

ومن المتوقع أن يحضر زواجهما حوالي 250 ضيفًا، يومَ السبت.

من جانبها، نشرت صحيفة “نيويورك بوست” صوراً، تظهر الرئيس السابق دونالد ترامب “غاضباً وعابساً” في بروفة زفاف ابنته “تيفاني”، يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة، إن ترامب كان يسير بكآبة إلى جانب العروس تيفاني.

وأشارت إلى أنّ مصدراً قال يوم الجمعة، إن مزاج ترامب لا يزال سيئاً للغاية بعد الأداء المخيب للآمال للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، لدرجةِ أنّ المقربين منه يتساءلون كيف سيؤثر ذلك على أعراس تيفاني!.

 

المصدرديلي ميل - نيويورك بوست - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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