بكاء محمد بن راشد على والدته يثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

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وطن– ضجت موقع التدوين المصغر “تويتر” بتداول مقطع فيديو لحاكم دبي محمد بن راشد وهو يذرف الدموع خلال مشاركته في ختام حفل تحدي القراءة، متأثرا بقراءة مقتطفات من كتابه “قصتي” وحديثه فيه عن والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان.

وبحسب الفيديو المتداول، فإنه وأثناء أثناء قراءة المتسابقة المغربية مريم أمجون، مقتطفا من كتابه تحدث فيه عن يوم وفاة والدته، الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، ظهر وهو يذرف الدموع.

وبحسب الفيديو، ظهرت علامات الحزن على وجه محمد بن راشد أثناء قراءة المتسابقة لكلمات “من مثل لطيفة؟ من مثل أمي؟” وإلقائها ما تبقى من التفاصيل التي ذكرها في كتابه، في حين انهمرت “أمجون” نفسها بالبكاء.

بكاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يستمع لقراءة الطالبة المغربية 🇲🇦 مريم أمجون لمقتطفات سموه "قصتي" عن ذكرى وفاة والدته ليكون عناق الفائزة بتحدي القراءة عام 2018 أجمل ختام للمشهد .الفيديو لكم مؤثر .مريم فخر المغاربة 🇲🇦 #مريم_أمجون #تحدي_القراءة_العربي_2022 #الشيخ_راشد #دبي 🇲🇦 pic.twitter.com/THr0NzvUft — 💙۞bleu۞💙 (@bleu210392) November 10, 2022

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ولقي الفيديو تفاعلا واسعا من قبل المغردين، حيث قال أحدهم:”فيديو مؤثر الشيخ محمد بن راشد أثناء قراءة مقتطفات من كتاب سموه «قصتي» حيث استذكر وفاة والدته الشيخة لطيفة. (دموعك غالية يا بوراشد)”.

فيديو مؤثر الشيخ محمد بن راشد أثناء قراءة مقتطفات من كتاب سموه «#قصتي» حيث استذكر وفاة والدته الشيخة لطيفة. (دموعك غالية يا بوراشد )#الإمارات #يوم_القراءة pic.twitter.com/lOcRzVZpkT — 🛡 الـخليـفيـه 🛡 (@dar_al5lefya) November 11, 2022

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وقال مغرد آخر:” دموعك غالية يا طويل العمر”.

دموعك غالية يا طويل العمر ❤️ https://t.co/dBL3OBEusE — محمد (@IVIGOAT) November 10, 2022

أما المغرد إبراهيم الحاج، فقال:”فقدان الام اصعب شعور يمر على الانسان وصعب ينساه ويتخطاه لو مرت السنين ..اللهم ارحم امي فهي اغلى ما فقدت”.

فقداان الام اصعب شعور يمر على الانسان وصعب ينساه ويتخطااه لو مرت السنين 💔 اللهم ارحم امي فهي اغلى مافقدت https://t.co/If3E0Lwleg — ابراهيم الحاج ~🇦🇪 (@ibh33392) November 10, 2022

من جانبه، قال المغرد “الكلباني”:”الأم وطن.. فأعتنوا بأوطانكم وأكرموا ذكرى من رحل منهن. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة هي والشيخ راشد. الله يصبر قلبك سيدي”.

الأم وطن❤️ فأعتنوا بأوطانكم وأكرموا ذكرى من رحل منهن.

الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة هي والشيخ راشد.

الله يصبر قلبك سيدي https://t.co/a65fWd3Y4Z — الكلباني@UAE❤🇦🇪 (@abudhabisoul999) November 10, 2022

يشار إلى أن مسابقة “تحدي القراءة العربي” تقام سنويا في دولة الإمارات العربية من تنظيم “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتهدف بشكل خاص إلى بناء جيل متمكن في القراءة، وفق إعلام محلي.

وفازت الطفلة السورية “شام البكور “البالغة من العمر 7 سنوات، بلقب “تحدي القراءة العربي” في موسمه السادس، برعاية وحضور محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.