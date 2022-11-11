الجمعة, نوفمبر 11, 2022
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بكاء محمد بن راشد على والدته يثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

محمد بن راشد تأثر بقراءة مقتطفات من كتابه "قصتي" تحدث فيه عن وفاة والدته!

كتب سالم حنفي
بكاء محمد بن راشد watanserb.com
حاكم دبي محمد بن راشد
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وطن– ضجت موقع التدوين المصغر “تويتر” بتداول مقطع فيديو لحاكم دبي محمد بن راشد وهو يذرف الدموع خلال مشاركته في ختام حفل تحدي القراءة، متأثرا بقراءة مقتطفات من كتابه “قصتي” وحديثه فيه عن والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان.

وبحسب الفيديو المتداول، فإنه وأثناء أثناء قراءة المتسابقة المغربية مريم أمجون، مقتطفا من كتابه تحدث فيه عن يوم وفاة والدته، الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، ظهر وهو يذرف الدموع.

وبحسب الفيديو، ظهرت علامات الحزن على وجه محمد بن راشد أثناء قراءة المتسابقة لكلمات “من مثل لطيفة؟ من مثل أمي؟” وإلقائها ما تبقى من التفاصيل التي ذكرها في كتابه، في حين انهمرت “أمجون” نفسها بالبكاء.

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ولقي الفيديو تفاعلا واسعا من قبل المغردين، حيث قال أحدهم:”فيديو مؤثر الشيخ محمد بن راشد أثناء قراءة مقتطفات من كتاب سموه «قصتي» حيث استذكر وفاة والدته الشيخة لطيفة. (دموعك غالية يا بوراشد)”.

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وقال مغرد آخر:” دموعك غالية يا طويل العمر”.

أما المغرد إبراهيم الحاج، فقال:”فقدان الام اصعب شعور يمر على الانسان وصعب ينساه ويتخطاه لو مرت السنين ..اللهم ارحم امي فهي اغلى ما فقدت”.

من جانبه، قال المغرد “الكلباني”:”الأم وطن.. فأعتنوا بأوطانكم وأكرموا ذكرى من رحل منهن. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة هي والشيخ راشد. الله يصبر قلبك سيدي”.

يشار إلى أن مسابقة “تحدي القراءة العربي” تقام سنويا في دولة الإمارات العربية من تنظيم “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتهدف بشكل خاص إلى بناء جيل متمكن في القراءة، وفق إعلام محلي.

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وفازت الطفلة السورية “شام البكور “البالغة من العمر 7 سنوات، بلقب “تحدي القراءة العربي” في موسمه السادس، برعاية وحضور محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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