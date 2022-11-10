يكشف ما تحته .. شاكيرا بفستان شفاف من دار الأزياء البريطانية Burberry! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – يبدو أنّ المغنية الكولومبية شاكيرا بدأت بتجاوز أزمة طلاقها وانفصالها عن اللاعب الإسباني جيراد بيكيه، حيث أعلنت عودتها للعمل وبقوّة.

وكشفت شاكيرا أنّ دار الأزياء البريطانية Burberry اختارتها مؤخرا لتكون الوجه الإعلاني الجديد لها، حيث نشرت على حسابها الرسمي في انستغرام، بعضاً من التصاميم الخاصة بدار الأزياء .

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

- Advertisement -

وارتدت شاكيرا فستاناً شفافاً من تصميم دار الأزياء البريطانية Burberry، كشف ما تحته.

View this post on Instagram A post shared by Burberry (@burberry)

View this post on Instagram A post shared by Burberry (@burberry)

اتفاق شاكيرا وبيكيه

- Advertisement -

جاء ذلك، بالتزامن مع توصل نجم برشلونة المعتزل حديثا، جيرارد بيكيه، إلى اتفاق قانوني مع شريكته السابقة الفنانة الكولومبية، شاكيرا. وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية

وقالت المغنية ونجم كرة القدم في بيان مشترك نشره فريق شاكيرا الإعلامي: “لقد وقّعنا على اتفاق يضمن راحة طفلينا. وستتم المصادقة عليه في المحكمة، في إطار مسار رسمي مبسط”.

وأضاف البيان: “هدفنا الوحيد توفير أكبر قدر من الأمن والحماية لهما. ونحن مقتنعان بأن حياتهما الخاصة ستكون موضع احترام”.

ولم يعطِ البيان تفاصيل عن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه إثر اجتماع أخير امتد لنحو 13 ساعة مساء الاثنين.

اعتزال بيكيه كرة القدم

وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم. بينما تواجه شاكيرا (45 عاما) محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا بعد أن خسرت استئنافا في 26 مايو.

ويقول ممثلو الادعاء إن المغنية لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وكان بيكيه (35 عاما) قد انفصل عن المغنية الشهيرة في مطلع يونيو من العام الماضي، قبل أن يدخلا في سجالات قانونية تتعلق بحضانة طفليهما.