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ملكة جمال لبنان وبطلة “نور العين”.. لن تتخيل كيف أصبح شكل نيكول بردويل في عمر الـ49!

ظهرت نيكول قبل 4 أيام في الإمارات

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال لبنان وبطلة
نيكول بردويل
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وطن– ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة، نيكول بردويل، مجدداً في مناسبة اجتماعية في الإمارات، وذلك بعد 26 عاماً من الغياب.

علامات التقدم في السن

وبدت “نيكول بردويل”، (49 عاماً)، بطلة كليب الفنان المصري عمرو دياب، في كامل أناقتها وجمالها ورشاقتها.

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لكن ذلك لم يمنع ظهور علامات التقدم في السن على ملامح نيكول، التي كان آخر ظهور علني لها، عام 2017.

وارتدت نيكول التي تم تتويجها كملكة جمال لبنان عام 1992، فستاناً ذهبياً طويلاً، تميّزَ بشفافية منطقة الصدر.

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نيكول بردويل نيكول بردويل نيكول بردويل

حفل عشاء NDU

وعلّقت بطلة “حبيبي يا نور العين”، على الصور: “حفل عشاء NDU السنوي في الإمارات العربية المتحدة”.

وكانت نيكول قد اعتزال الوسط الفني وأضواء الشهرة منذ سنوات طويلة، وأصبح اهتمامها حالياً بأسرتها فقط وبعض المناسبات الاجتماعية في محيطها.

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درست “نيكول” الإعلانَ والتسويق في جامعة سيدة اللويزة، ثم درست ماجستير في إدارة الأعمال الدولية في “BEM Management School”، في فرنسا في 2005-2006.

نيكول بردويل

عارضة أزياء وممثلة

بدأت نيكول حياتها المهنية في مجال الإعلانات. وعملت أيضاً كعارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان سنةَ 1992، ومثلت بلادها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1992.

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نيكول بردويل نيكول بردويل

وأثناء الدراسة شاركت بردويل في الفيلم الأمريكي “Operation Golden Phoenix“، عام 1994.

وبرزت نيكول سنة 1996 حينما اشتركت كليب أغنية “نور العين”، للهضبة.

بعدها اختارتها المخرجة المصرية “إيناس الدغيدي”، كي تُجسّد أول عمل سينمائي بعنوان “الباحثات عن الحرية” عامَ 2004.

سبقتها مشاركات بسيطة في عدد من المسلسلات، مثل: “حب أعمى” عام 2000، و”عبدو عبدو” عام 2003.

حب وزواج واستقرار

كما أنّ نيكول قدمت لفترة قصيرة برنامج «ستار مايكر»، على دريم، والقناة الثانية المصرية.

قبل اعتزالها، تعرّفت نيكول على المحامي “إلياس أبي أنس”، وتزوجته عام 2007، واعتزلت سريعاً بعدها.

وتعيش “نيكول بردويل” حياةً أسرية مستقرة مع زوجها، الذي أنجبت منه ابنتين هما: سيلينا وأدريان.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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