ملكة جمال لبنان وبطلة “نور العين”.. لن تتخيل كيف أصبح شكل نيكول بردويل في عمر الـ49!

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وطن– ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة، نيكول بردويل، مجدداً في مناسبة اجتماعية في الإمارات، وذلك بعد 26 عاماً من الغياب.

علامات التقدم في السن

وبدت “نيكول بردويل”، (49 عاماً)، بطلة كليب الفنان المصري عمرو دياب، في كامل أناقتها وجمالها ورشاقتها.

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لكن ذلك لم يمنع ظهور علامات التقدم في السن على ملامح نيكول، التي كان آخر ظهور علني لها، عام 2017.

وارتدت نيكول التي تم تتويجها كملكة جمال لبنان عام 1992، فستاناً ذهبياً طويلاً، تميّزَ بشفافية منطقة الصدر.

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حفل عشاء NDU

وعلّقت بطلة “حبيبي يا نور العين”، على الصور: “حفل عشاء NDU السنوي في الإمارات العربية المتحدة”.

وكانت نيكول قد اعتزال الوسط الفني وأضواء الشهرة منذ سنوات طويلة، وأصبح اهتمامها حالياً بأسرتها فقط وبعض المناسبات الاجتماعية في محيطها.

درست “نيكول” الإعلانَ والتسويق في جامعة سيدة اللويزة، ثم درست ماجستير في إدارة الأعمال الدولية في “BEM Management School”، في فرنسا في 2005-2006.

عارضة أزياء وممثلة

بدأت نيكول حياتها المهنية في مجال الإعلانات. وعملت أيضاً كعارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان سنةَ 1992، ومثلت بلادها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1992.

وأثناء الدراسة شاركت بردويل في الفيلم الأمريكي “Operation Golden Phoenix“، عام 1994.

وبرزت نيكول سنة 1996 حينما اشتركت كليب أغنية “نور العين”، للهضبة.

بعدها اختارتها المخرجة المصرية “إيناس الدغيدي”، كي تُجسّد أول عمل سينمائي بعنوان “الباحثات عن الحرية” عامَ 2004.

سبقتها مشاركات بسيطة في عدد من المسلسلات، مثل: “حب أعمى” عام 2000، و”عبدو عبدو” عام 2003.

حب وزواج واستقرار

كما أنّ نيكول قدمت لفترة قصيرة برنامج «ستار مايكر»، على دريم، والقناة الثانية المصرية.

قبل اعتزالها، تعرّفت نيكول على المحامي “إلياس أبي أنس”، وتزوجته عام 2007، واعتزلت سريعاً بعدها.

وتعيش “نيكول بردويل” حياةً أسرية مستقرة مع زوجها، الذي أنجبت منه ابنتين هما: سيلينا وأدريان.