الجمعة, نوفمبر 11, 2022
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رياضة

ريال مدريد يُقلص فارق الصدارة مع برشلونة بعد فوزه على قادش (فيديو)

منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
نتيجة مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني watanserb.com
ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني
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وطن- نجح فريق ريال مدريد من تحقيق النقاط الغالية على ميدانه، بعد فوزه بأقل مجهود على نظيره الضيف قادش بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد مع نهاية الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز.

وتمكن حامل اللقب ريال مدريد من تقليص فارق النقاط، إلى نقطتين فقط مع غريمه التقليدي المتصدر برشلونة، قبل فترة التوقف الدولي، استعداداً لبدء بطولة كأس العالم 2022 قطر.

مباراة ريال مدريد ضد قادش

وافتتح صاحب الأرض ريال مدريد أولى أهداف المباراة، عند الدقيقة ال40 برأسية رائعة من البرازيلي إيدير ميليتاو بعد عرضية جميلة من الألماني المخضرم توني كروس.

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كما وسجل كروس الهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت في زاوية صعبة على يمين حارس مرمى قادش في الدقيقة ال70.

وأدرك قادش هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال81، عن طريق لوكاس بيريز، بعدما تصدي الكرة من قبل الحارس البلجيكي كورتوا لأكثر من مرة، لتنتهي في نهاية المطاف داخل شباك مرمى الفريق الملكي.

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كما وتفوق ريال مدريد على صعيد التسديدات والاستحواذ على منافسه قادش طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس قادش إلى 10 تسديدات، إلى جانب الاستحواذ بنسبة 33%.

تشكيلة ريال مدريد ضد قادش

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية غاب عنها الفرنسي المخضرم كريم بنزيما بسبب الإصابة، أمام قادش، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي الأبيض: فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريغو غوس، فالفيردي.

وسيخوض ريال مدريد مباراته القادمة بعد أيام من نهاية مونديال كأس العالم 2022، أمام بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا).

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة، في مركز الوصافة خلف غريمه المتصدر برشلونة. بفارق نقطتين برصيد 37 نقطة.

كما وتجمد رصيد الخاسر عند النقطة ال11 في المركز ال19 قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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