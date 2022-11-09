الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تقبلت الأمر برحابة صدر!

كتب شيراز ماضي
عريس يلطخ وجه عروسه بكعكة الزفاف watanserb.com
عريس يلطخ وجه عروسه بكعكة الزفاف
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وطن – انتشر على تطبيق TikTok  فيديو، لعريس يفاجئ عروسه أمام المدعوين، بتصرف صادم.

ويظهر المقطع، لحظة توجه العريس الى “كعكة الزفاف” المكونة من أربع طبقات، ليأخذ منها قطعة، ويتوجه بها الى العروس، ويفاجئها بأنّ قام بتلطيخها وفركها في وجهها.

ونشرت العروس البريطاننة وتدعى (Jade Kennedy) مقطع الفيديو على TikTok من حفل زفافها. بينما كان رد فعل متابعيها البالغ عددهم 11 ألفًا، غَضِبًا .

@jadekennedy_777 It’s official we’re mr and mrs price❤️🥰 he got me back for doing it to him good and propa🙈🤣 love my arsehole of a husband all the world🤣🥰❤️ #fyp #fypシ #married #couplecomedy #funny #marriedlife #wedding ♬ original sound – Jade kennedy
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سخرت العروس من الأمر، قائلةً إن ذلك كان في روح من الدعابة، لكنها تُركت واقفة أمام الضيوف وهي تنظف الكعكة عن وجهها وفستانها الأبيض.كما ورد في موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

العروس كينيدي وزوجها
العروس كينيدي وزوجها

ونفت العروس تعليقات البعض من المشاهدين على الفيديو، بأنها قد تعرّضت للإهانة في يوم زفافها، وقالت إنّها استقبلت ما قام به زوجها بروح رياضية عالية .

المصدرديلي ميل - تيك توك - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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