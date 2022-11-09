عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

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وطن – انتشر على تطبيق TikTok فيديو، لعريس يفاجئ عروسه أمام المدعوين، بتصرف صادم.

ويظهر المقطع، لحظة توجه العريس الى “كعكة الزفاف” المكونة من أربع طبقات، ليأخذ منها قطعة، ويتوجه بها الى العروس، ويفاجئها بأنّ قام بتلطيخها وفركها في وجهها.

ونشرت العروس البريطاننة وتدعى (Jade Kennedy) مقطع الفيديو على TikTok من حفل زفافها. بينما كان رد فعل متابعيها البالغ عددهم 11 ألفًا، غَضِبًا .

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سخرت العروس من الأمر، قائلةً إن ذلك كان في روح من الدعابة، لكنها تُركت واقفة أمام الضيوف وهي تنظف الكعكة عن وجهها وفستانها الأبيض.كما ورد في موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

ونفت العروس تعليقات البعض من المشاهدين على الفيديو، بأنها قد تعرّضت للإهانة في يوم زفافها، وقالت إنّها استقبلت ما قام به زوجها بروح رياضية عالية .