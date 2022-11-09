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ظهور صادم للفنان السوري يحيى بيازي.. مشلول ويتلعثم بالكلام ويبكي خذلان زملائه له!

أنباء عن تعرضه لجلطة دماغية

كتب سالم حنفي
الفنان السوري يحيى بيازي watanserb.com
الفنان السوري يحيى بيازي
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للفنان السوري يحيى بيازي، وثق إصابته بالشلل التام في أعضائه الحركية.

ووفقاً للفيديو المتداول، ظهر “بيازي” في بثٍّ مع زميله الفنان وائل شرف، تحدّث فيه عن مرضه والحالة التي وصل إليها، ليتصدَّر لاحقاً حديث السوشيال ميديا في سوريا.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر “بيازي” متلعثماً ويتحدث بصعوبة، بسبب آثار المرض الذي ألمّ به، في حين عبّر عن شكره لوائل شرف، كونَه أول ممثل سوري اتصل به ليطمئن عليه، مشيراً إلى أنّ كل زملائه في الوسط الفني علموا بمرضه، لكن لم يتصل أحد للاطمئنان.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطعَ، وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متأثرين بحالته الصحية الصعبة ومحاولين معرفة ما أصابه، حيث قيل، إنه تعرّض بشكل مفاجئ لجلطة دماغية أصيب على إثرها بشلل نصفي، وبات يعاني من صعوبة في النطق، ويبدو أنّه لا يزال يخضع للعلاج، في محاولة للتخلص من آثار الجلطة التي أثرت بشكل كبير في حالته الصحية.

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في حين اعتبر البعض الآخر أنّ يحيى بيازي قد يكون مصاباً بالتصلب اللويحي، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر في الدماغ والحبل الشوكي، ويسبب تلفاً في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية.
ومع انتشار الفيديو، أبدى عدد من الفنانين السوريين تضامنَهم مع بيازي، إذ نشرت الممثلة سلاف فواخرجي صورةً لبيازي على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلةً: “سلامتك أبو أوس الغالي.. الله يكون معك، وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك.. يحيى بيازي”.

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من جانبها، نشرت الممثلة السورية “هبة نور” صورةً للفنان عبر خاصية “إنستغرام ستوري”، وكتبت: “يحيى يا حبيبي، يا أطيب قلب وموهوب وجميل قلباً وقالباً، وصديق الكل وبتحب الكل.. سلامة قلبك، كلنا معك وجنبك وبنحبك كتير”.
وكتبت الفنانة السورية “روعة ياسين”: “سلامة قلبك يا يحيى، ألف سلامة الله يشفيك ويعافيك شفاء تام يارب، كلنا عم ندعيلك وناطرينك، الله يخفف عنك ويشفيك يا رب”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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