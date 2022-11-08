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حياتنا

“صدري أرعب الشرطة المصرية”.. مشهورة أجنبية تحاول التعري أمام “أبو الهول” (شاهد)

السلطات المصرية ردت على تصرفها

كتب رفيف عبدالله
مشهورة أجنبية تحاول التعري أمام
المشهورة أثناء تواجدها بالأهرامات
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع الاجتماعي في مصر، لحظةَ محاولة مشهورة أجنبية، التجرّدَ من ملابسها لالتقاط صورة أمام تمثال أبو الهول في الجيزة.

وذكر ناشطون، أن الشرطة كانت لها بالمرصاد، ومنعتها من خلع ملابسها في آخر لحظة.

رواية السائحة الأجنبية

لكن السائحة الأجنبية كتبت عبر حسابها على “انستجرام”، والذي يتابعه أكثر من مليون شخص: “قامت الشرطة المصرية باقتيادي إلى دورات المياه. وأجبروني على ارتداء حمالة الصدر”.

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وتابعت عبر خاصية “الستوري”: “ملابسي قبل أن أجبر على تغييرها كانت مناسبة جداً، لكنني ارتديت هذا الفستان”.

وأردفت: “الشرطة أوقفتني وأحضرت لي سيدة تخبرني أنه لا يمكن أن أسير بدون حمالة صدر. وها هم يصطحبوني إلى دورات المياه لأرتديها وإلا لن أتمكن من دخول الأهرامات”.

لا أمزح!

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وأكدت المشهورة الأجنبية، أنّ الشرطة قامت بأخذ هواتفهم النقالة وكاميراتهم، وقامت بحذف أيّ صور وفيديوهات تم التقاطها آخر يومين، تظهر قبلاتها وأحضانها مع شريكها.

ثم نشرت السائحة منشوراً آخر، بعد تغيير ملابسها. وعلّقت: “الآن بما أنني ارتديت حمالة صدر، وثديي لن يرعب الأهرامات والشرطة، نستطيع أن نستكمل رحلة الاستكشاف. أليس مبكراً المزاح الأن؟”.

وختمت بتعبير عن الصدمة والاستغراب: “أنا لا أمزح، هذا حدث بالفعل”.

وانقسمت الآراء على السوشيال ميديا حول الحادثة، فمنهم مَن رأى أن تصرف الشرطة في مكانه، بينما هاجمهم آخرون، وقالوا إنهم بهذه الطريقة ينفرون السياح ويؤثرون على السياحة في مصر.

وزارة السياحة والآثار تردّ

ولذلك، خرجت وزارة السياحة والآثار عن صمتها، وخرجت ببيان رسمي تكشف به ملابسات الواقعة.

وجاء في بيان الوزارة: “في يوم 7 نوفمبر الجاري، تلاحظ لأحد أفراد الأمن الإداري. بمنطقة آثار أهرامات الجيزة. قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها. بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول”.

وتابعت وزارة الآثار: “حيث قاموا بتوجيهها لارتداء ملابسها. في ضوء أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية”.

وأضاف البيان: “قد تم السماح لهذه السائحة عقب ذلك باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أي معوقات”.

ووجهت وزارة السياحة والآثار في مصر، مناشدة لجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بالمناطق الأثرية والمتاحف في مصر، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن، حفاظاً عليها وعلى سمعة مصر السياحية.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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