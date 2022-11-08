ما الذي يمكن فعله لتجنب مضاعفات مرض السكري؟

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وطن– على الرغم من عدم وجود علاج لمرض السكري من النوع (2)، إلا أنّه يمكن التعامل مع هذا المرض من خلال اتباع نمط حياة صحي وتناول الأدوية.

فشربُ كمية معينة من القهوة يوميًا، على سبيل المثال، يمكنُ أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وكذلك الحفاظ على وزن صحي.

وفي هذا السياق، تحدّثت مجلة bestlifeonline، عن خطوات يمكن أن تساعد في تقليل أعراض مرض السكري لدى بعض المرضى.

أنواع مرض السكري

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هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري، وعلى الرغم من تشابههما في بعض الأعراض، إلا أنّهما “مختلفان”.

فالاختلاف الرئيسي بين النوع الأول والنوع الثاني، هو أنه يُعتقد أنّ النوع الأول ناجم عن تفاعل مناعي ذاتي، ويتطور في وقت مبكر من الحياة، أما النوع 2 يتطور على مدار سنوات عديدة، ويرتبط بعوامل نمط الحياة، مثل: عدم النشاط والوزن الزائد.

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غالبًا ما يظهر مرض السكري من النوع 2 بأعراض خفيفة، أو لا تظهر على الإطلاق.

و يحذّر موقع (WebMD)، من أنه “قد لا تعرف أنك مصاب بالنوع الثاني من داء السكري حتى يؤثر على صحتك”.

ويضيف، “حوالي واحد من كل أربعة أشخاص مصابين بهذه الحالة لا يعرفون أنهم مصابون بها وعندما تظهر الأعراض، يشعر المريض بالجوع والعطش والرغبة في التبول بصفة متكررة والتعب الشديد. كما أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ تدفق الدم، مما يؤثر على طريقة شفاء الجسم ويؤدي إلى تقرحات”.

ومع ذلك، نظرًا لأنّ داء السكري من النوع 2 يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم، والذي يمكن أن يكون له تأثيرات واسعة النطاق، فإنّ الأعراض الأخرى المعروفة، تشمل ظهور مناطق داكنة في الجلد، (تسمى الشواك الأسود)، رؤية ضبابية، خاصة بعد تناول الطعام والشعور بالتنميل في القدمين.



التمارين الرياضية ونمط حياة صحي

من جهته، يقول “جويل فرينش”، رئيس علوم اللياقة البدنية في Tempo: “ما يقرب من 70 في المائة من الأشخاص الذين يبدأون ممارسة 150 دقيقة أسبوعيًا وإجراء تغييرات غذائية صغيرة قادرون على تقليل أعراض مرض السكري من النوع 2”.

في الواقع، يمكن لاتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، أن يُحدث فرقًا كبيرًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

تساعد هذه التمارين المحددة والتغييرات الغذائية، في تقليل أعراض مرض السكري.

وعندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية، يوصي دائماً بالقيام بثلاثة أنواع من الأنشطة: التمارين الهوائية، وتمارين القوة، وتقليل السلوك المستقر.



أما بالنسبة للنظام الغذائي، فإنّ الإقلاع عن المشروبات السكرية، مثل: عصير الليمون، والصودا، من بين الطرق لخفض نسبة السكر في الدم، فضلاً عن تناول الفاصوليا والبازلاء والعدس الألياف والكربوهيدرات.

