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الهدهد

صورة طالبات الإسدال بمدرسة مصرية تثير جنون عمرو أديب وخيري رمضان

وزارة التعليم تفتح تحقيقا

كتب شيراز ماضي
طالبات الإسدال بمدرسة الدقهلية watanserb.com
طالبات يرتدين الإسدال بدلا من الزي المدرسي في مدرسة بمحافظة الدقهلية
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وطن– انفعل الإعلاميان المصريان عمرو أديب وخيري رمضان المحسوبان على النظام، بسبب صورة ظهرت فيها عشرات الطالبات في مدرسة بمحافظة الدقهلية، وهن يرتدين “الإسدال”، بدلاً من الزي المدرسي.

وانتشرت صور طالبات مدرسة نشا الإعدادية في محافظة الدقهلية، وهن يرتدين الإسدال كزيٍّ مدرسيّ.

وقال أديب في تعليق خلال برنامجه التلفزيوني المعروض على قناة سعودية تبث من مصر: “أنا مش ضد الحجاب، وكلامي ليس له علاقة بالحجاب، اللي عايزة تتحجب تتحجب، ولسنا بصدد مناقشة هل الحجاب حلال أم حرام؟ وكل واحد حر”.

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وأضاف: “لما يكون في مدرسة مصر الطلبة لابسين لبس مش موجود في الثقافة المصرية، حتى مش هو ده شكل الحجاب اللي بنلبسه، ده شكل مدرسة، ينفع ده يبقى شكل مدرسة في مصر، إحنا بنلبس كده، دول بيتعلموا ايه، دول هيطلعوا إيه”، كما نقل موقع المصري اليوم.

وتابع أديب: “هل ده شكلنا ولبسنا، دول بيفكروا إزاي، دول هيربوا عيالهم على إيه، أنا بتكلم عن مدرسة في مصر بالدقهلية، عقل البنت هيبقى عامل إزاي، المدرسة دي تابعة لمين؟”.

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أثار هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً، وحاز الكثير من ردود الأفعال، بينها من مواطن يُدعى “وليد” قال، إنه والد إحدى الطالبات، حيث كتب: “كوني والد أحد فتيات هذه المدرسة الموقرة حضرتك أنا ألبس بنتي زي ما انا عايز أعتقد ليس لك دخل في ذلك وهذا حال كل أولياء الأمور كما قالت لك المراسلة.. إحنا أحرار يا سي عمرو”.

وأضاف: “أي حاجه فيها خير عارفين إنك بتتعكنن واحنا حابيين نعكنن عليك”.

كما علّق الإعلامي “خيري رمضان”، على هذه قائلاً: “الموضوع انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير، والصورة دي بتقول كأننا في أفغانستان مش مصر، والصورة من 2017 يعنى بقالنا 6 سنين البنات في هذا البلد الجميل بيلبسوا هذا الزي”.

وعبّر رمضان، خلال برنامجه التلفزيوني، عن استغرابه من ربط هذا الزي بالإسلام.

وأضاف: “قرية نشا بلد تجاري ومستنيرة والناس فيها منفتحة وما يحدث اختطاف.. إيه علاقة الإسلام بـ اللي بنشوفه ده ويلبسوا الزي المدرسي المحترم واللي بيتحجب وهذا المنظر يدفعنا إلى أسئلة كثيرة”.

وتابع: “ما يحدث اختطاف وكلنا موحدين بالله ودي مدرسة تبع الحكومة.. إحنا اكتشفنا بعد 2011 أن في مدارس للإخوان كثيرة في مصر خاضعة لوزارة التربية والتعليم وكان لا يتردد فيها تحية العلم ولا النشيد الوطني واكتشفنا هذا بعد سنوات كنا في غيبوبة”.

وزارة التعليم تفتح تحقيقاً

في السياق، علّق مصدر بوزراة التعليم على تداول العديد من الصور لطالبات مدرسة نشا الإعدادية، قائلاً إن الزي الذي ارتدته الطالبات مخالف، موضحاً أنه تمّ التحقيق في الواقعة فورَ تداولها.

وأضاف المصدر، أن المدرسة ومجلس الأبناء اتفقوا على هذا الزي منذ سنوات، والإدارة الحالية استمرت عليه، وبرروا الأمر للحفاظ على الفتيات، حيث كانت المدرسة في منطقة نائية حينها.

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بتغيير الزي تدريجياً، حتى لا يتمّ تحميل أولياء الأمور تكاليف إضافية بعد شرائهم الزي بالفعل، مع إتاحة التغيير فوراً لمن يستطيع، وفق موقع “القاهرة 24“.

المصدرالمصري اليوم + القاهرة 24 + فيسبوك + يوتيوب
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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