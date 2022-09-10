السبت, سبتمبر 10, 2022
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حياتنا

فيديو “فتاة كبد” بملابسها “الفاضحة” مع الشبان يُشعل الكويت جدلاً! (شاهد)

قدّمت اعتذارها وقالت إنها لم تكن تعرف أن صديقتها تصوّر!

كتب شيراز ماضي
فتاة كبد في الكويت watanserb.com
فتاة كبد في الكويت
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وطن – أثارت فتاة كويتية عرفت بـ”فتاة كبد”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو برفقة آخرين للترويج لمشروعهم (عربة طعام متنقلة) بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء.

وظهرت الفتاة وهي ترتدي ملابس مكشوفة وتحاول المناداة على أصحاب السيارات في الشارع والتلويح لهم بيدها لاستقطابهم إلى عربة الطعام التي يعملون عليها.

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وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، القبض على الفتاة ومن كان معها، بتهمة مخالفة الآداب العامة، لتخرج الفتاة باعتذار عمّا بدر منها، وقالت إنها تتقدم باعتذارها الشديد وأسفها عن ما تم تداوله لي بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو غير متعمد ولا مقصود منها ودون علمها”.

كما قالت وفق ما اورد “حساب المجلس” على تويتر، إنّ ما صدر من تصرف لا ينتمي للمجتمع الكويتي المحترم المحافظ حيث قامت صديقتها بتصويرها ونشره دون علمها وموافقتها.

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وتفاعل المغرّدون مع الفيديو، وقال أحدهم مدافعاً عنها: “بس عفوا اهي شنو سوت غلط؟. للحين ماني فاهم؟. كل شي عادي واذا بتقيس الموضوع على عاداتكم وتقاليدكم ترا في ناس عاداتها مختلفه .. هذي الكويت فيها تنوع و فيها قانون يحمي الكل خلو الناس براحتهم”.

في حين غرّدت أخرى: “تضحك مع رفيجتها وتنادي على السيارات الي تمشي بضحك ولبسها نفس الي نشوفه بالافنيوز وغيره شورت وبطن طالعه كان الموضوع مبين ضحك فقط بس الغبيه اللي نشرت مقطعهم”.

وعلقّ مغرد ثالث بالقول: “المقطع مافيه شي العقول فيها مرض وحقد وكراهيه وتطرف”.

بينما جاء في تعليقٍ آخر: “حلو الواحد يعتذر من خطأ بدر منه احيانا في مواضيع تصير بين الاصدقاء للضحك لكن في ناس منك وفيك تصور وتنشر الغشمره وتسبب مشكله هي اساسا غشمره بينهم … والسبب وحده ما تستحي شغلتها بس تصيد على صديقاتها وتنشر لهم”.

كما قال آخر: “الكويت عندها عادات وتقاليد و مجتمع محافظ لأبعد الحدود ومجتمع اسلامي ونفتخر فيهم. الله يحفظ ديرتنا ويدوم عاداتنا وتقاليدنا”.

واتفق معه مغرد بقوله: “هناك البعض ينظرون ان تصرفها ولبسها عادي. نقول لا غير عادي لاعاداتنا ولا تقاليدنا تسمح بذلك واذا بتشوف اللي بالأفنيوز ايضاً مخالف للآداب العامه ويجب ان يرتدع الجميع . هناك اناس طالبوا وزارة الداخليه بالتطرق وردع هذه التصرفات الدخيله من تصرف ولبس . يجب القضاء عليها” .

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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