فيديو “فتاة كبد” بملابسها “الفاضحة” مع الشبان يُشعل الكويت جدلاً! (شاهد)

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وطن – أثارت فتاة كويتية عرفت بـ”فتاة كبد”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو برفقة آخرين للترويج لمشروعهم (عربة طعام متنقلة) بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء.

وظهرت الفتاة وهي ترتدي ملابس مكشوفة وتحاول المناداة على أصحاب السيارات في الشارع والتلويح لهم بيدها لاستقطابهم إلى عربة الطعام التي يعملون عليها.

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وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، القبض على الفتاة ومن كان معها، بتهمة مخالفة الآداب العامة، لتخرج الفتاة باعتذار عمّا بدر منها، وقالت إنها تتقدم باعتذارها الشديد وأسفها عن ما تم تداوله لي بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو غير متعمد ولا مقصود منها ودون علمها”.

كما قالت وفق ما اورد “حساب المجلس” على تويتر، إنّ ما صدر من تصرف لا ينتمي للمجتمع الكويتي المحترم المحافظ حيث قامت صديقتها بتصويرها ونشره دون علمها وموافقتها.

فتاة كبد: أتقدم باعتذاري الشديد وأسفي عن ما تم تداوله لي بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو غير متعمد ولا مقصود مني ودون علمي وما صدر من تصرف لاينتمي للمجتمع الكويتي المحترم المحافظ حيث قامت صديقتي بتصويري ونشره دون علمي وموافقتي. pic.twitter.com/E3uzDbapSU — المجلس (@Almajlliss) September 10, 2022

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وتفاعل المغرّدون مع الفيديو، وقال أحدهم مدافعاً عنها: “بس عفوا اهي شنو سوت غلط؟. للحين ماني فاهم؟. كل شي عادي واذا بتقيس الموضوع على عاداتكم وتقاليدكم ترا في ناس عاداتها مختلفه .. هذي الكويت فيها تنوع و فيها قانون يحمي الكل خلو الناس براحتهم”.

بس عفوا اهي شنو سوت غلط ؟ للحين ماني فاهم ؟ كل شي عادي واذا بتقيس الموضوع على عاداتكم وتقاليدكم ترا في ناس عاداتها مختلفه .. هذي الكويت فيها تنوع و فيها قانون يحمي الكل خلو الناس براحتهم — Caesar (@Ceasar09181653) September 10, 2022

في حين غرّدت أخرى: “تضحك مع رفيجتها وتنادي على السيارات الي تمشي بضحك ولبسها نفس الي نشوفه بالافنيوز وغيره شورت وبطن طالعه كان الموضوع مبين ضحك فقط بس الغبيه اللي نشرت مقطعهم”.

تضحك مع رفيجتها وتنادي على السيارات الي تمشي بضحك ولبسها نفس الي نشوفه بالافنيوز وغيره شورت وبطن طالعه كان الموضوع مبين ضحك فقط بس الغبيه اللي نشرت مقطعهم — ﮼كويتيه،زقرتيه (@llabwaah) September 10, 2022

وعلقّ مغرد ثالث بالقول: “المقطع مافيه شي العقول فيها مرض وحقد وكراهيه وتطرف”.

المقطع مافيه شي العقول فيها مرض وحقد وكراهيه وتطرف — Richii (@Richiimind) September 10, 2022

بينما جاء في تعليقٍ آخر: “حلو الواحد يعتذر من خطأ بدر منه احيانا في مواضيع تصير بين الاصدقاء للضحك لكن في ناس منك وفيك تصور وتنشر الغشمره وتسبب مشكله هي اساسا غشمره بينهم … والسبب وحده ما تستحي شغلتها بس تصيد على صديقاتها وتنشر لهم”.

حلو الواحد يعتذر من خطأ بدر منه احيانا في مواضيع تصير بين الاصدقاء للضحك لكن في ناس منك وفيك تصور وتنشر الغشمره وتسبب مشكله هي اساسا غشمره بينهم … والسبب وحده ما تستحي شغلتها بس تصيد على صديقاتها وتنشر لهم — ♡joona alkandari♡⁦»🇰🇼⁩ ❤》 (@joojoona) September 10, 2022

كما قال آخر: “الكويت عندها عادات وتقاليد و مجتمع محافظ لأبعد الحدود ومجتمع اسلامي ونفتخر فيهم. الله يحفظ ديرتنا ويدوم عاداتنا وتقاليدنا”.

الكويت عندها عادات وتقاليد و مجتمع محافظ لأبعد الحدود ومجتمع اسلامي ونفتخر فيهم الله يحفظ ديرتنا ويدوم عاداتنا وتقاليدنا — al3idan al3idan (@Al3idanA) September 10, 2022

واتفق معه مغرد بقوله: “هناك البعض ينظرون ان تصرفها ولبسها عادي. نقول لا غير عادي لاعاداتنا ولا تقاليدنا تسمح بذلك واذا بتشوف اللي بالأفنيوز ايضاً مخالف للآداب العامه ويجب ان يرتدع الجميع . هناك اناس طالبوا وزارة الداخليه بالتطرق وردع هذه التصرفات الدخيله من تصرف ولبس . يجب القضاء عليها” .