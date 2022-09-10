السبت, سبتمبر 10, 2022
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زوج دنيا بطمة في العناية المركزة.. شاهد لحظة نقله! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
زوج دنيا بطمة في العناية المركزة.. شاهد لحظة نقله! (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة ومحمد الترك
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وطن– تداولت حسابات فنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ذكروا أنه يوثق لحظة نقل المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى العناية المركزة.

ويظهر محمد الترك في الفيديو، وهو في حالة إغماء ويقوم المسعفون بتزويده بالأوكسجين.

وجاء في التعليق على الفيديو: ” بعد كل المحاولات التي باءت بالفشل و بعد منعه من دخول حفل دنيا بطمة. والآن دخول محمد الترك المستشفى تتوقعون ترجع له ؟ …. الله يصلح حالهم”.

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موقف محرج

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وكان الترك قد تعرض لموقف محرج وصادم، حين جاء حفل زوجته دنيا بطمة للاعتذار وطلب الصلح.

وظهر الترك بفيديو متداوَل وهو يحمل باقة ورود، وكان يحاول الدخول إلى حفل “بطمة”، لكن حرسها الشخصي رفض ذلك، وتمّ منعه.

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ولم يتمكّن زوج دنيا بطمة من الولوج، وباءت كل محاولاته بالفشل رغم مجادلته الحرس لفترة طويلة.

وخرجت بعدها دنيا بطمة من الحفل، وركبت سيارتها للمغادرة دون أن تعيره أي اهتمام، وكان هناك ازدحام كبير حول الفنانة المغربية من جمهورها.

اعتزال

وفاجأ بعدها الترك متابعيه بقرار صارم وقال في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه على “سناب شات”: “شكرا للشعب المغربي كاملا. وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وتابع الترك: “يمكن ما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها. أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها”.

واستطرد زوج دنيا بطمة: “حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله. وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جدا”.

وختم: “ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال”.

أشخاص مقربون وراء الانفصال

وكان “الترك” ذكر مؤخّراً، أن سبب انفصاله عن “بطمة” بعد زواج دام 10 سنوات، يقف وراءه أشخاص مقربون جداً.

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطـمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

وتابع: “لم ولن أقوم بمثل هذا الفعل لأني أضع مخافة الله نصب عيني، وأخشاه في كل أفعالي. وأخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسي”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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