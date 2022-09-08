بعد ستة أشهر من الحرب، ما الدول التي قدمت أكبر مساعدة مالية لأوكرانيا؟

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وطن-سبق وأن أعلنت الولايات المتحدة، يوم 25 أغسطس الماضي عن تقديمها لمساعدة مالي جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا. ووفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، أنفقت 41 دولة معظمها من الدول الغربية، حوالي 84.2 مليار يورو.

وبحسب ما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، بعد مرور 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء 24 أغسطس الماضي، عن مساعدة عسكرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار تهدف إلى الاستثمار في شراء المعدات العسكرية والتدريب، تصدّيًا للحرب الروسية.

ويُضاف هذا المبلغ إلى المساهمات العديدة من الدول الغربية، التي قُدّمت منذ 24 فبراير ضد الهجوم الذي قاده فلاديمير بوتين على البلاد.

وفي المجموع، قدمت الدول التي تدعم كييف ما لا يقل عن 84.2 مليار يورو في شكل مساعدات عسكرية أو مالية أو إنسانية، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرها معهد كيل للاقتصاد العالمي في 3 أغسطس 2022.

الولايات المتحدة في الصدارة إلى حد كبير في المساعدات

ووفقًا لترجمة “وطن“، تعد الولايات المتحدة أكبر مانح إلى حد بعيد، حيث تم الإعلان عن إنفاقها بالفعل ما يقارب من 45 مليار يورو منذ نهاية يناير 2022، بما في ذلك 25 مليار يورو كمساعدات عسكرية (56٪ من الإجمالي).

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كما دفعت دول الاتحاد الأوروبي مساعدات ثنائية (11.74 مليار يورو) ومساعدة مشتركة من أموال الاتحاد الأوروبي (11.54 مليار يورو)، أي ما مجموعه 23.28 مليار يورو.

الاتحاد الأوروبي (11.74 مليار)

اليابان (590 مليون)

أستراليا (300 مليون)

كوريا الجنوبية (90 مليون)

نيوزيلندا (20 مليون)

تايوان (10 مليون)

ساهمت إستونيا ولاتفيا بأكثر من 0.8 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي

هذا وكانت البلدان الأكثر ثراء، الأكثر سخاء، فعندما ترتبط هذه المساهمات بالناتج المحلي الإجمالي لكل من هذه البلدان المانحة، يكون الترتيب مختلفًا.

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وهكذا، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع (0.24٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، خلف الجمهوريات السوفيتية السابقة والصديقة: وظهرت إستونيا هي الأكثر كرمًا حيث تم التبرع بنسبة 0.83٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، تليها لاتفيا (0.8٪) وبولندا (0.49) ٪) والنرويج (0.36٪).

وتحتل فرنسا المركز العشرين، بنسبة 0.044٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات معهد كيل الألماني.

جيران أوكرانيا هم من يساهمون أكثر

في الحقيقة، لهذه البيانات بعض القيود، فمعهد كيل غير قادر على حساب التبرعات الخاصة، وهي المساعدات التي تقدمها البلدان بشكل غير مباشر، من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حتى منظمة اليونسكو.

كما أن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار استقبال اللاجئين، وهو ما يمثل جهدًا كبيرًا تبذله البلدان المتاخمة لأوكرانيا، حيث استقبلت بولندا 5.4 مليون لاجئ أوكراني ورومانيا ما يزيد قليلاً عن مليون.