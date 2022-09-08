الخميس, سبتمبر 8, 2022
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آخر ظهور للملكة إليزابيث واللحظات الأخيرة في حياتها (شاهد)

كتب فهمي الورغمي
آخر ظهور للملكة إليزابيث watanserb.com
آخر ظهور للملكة إليزابيث
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وطن– أعلنت العائلة البريطانية الحاكمة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مساء اليوم، بعد أيام من تدهور حالتها الصحية.

وقد تداولت الصحف والمحطات الإخبارية العالمية خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 سنة.

اللحظات الأخيرة للملكة إليزابيث

إلى ذلك فقد تطرقت العديد من المصادر الإعلامية إلى اللحظات الأخيرة لملكة بريطانيا الراحلة.

اللحظات الأخيرة للملكة إليزابيث

حيث قضّت الملكة إليزابيث لحظاتها الأخيرة مع أطفالها إلى جانبها.

الملكة على شرفة قصرها خلال الاحتفالات في يونيو الماضي

وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسميا

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وقد انضم إليها الأمير تشارلز، خليفة الملكة، وزوجته كاميلا، وأختها آن في قلعة بالمورال.

أمّا الأمراء ويليام وإدوارد وأندرو فقد كانوا، إما حاضرين أو في طريقهم إلى اسكتلندا في وقت وفاتها.

آخر ظهور علني للملكة

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وحرصت الملكة إليزابيث الثانية على توديع رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أيام من وفاتها.

وبحسب ما ورد، فقد كانت الملكة مُصممة على التأكد من أنها أعطت بوريس جونسون توديعًا مناسبًا يليق به، قبل انتهاء فترة وجوده المثير للجدل في المنصب.

لكن خلافًا للتقاليد، لم يلتقي الإثنان في قصر باكنغهام، حيث قضّت الملكة ما لا يقل عن 14 ليلة هناك قبل وفاتها مساء اليوم.

وبدلاً من ذلك، سافر جونسون إلى بالمورال لتقديم استقالته الرسمية، لاستيعاب مشكلات تنقل الملكة.

وفاة الملكة إليزابيث

زفي الأيام الأخيرة، قبل وفاتها، رحبت الملكة أيضا بخلف، بوريس جونسون، رئيسة الوزراء المعينة حديثًا ليز تروس.

الملكة إليزابيث خلال استقبالها ليز تراس

و في آخر ظهور علني لها، صادقت الملكة إليزابيث رسمياً، الثلاثاء، على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاماً من تولي الملكة العرش.

يشار إلى أنه وقبل ذلك بقليل، ألغت الملكة ما كان يمكن أن يكون آخر ظهور علني لها.

حيث أنه في الأيام التي سبقت اجتماعاتها مع رؤساء الوزراء، أعلن قصر باكنغهام أن الملكة ستغيب عن تجمع برايمار هايلاند، وهو أحد الأحداث القليلة التي تحضرها خلال إقامتها الصيفية في بالمورال، لإعطاء الأولوية لراحتها.

الملكة خلال إحدى فعاليات الاحتفالات بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش في يونيو الماضي

وقد نسحبت أيضًا من مجلس الملكة الخاص الذي من المُقرر تنظيمه في اليوم السابق لموتها.

يشار أيضا، أنه لم يسبق لأي حاكم بريطاني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة. وهو الأمر الذي من غير المرجح أن يحققه أي ملك آخر ذلك.

حيث أن الأمير تشارلز وارث العرش يبلغ 73 عاماً فيما نجله وليام سيحتفل بعيده الأربعين قريباً.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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