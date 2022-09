آخر ظهور للملكة إليزابيث واللحظات الأخيرة في حياتها (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أعلنت العائلة البريطانية الحاكمة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مساء اليوم، بعد أيام من تدهور حالتها الصحية.

وقد تداولت الصحف والمحطات الإخبارية العالمية خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 سنة.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022