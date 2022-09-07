الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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ندى الكامل تتجاوز انفصالها عن عمر كمال بوصلة رقص على صوت سعد لمجرد!

كتب رفيف عبدالله
ندى الكامل تتجاوز انفصالها عن عمر كمال بوصلة رقص على صوت سعد لمجرد! watanserb.com
ندى الكامل وعمر كمال
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وطن– وضعت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حداً لعلاقتها مع مطرب المهرجانات عمر كمال، رغم عدم إعلانها بشكل صريح.

بلوك

فقد قامت ندى الكامل بحظر عمر كمال عبر انستجرام.

وقد قام مؤدي المهرجانات بنفس الأمر، حين قام بحظر حساب ندى الكامل عبر “انستجرام”.

وما أثبت أن ندى الكامل وعمر كمال، حظرا حساب بعضيهما، اختفاء “اللايكات” التي وضعاها لبعض على الصور.

وصلة رقص

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وتجاهلت طليقة أحمد الفيشاوي، الأمر وظهرت عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وهي ترقص على أغنية “الحلق” للفنان المغربي سعد لمجرد.

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وكان عمر كمال، قد أثار الجدل بعد أنباء خطبته من ندى بعدما نشر  صورة لحبيبته وهو يخفي وجهها.

وتساءل حينها ناشطون حول هوية حبيبة عمر كمال، وما إذا كانت هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا. خاصة بعد رصدهما سوياً على الأماكن العامة مؤخراً.

كما اعترفت ندى بحبها لكمال حين أبدت إعجابها بصوته مقارنةً بحمو بيكا.

حبيبة أحمد الفيشاوي

وتأكدت الشكوك بسبب ما رصده الناشطون حول حبيبة عمر كمال “صاحبة الوجه الخفي”، مثل لون الشعر والنظارات، وشكل الأظافر، ودبلة الخطوبة.

أما طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، يبدو أنه يعيش قصة حب جديدة أيضاً بعد ظهوره مع فتاة أثناء تكريمه في إحدى الجامعات الخاصة.

وظهر أحمد الفيشاوي، بفيديو متداول، وهو برفقة فتاة غامضة، حرص على إخفاءها عن أنظار الجمهور بإحاطتها بعدد كبير من الحراس الشخصيين. الأمر الذي فسره الأغلبية بأنها حبيبته الجديدة.

طلاق أحمد الفيشاوي

وجاء خبر طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل، بعدما قامت الأخيرة بنشر صورة لها عبر انستجرام، علقت عليها: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ. أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت: ”وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا.”

وطالبت ندى المتابعين بعدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالهم وأسرتهم.

وأضافت: “لقد عشت معك 4 سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند. وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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